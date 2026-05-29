Reanimacja na drodze. Tragiczny wypadek pod Warszawą. Nie żyje młody człowiek

29 maja 2026 10:51 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do tragicznego wypadku doszło w piątkowy poranek na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w Piasecznie. W zdarzeniu uczestniczył motocykl oraz samochód osobowy. Pomimo długiej walki ratowników o życie kierującego jednośladem, mężczyzny nie udało się uratować.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję i straż pożarną. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Dramatyczne chwile na skrzyżowaniu

Zdarzenie miało miejsce po godzinie 7:00 na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Łabędziej. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, zespoły ratownictwa medycznego oraz policję.

Według pierwszych ustaleń funkcjonariuszy motocykl uderzył w tył samochodu marki Opel. Okoliczności, które doprowadziły do zderzenia, są obecnie szczegółowo wyjaśniane przez śledczych.

Reanimacja trwała na miejscu

Po przybyciu służb ratunkowych rozpoczęto resuscytację krążeniowo-oddechową młodego motocyklisty. Ratownicy przez długi czas walczyli o jego życie.

Niestety obrażenia okazały się zbyt rozległe. Lekarz obecny na miejscu stwierdził zgon mężczyzny.

Informacja o śmierci motocyklisty wstrząsnęła świadkami zdarzenia oraz kierowcami, którzy utknęli w porannych korkach.

Policja zabezpiecza ślady

Przez wiele godzin miejsce tragedii było dokładnie badane przez funkcjonariuszy. Na miejscu pracowali policjanci, technicy kryminalistyki oraz prokurator.

Śledczy wykonywali dokumentację fotograficzną, zabezpieczali ślady oraz przesłuchiwali świadków. Wszystko po to, by ustalić dokładny przebieg zdarzenia i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego doszło do wypadku.

Ogromne utrudnienia dla kierowców

Wypadek spowodował poważne problemy komunikacyjne w tej części Piaseczna. W kierunku Góry Kalwarii zablokowane zostały trzy pasy ruchu.

Kierowcy musieli liczyć się z długimi korkami i znacznymi opóźnieniami. Policja kierowała ruch na objazdy i apelowała o zachowanie szczególnej ostrożności.

Co to oznacza dla kierowców?

To kolejny tragiczny wypadek z udziałem motocyklisty na Mazowszu w ostatnich tygodniach. Policja przypomina, że wraz z rozpoczęciem sezonu motocyklowego na drogach pojawia się coraz więcej jednośladów, a chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii.

Śledztwo w sprawie wypadku trwa. Funkcjonariusze będą analizować zgromadzony materiał dowodowy, aby ustalić dokładne przyczyny tego tragicznego zdarzenia.

