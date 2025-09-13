RCB wysyła pilny alert! Możliwe strzały i loty helikopterów. Nie wpadaj w panikę!
Od 14 września aż do 3 października mieszkańcy dwóch powiatów na Podkarpaciu będą słyszeć niepokojące dźwięki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało oficjalny komunikat w sprawie głośnych ćwiczeń służb mundurowych.
‼️Uwaga! Alert RCB‼️
„Uwaga! 14.09-03.10 ćwiczenia służb mundurowych. Możliwe odgłosy strzałów i loty helikopterów. Zachowaj spokój i ostrożność. ”
Alert RCB został przesłany do odbiorców na terenie powiatu leskiego i bieszczadzkiego (woj. podkarpackie). pic.twitter.com/erLsWEFdBY
Gdzie obowiązuje alert?
Alert RCB został rozesłany do mieszkańców powiatu leskiego oraz bieszczadzkiego w województwie podkarpackim. Komunikat dotyczy ćwiczeń służb mundurowych, które mogą wiązać się z:
odgłosami strzałów,
lotami śmigłowców,
zwiększoną aktywnością wojska i służb w terenie.
W związku z tym apeluje się do mieszkańców o zachowanie spokoju i ostrożności – to tylko zaplanowane działania treningowe, a nie zagrożenie bezpieczeństwa.
Co dokładnie napisało RCB?
„Uwaga! 14.09–03.10 ćwiczenia służb mundurowych. Możliwe odgłosy strzałów i loty helikopterów. Zachowaj spokój i ostrożność.”
Alert został wysłany SMS-em do wszystkich mieszkańców znajdujących się w zasięgu sieci telefonii komórkowej na wskazanym obszarze. To działanie prewencyjne, mające na celu uniknięcie niepotrzebnych zgłoszeń czy paniki wśród lokalnej społeczności.
Dlaczego tak długo?
Okres ćwiczeń rozciąga się aż na trzy tygodnie. To typowe dla manewrów wojskowych i policyjnych, zwłaszcza w trudnym, górzystym terenie Bieszczadów, który doskonale nadaje się do symulacji sytuacji kryzysowych i taktycznych.
Ćwiczenia mogą być realizowane w różnych godzinach – także w nocy – i obejmować różne scenariusze, dlatego mieszkańcy powinni być przygotowani na nietypowe odgłosy, zwiększoną liczbę patroli oraz obecność pojazdów wojskowych.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Nie ma powodu do niepokoju – to tylko ćwiczenia.
Warto jednak zachować czujność i stosować się do zaleceń służb.
Osoby mające zwierzęta domowe powinny w miarę możliwości ograniczyć ich kontakt z miejscami prowadzenia działań.
Możliwe będą tymczasowe ograniczenia dostępu do niektórych terenów leśnych.
Kiedy wróci spokój?
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ostatni dzień ćwiczeń przypada na 3 października. Do tego czasu RCB może publikować kolejne komunikaty z aktualizacjami. Warto więc śledzić oficjalne źródła informacji:
@RCB_RP na Twitterze
lokalne komunikaty SMS
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli mieszkasz w regionie objętym alertem lub się tam wybierasz, bądź przygotowany na zwiększoną aktywność służb i nie reaguj paniką na dźwięki wystrzałów czy przelatujące helikoptery. To tylko ćwiczenia – ale traktowane są bardzo poważnie.
