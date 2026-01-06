Reforma PIP utknęła. Główny Inspektor Pracy: „Czekamy na to od 30 lat”
Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, zapowiadana jako jedna z kluczowych zmian w prawie pracy w 2026 roku, napotkała opóźnienia, które wywołały silne emocje wśród pracowników i pracodawców. Choć projekt ustawy wrócił do poprawek, Główny Inspektor Pracy uspokaja, że kilkumiesięczna zwłoka nie zmienia kierunku planowanych zmian ani celów, jakie mają one przynieść na rynku pracy.
Reforma PIP utknęła. Główny Inspektor Pracy apeluje o cierpliwość
Doniesienia o wstrzymaniu reformy Państwowej Inspekcji Pracy wywołały duże emocje zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Projekt ustawy, który miał wejść w życie na początku 2026 roku, wrócił do etapu poprawek. Choć dla wielu to rozczarowanie, Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki tonuje nastroje i przekonuje, że kilka miesięcy opóźnienia nie zmienia istoty sprawy.
„Czekamy na to od 30 lat”
– Na reformę czekamy od trzech dekad. Poruszamy ten temat co roku, więc z naszej perspektywy kilka miesięcy nie robi różnicy – podkreśla Marcin Stanecki. Jak zaznacza, informacje o zamrożeniu projektu opierają się wyłącznie na przekazach medialnych. Ani Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ani Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie przedstawiły oficjalnego stanowiska.
Opóźnienie najmocniej odczuwają pracownicy i związki zawodowe. Część osób planowała złożenie skarg do PIP od 1 stycznia 2026 roku, licząc na nowe przepisy i szersze uprawnienia inspektorów.
Mniej kontroli, więcej prewencji
W oczekiwaniu na zmiany legislacyjne Państwowa Inspekcja Pracy ogranicza liczbę kontroli. Priorytetem stają się działania prewencyjne, edukacyjne oraz pomocowe. – Doszliśmy do kresu możliwości kadrowych. Stawiam na jakość, nie na statystyki – mówi Stanecki.
W 2024 roku PIP przeszkoliła 168 tys. osób i udzieliła blisko miliona porad. Zdaniem szefa inspekcji to skuteczniejsza droga niż masowe kontrole, szczególnie w sprawach dotyczących mobbingu czy legalności zatrudnienia.
Zacieśnienie współpracy z ZUS
Mimo braku nowej ustawy współpraca PIP z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych już się rozwija. Inspektorzy korzystają z doświadczeń ZUS w analizie ryzyka, co ma pozwolić na kierowanie kontroli tam, gdzie prawdopodobieństwo nadużyć jest największe.
– ZUS osiąga skuteczność na poziomie 93 procent. Chcemy korzystać z podobnych mechanizmów – wskazuje Główny Inspektor Pracy. Jednocześnie przyznaje, że bez reformy brakuje podstaw prawnych do pełnej wymiany danych.
Spór o umowy B2B i definicję etatu
Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów reformy jest możliwość administracyjnego przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Stanecki podkreśla, że problemem nie są kompetencje inspektorów, lecz niejasna definicja stosunku pracy i rozbieżne orzecznictwo sądów.
Szef PIP postuluje stworzenie jednej, czytelnej definicji etatu, opracowanej przez praktyków i ekspertów. Zapewnia też, że w przypadkach granicznych znaczenie będzie miała wola stron.
Największy problem: praca bez umowy
Zdaniem Głównego Inspektora Pracy reforma wcale nie musi uderzyć głównie w B2B. Kluczowe są przypadki pracy bez jakiejkolwiek umowy. – W co piątej kontroli legalności zatrudnienia stwierdzamy naruszenia – zaznacza.
To właśnie ustalanie istnienia stosunku pracy u osób pracujących „na czarno” ma być jednym z głównych celów nowych przepisów.
Edukacja zamiast strachu
PIP zapowiada publikację list samokontroli dla pracodawców, kampanię „Bezpiecznie na etacie” oraz cykl konferencji w całym kraju. Inspekcja chce najpierw uświadamiać, a dopiero później karać.
– Zbyt wielu pracowników nie wie, jaką ma umowę i jakie prawa im przysługują. Edukacja jest konieczna – podsumowuje Marcin Stanecki.
Reforma pozostaje w zawieszeniu, ale kierunek zmian jest jasny. Nawet bez nowej ustawy Państwowa Inspekcja Pracy stopniowo zmienia sposób działania, stawiając na analizę ryzyka, współpracę z innymi instytucjami i wsparcie zamiast presji.
