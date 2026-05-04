Recesja w przemyśle coraz bliżej? PKO BP analizuje fatalne dane dla Polski.

4 maja 2026 21:51 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Nastroje w polskim przemyśle są najgorsze od blisko półtora roku. Najnowszy odczyt wskaźnika PMI nie pozostawia złudzeń – sektor wytwórczy zmaga się z poważnym spowolnieniem, a eksperci PKO BP wprost mówią o symptomach recesji. Dla Warszawy, jako centrum operacyjnego wielu firm produkcyjnych, to sygnał do wzmożonej czujności.

Jak wynika z raportu Forsal.pl, wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu spadł w kwietniu do poziomu 48 pkt (z 49 pkt w marcu). To wynik znacznie gorszy od rynkowych prognoz, które zakładały odbicie. Co to oznacza w praktyce? Aby to zrozumieć, warto wyjaśnić samo pojęcie wskaźnika.

Czym jest wskaźnik PMI? (Proste wyjaśnienie)
PMI (Purchasing Managers’ Index) to najprościej mówiąc „wskaźnik nastrojów”. Powstaje on na podstawie ankiet wysyłanych do dyrektorów zakupów w dużych firmach. Pytani są oni o to, czy w ich fabrykach jest więcej zamówień, czy zatrudniają nowych ludzi i czy ceny surowców rosną.

Kluczową liczbą jest 50 pkt:

  • Powyżej 50 pkt – przemysł się rozwija.
  • Poniżej 50 pkt – przemysł się kurczy (recesja).

Obecny wynik 48 pkt jasno pokazuje, że polskie fabryki tracą rozpęd.

Dlaczego jest gorzej, niż zakładano?

Analitycy PKO BP wskazują na kilka kluczowych problemów, które wyłaniają się z danych:

  • Zapaść nowych zamówień: To najsłabszy element raportu. Firmy raportują gwałtowny spadek popytu, co oznacza, że magazyny są pełne, a nowych zleceń brakuje.
  • Słabość eksportu: Problemy gospodarcze Niemiec, głównego partnera handlowego Polski, bezpośrednio uderzają w naszych producentów.
  • Redukcja zatrudnienia: Firmy, widząc mniejszą liczbę zleceń, przestają szukać nowych pracowników, a w wielu przypadkach decydują się na redukcję etatów.

Warszawa: Finansowe serce przemysłu odczuje skutki

Dla Warszawy, gdzie znajdują się siedziby największych banków i funduszy inwestycyjnych, dane te są kluczowe. Analitycy PKO BP podkreślają, że tak słabe wyniki przemysłu mogą wpłynąć na decyzje dotyczące stóp procentowych oraz strategii kredytowych dla firm. Jeśli produkcja będzie dalej hamować, odbije się to na zyskach korporacji zarządzanych z warszawskich wieżowców, co może wywołać falę oszczędności w wydatkach na usługi biznesowe i marketingowe w stolicy.

Jedynym „jasnym” punktem raportu, choć przewrotnym, jest fakt, że słabszy popyt hamuje wzrost cen wyrobów gotowych. Przedsiębiorcy, walcząc o klienta, nie mogą pozwalać sobie na drastyczne podwyżki, co może nieco uspokoić inflację w nadchodzących miesiącach.

Mimo to, ogólna diagnoza PKO BP jest surowa: polski przemysł utknął w recesji i na ten moment brakuje wyraźnych sygnałów, które mogłyby doprowadzić do szybkiego przełomu.

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie materiału serwisu Forsal.pl dotyczącego analizy danych PMI przez ekonomistów PKO BP (04.05.2026).

