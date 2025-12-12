Reforma orzeczeń od 2026 roku. Tysiące osób dostanie decyzje na stałe
Rząd zapowiada rewolucję w systemie orzekania o niepełnosprawności. Od 2026 roku mają obowiązywać nowe zasady, które uproszczą procedury i w wielu przypadkach pozwolą na wydawanie orzeczeń bez konieczności ich odnawiania. Reforma ma zapewnić większą przewidywalność i stabilność dla osób wymagających stałego wsparcia.
Co się zmienia?
Nowy system ma uporządkować zasady orzekania i zakończyć dotychczasową praktykę, w której osoby z przewlekłymi schorzeniami musiały regularnie stawać przed komisją. Reforma przewiduje, że część orzeczeń będzie mogła być wydawana na dłuższy okres, a w niektórych przypadkach — bezterminowo.
To duża zmiana dla pacjentów, którzy do tej pory co kilka lat składali wnioski, kompletowali dokumentację i przechodzili kolejne badania, mimo że ich stan zdrowia był trwały i nieuleczalny.
Fakty i tło sprawy
Orzeczenie o niepełnosprawności jest podstawą do uzyskania wielu form wsparcia — od dodatków finansowych, przez rehabilitację, po specjalistyczną opiekę. Reforma ma wprowadzić większą spójność decyzji, bo dziś osoby z podobnymi schorzeniami otrzymują różne orzeczenia w zależności od regionu czy interpretacji komisji.
Rząd zapowiada:
- cyfryzację procesu — wnioski i dokumentacja będą obsługiwane elektronicznie,
- ujednolicenie kryteriów oceny,
- skupienie na realnych ograniczeniach, a nie wyłącznie na diagnozie,
- jasne zasady dotyczące dokumentacji medycznej,
- usprawnienie procedur odwoławczych.
Cyfrowa obsługa ma skrócić czas oczekiwania i uprościć kontrolę przebiegu sprawy.
Analiza funkcjonowania zamiast listy chorób
Reforma zakłada odejście od mechanicznego przypisywania orzeczeń do konkretnych diagnoz. Komisje mają oceniać, jak choroba wpływa na codzienne funkcjonowanie, możliwości pracy i samodzielność.
To oznacza, że w systemie większą rolę odegrają:
- stopień ograniczeń,
- potrzeba wsparcia i rehabilitacji,
- wpływ schorzenia na codzienne czynności.
Nowy model ma zwiększyć przejrzystość i ograniczyć różnice w orzecznictwie.
Dla kogo zmiana będzie najważniejsza?
Najbardziej zyskają osoby z:
- chorobami przewlekłymi i progresywnymi,
- niepełnosprawnością wrodzoną,
- schorzeniami bez rokowań na poprawę,
- dzieciami wymagającymi stałej opieki.
To właśnie te grupy dziś najczęściej muszą odnawiać orzeczenia, mimo że ich stan zdrowia nie ulega zmianie.
Reforma obejmie również rodziców dzieci z niepełnosprawnościami — celem jest zapewnienie stabilności świadczeń i ograniczenie stresu związanego z powtarzaniem procedur.
Jak będzie wyglądało wdrażanie reformy?
Zmiany mają być wprowadzane stopniowo. Osoby, które mają ważne orzeczenia, nie stracą ich z dniem wejścia nowych przepisów. System będzie obejmował:
- przeszkolenie komisji,
- wdrożenie jednolitych standardów,
- uruchomienie cyfrowej ścieżki dokumentów,
- stopniową wymianę dokumentacji na nowe formaty.
Rząd zapowiada, że celem jest płynne przejście bez ryzyka utraty świadczeń.
Reforma orzekania o niepełnosprawności, która ma wejść w życie od 2026 roku, przewiduje uproszczenie procedur, ujednolicenie kryteriów oraz możliwość wydawania orzeczeń bezterminowych. Zmiany mają zwiększyć stabilność wsparcia, skrócić czas oczekiwania i ułatwić kontakt z systemem. Choć pojawiają się obawy dotyczące wdrażania nowych przepisów, celem reformy jest większa przewidywalność i bezpieczeństwo socjalne dla osób, które najbardziej tego potrzebują.
