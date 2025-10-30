RegioJet rekrutuje w Polsce! Pensja ponad 10 tys. zł. Jakie mają wymagania?

30 października 2025

Czeski przewoźnik RegioJet – jeden z największych prywatnych operatorów kolejowych w Europie – rozpoczął rekrutację na stanowisko Kierownika Pociągu w Polsce. Firma, znana z żółtych pociągów kursujących między Warszawą, Pragą i Wiedniem, oferuje atrakcyjne wynagrodzenie – nawet 10 200 zł brutto miesięcznie oraz stabilne zatrudnienie w międzynarodowym środowisku.

Fot. Warszawa w Pigułce

RegioJet – drugi najlepszy przewoźnik w Europie

RegioJet to czeska firma, która w ostatnich latach dynamicznie rozwija się w Polsce. Przewoźnik obsługuje połączenia krajowe i międzynarodowe, przewożąc rocznie ponad 17 milionów pasażerów w całej Europie Środkowej. Wyróżnia się wysokim standardem obsługi i komfortem podróży, a teraz szuka nowych liderów, którzy pomogą utrzymać te standardy w Polsce.

Firma podkreśla, że kierownicy pociągów odgrywają kluczową rolę – to oni odpowiadają za bezpieczeństwo podróży, nadzór nad personelem pokładowym oraz zapewnienie najwyższej jakości usług dla pasażerów.

Jakie są obowiązki i wymagania?

Nowy kierownik pociągu będzie odpowiadał za:

  • zarządzanie stewardami i konduktorami,

  • kontrolę jakości obsługi,

  • nadzorowanie dokumentacji i współpracę z maszynistą,

  • rozwiązywanie problemów w czasie podróży,

  • wykonywanie prób hamulca i dbanie o bezpieczeństwo pasażerów.

Firma wymaga uprawnień kierowniczych, doświadczenia w zarządzaniu zespołem, dobrej znajomości języka angielskiego oraz gotowości do pracy w systemie zmianowym – również w weekendy i święta.

Co oferuje RegioJet?

  • Stałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

  • Wynagrodzenie od 10 000 do 10 200 zł brutto,

  • Zniżki na przejazdy pociągami i autobusami RegioJet,

  • Możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach międzynarodowych,

  • Pracę w dynamicznym i przyjaznym zespole, w firmie stawiającej na komfort i nowoczesność.

Celem jest jakość i innowacja

RegioJet podkreśla, że jego misją jest ciągłe podnoszenie jakości podróży i standardów obsługi pasażerów. Przewoźnik inwestuje w nowoczesne pociągi, systemy cyfrowe i innowacyjne rozwiązania, takie jak darmowe Wi-Fi, rezerwacje online i bezpłatne anulacje biletów.

– Szukamy ludzi, którzy kochają kolej i chcą współtworzyć nową jakość w polskich pociągach – informuje firma w ogłoszeniu.

