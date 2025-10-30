RegioJet rekrutuje w Polsce! Pensja ponad 10 tys. zł. Jakie mają wymagania?
Czeski przewoźnik RegioJet – jeden z największych prywatnych operatorów kolejowych w Europie – rozpoczął rekrutację na stanowisko Kierownika Pociągu w Polsce. Firma, znana z żółtych pociągów kursujących między Warszawą, Pragą i Wiedniem, oferuje atrakcyjne wynagrodzenie – nawet 10 200 zł brutto miesięcznie oraz stabilne zatrudnienie w międzynarodowym środowisku.
RegioJet – drugi najlepszy przewoźnik w Europie
RegioJet to czeska firma, która w ostatnich latach dynamicznie rozwija się w Polsce. Przewoźnik obsługuje połączenia krajowe i międzynarodowe, przewożąc rocznie ponad 17 milionów pasażerów w całej Europie Środkowej. Wyróżnia się wysokim standardem obsługi i komfortem podróży, a teraz szuka nowych liderów, którzy pomogą utrzymać te standardy w Polsce.
Firma podkreśla, że kierownicy pociągów odgrywają kluczową rolę – to oni odpowiadają za bezpieczeństwo podróży, nadzór nad personelem pokładowym oraz zapewnienie najwyższej jakości usług dla pasażerów.
Jakie są obowiązki i wymagania?
Nowy kierownik pociągu będzie odpowiadał za:
-
zarządzanie stewardami i konduktorami,
-
kontrolę jakości obsługi,
-
nadzorowanie dokumentacji i współpracę z maszynistą,
-
rozwiązywanie problemów w czasie podróży,
-
wykonywanie prób hamulca i dbanie o bezpieczeństwo pasażerów.
Firma wymaga uprawnień kierowniczych, doświadczenia w zarządzaniu zespołem, dobrej znajomości języka angielskiego oraz gotowości do pracy w systemie zmianowym – również w weekendy i święta.
Co oferuje RegioJet?
-
Stałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
-
Wynagrodzenie od 10 000 do 10 200 zł brutto,
-
Zniżki na przejazdy pociągami i autobusami RegioJet,
-
Możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach międzynarodowych,
-
Pracę w dynamicznym i przyjaznym zespole, w firmie stawiającej na komfort i nowoczesność.
Celem jest jakość i innowacja
RegioJet podkreśla, że jego misją jest ciągłe podnoszenie jakości podróży i standardów obsługi pasażerów. Przewoźnik inwestuje w nowoczesne pociągi, systemy cyfrowe i innowacyjne rozwiązania, takie jak darmowe Wi-Fi, rezerwacje online i bezpłatne anulacje biletów.
– Szukamy ludzi, którzy kochają kolej i chcą współtworzyć nową jakość w polskich pociągach – informuje firma w ogłoszeniu.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.