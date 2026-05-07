Referendum klimatyczne stanie się faktem? Prezydent RP rzuca wyzwanie rządowi i Unii.

7 maja 2026 13:27 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Prezydent RP Karol Nawrocki przedstawił propozycję ogólnokrajowego referendum dotyczącego polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Inicjatywa ma pozwolić obywatelom na bezpośrednie opowiedzenie się w sprawie dalszej realizacji założeń Zielonego Ładu w Polsce.

Zgodnie z informacjami Business Insider, propozycja padła podczas oficjalnego wystąpienia głowy państwa. Karol Nawrocki argumentuje, że kwestie o tak dużym wpływie na gospodarkę i codzienne życie Polaków nie powinny być rozstrzygane wyłącznie na poziomie urzędniczym w Brukseli czy Warszawie.

Referendum zamiast odgórnych decyzji

Kluczowe założenia propozycji prezydenckiej obejmują:

  • Decyzja o Zielonym Ładzie: Polacy mieliby odpowiedzieć, czy Polska powinna wycofać się z unijnego pakietu Green Deal.
  • Ochrona rolnictwa i przemysłu: Prezydent wskazuje, że obecne tempo transformacji energetycznej stanowi zbyt duże obciążenie dla kluczowych sektorów polskiej gospodarki.
  • Suwerenność gospodarcza: Inicjatywa jest przedstawiana jako narzędzie obrony przed regulacjami, które Karol Nawrocki określa jako szkodliwe dla dobrobytu obywateli.

Krytyka polityki klimatycznej UE

W swoim wystąpieniu prezydent Nawrocki zaznaczył, że unijna polityka klimatyczna stała się narzędziem ideologicznym, a nie tylko ekologicznym. Wskazał na rosnące koszty energii oraz nowe obciążenia podatkowe wynikające z unijnych dyrektyw, które bezpośrednio uderzają w polskie rodziny. Według prezydenta, tempo zmian klimatycznych powinno być dostosowane do realnych możliwości finansowych i technologicznych kraju.

Reakcja na linię rządu

Propozycja referendum klimatycznego jest interpretowana jako wyraźny sygnał sprzeciwu wobec działań rządu w obszarze polityki europejskiej. Karol Nawrocki podkreślił, że głos narządu w tak fundamentalnej sprawie musi być wiążący dla wszystkich ośrodków władzy w Polsce. Zapowiedział również, że w najbliższym czasie przedstawi szczegółowy harmonogram działań zmierzających do rozpisania głosowania.

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu Business Insider Polska dotyczącego inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego (07.05.2026).

