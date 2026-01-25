RCB rozsyła pilne alerty dla kilku województw. „Jeśli możesz, zostań w domu”
To będzie wyjątkowo niebezpieczna doba dla kierowców i pieszych w północnej oraz centralnej części kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło system ostrzegania przed gwałtownym pogorszeniem pogody. Na telefony komórkowe mieszkańców kilku województw trafiły wiadomości SMS z apelem o ograniczenie podróży. Powodem jest marznący deszcz, który zamieni nawierzchnie w lodowisko.
‼️Uwaga! Alert RCB‼️
„Uwaga! Dziś i jutro (25/26.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach”.
Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województw:
▪ zachodniopomorskiego,
▪ pomorskiego,
▪… pic.twitter.com/V8gDWtsNJP
— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) January 25, 2026
Służby kryzysowe nie mają dobrych wieści na najbliższe godziny. Zgodnie z komunikatem rozsyłanym przez RCB, w dniach 25 i 26 stycznia (dziś i jutro) musimy liczyć się z występowaniem marznących opadów deszczu oraz gołoledzią. Zjawisko to jest szczególnie zdradliwe, ponieważ cienka warstwa lodu na asfalcie czy chodniku bywa niewidoczna, a drastycznie wydłuża drogę hamowania.
Gdzie jest najgorzej? Lista zagrożonych regionów
Alert RCB został wysłany do odbiorców przebywających na terenie aż ośmiu województw, przy czym w pięciu z nich ostrzeżenie obejmuje cały obszar.
Zagrożenie dotyczy całych województw:
-
zachodniopomorskiego,
-
pomorskiego,
-
warmińsko-mazurskiego,
-
podlaskiego,
-
kujawsko-pomorskiego.
Sytuacja jest dynamiczna także w innych regionach, gdzie alertem objęto wybrane powiaty:
-
Województwo lubuskie: powiaty gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieński, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński oraz świebodziński.
-
Województwo wielkopolskie: m.in. Poznań i powiat poznański, a także powiaty: złotowski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, Konin, koniński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, słupecki, szamotulski, średzki, wągrowiecki i wrzesiński.
-
Województwo mazowieckie: północna część regionu, w tym powiaty: makowski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, mławski i żuromiński.
Apel służb: Ogranicz podróże
Treść wiadomości SMS jest jednoznaczna. Służby proszą, aby w miarę możliwości zrezygnować z wyjść i wyjazdów. „Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże” – czytamy w komunikacie. Szczególną ostrożność należy zachować nie tylko za kierownicą, ale również poruszając się pieszo po chodnikach, które mogą być oblodzone.
Sekcja HCU (Helpful Content Update): Jak przetrwać gołoledź?
Gołoledź, nazywana potocznie „szklanką”, to jedno z najtrudniejszych zjawisk pogodowych. Jeśli mimo ostrzeżeń musisz wyjść lub wyjechać, pamiętaj o tych zasadach:
1. Technika jazdy na lodzie
-
Brak gwałtownych ruchów: Każde ostre skręcenie kierownicą, wciśnięcie hamulca czy gwałtowne przyspieszenie może skończyć się utratą kontroli nad pojazdem.
-
Hamowanie silnikiem: Zamiast wciskać pedał hamulca, staraj się wytracać prędkość poprzez redukcję biegów.
-
Zwiększony dystans: Odległość od poprzedzającego auta powinna być co najmniej trzy razy większa niż zazwyczaj. Na lodzie auto nie stanie w miejscu.
2. Poruszanie się pieszo („Chód pingwina”)
Zwykły, pewny krok na lodzie to gwarancja upadku. Aby utrzymać równowagę:
-
Pochyl się lekko do przodu.
-
Stawiaj stopy płasko na podłożu.
-
Przenieś środek ciężkości na nogę, na której stoisz.
-
Wyjmij ręce z kieszeni – pomogą złapać balans lub zamortyzować ewentualny upadek.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.