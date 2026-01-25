RCB rozsyła pilne alerty dla kilku województw. „Jeśli możesz, zostań w domu”

To będzie wyjątkowo niebezpieczna doba dla kierowców i pieszych w północnej oraz centralnej części kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło system ostrzegania przed gwałtownym pogorszeniem pogody. Na telefony komórkowe mieszkańców kilku województw trafiły wiadomości SMS z apelem o ograniczenie podróży. Powodem jest marznący deszcz, który zamieni nawierzchnie w lodowisko.

Służby kryzysowe nie mają dobrych wieści na najbliższe godziny. Zgodnie z komunikatem rozsyłanym przez RCB, w dniach 25 i 26 stycznia (dziś i jutro) musimy liczyć się z występowaniem marznących opadów deszczu oraz gołoledzią. Zjawisko to jest szczególnie zdradliwe, ponieważ cienka warstwa lodu na asfalcie czy chodniku bywa niewidoczna, a drastycznie wydłuża drogę hamowania.

Gdzie jest najgorzej? Lista zagrożonych regionów

Alert RCB został wysłany do odbiorców przebywających na terenie aż ośmiu województw, przy czym w pięciu z nich ostrzeżenie obejmuje cały obszar.

Zagrożenie dotyczy całych województw:

  • zachodniopomorskiego,

  • pomorskiego,

  • warmińsko-mazurskiego,

  • podlaskiego,

  • kujawsko-pomorskiego.

Sytuacja jest dynamiczna także w innych regionach, gdzie alertem objęto wybrane powiaty:

  • Województwo lubuskie: powiaty gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieński, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński oraz świebodziński.

  • Województwo wielkopolskie: m.in. Poznań i powiat poznański, a także powiaty: złotowski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, Konin, koniński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, słupecki, szamotulski, średzki, wągrowiecki i wrzesiński.

  • Województwo mazowieckie: północna część regionu, w tym powiaty: makowski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, mławski i żuromiński.

Apel służb: Ogranicz podróże

Treść wiadomości SMS jest jednoznaczna. Służby proszą, aby w miarę możliwości zrezygnować z wyjść i wyjazdów. „Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże” – czytamy w komunikacie. Szczególną ostrożność należy zachować nie tylko za kierownicą, ale również poruszając się pieszo po chodnikach, które mogą być oblodzone.

Sekcja HCU (Helpful Content Update): Jak przetrwać gołoledź?

Gołoledź, nazywana potocznie „szklanką”, to jedno z najtrudniejszych zjawisk pogodowych. Jeśli mimo ostrzeżeń musisz wyjść lub wyjechać, pamiętaj o tych zasadach:

1. Technika jazdy na lodzie

  • Brak gwałtownych ruchów: Każde ostre skręcenie kierownicą, wciśnięcie hamulca czy gwałtowne przyspieszenie może skończyć się utratą kontroli nad pojazdem.

  • Hamowanie silnikiem: Zamiast wciskać pedał hamulca, staraj się wytracać prędkość poprzez redukcję biegów.

  • Zwiększony dystans: Odległość od poprzedzającego auta powinna być co najmniej trzy razy większa niż zazwyczaj. Na lodzie auto nie stanie w miejscu.

2. Poruszanie się pieszo („Chód pingwina”)

Zwykły, pewny krok na lodzie to gwarancja upadku. Aby utrzymać równowagę:

  • Pochyl się lekko do przodu.

  • Stawiaj stopy płasko na podłożu.

  • Przenieś środek ciężkości na nogę, na której stoisz.

  • Wyjmij ręce z kieszeni – pomogą złapać balans lub zamortyzować ewentualny upadek.

