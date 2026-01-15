RegioJet uruchamia nowe połączenie z Warszawy. Konkurencja dla PKP na ważnej trasie
Od 1 lutego 2026 roku na tory wjedzie nowe połączenie kolejowe między Warszawą a Poznaniem. Czeski przewoźnik RegioJet uruchamia regularne kursy na tej trasie, a bilety są już dostępne w sprzedaży – z cenami zaczynającymi się od 27 zł.
RegioJet uruchamia nowe połączenie kolejowe w Polsce. Od 1 lutego 2026 roku czeski przewoźnik rozpocznie regularne kursy na trasie Warszawa–Poznań. Choć start połączenia był wcześniej zapowiadany na grudzień ubiegłego roku, harmonogram uległ zmianie ze względów organizacyjnych. Teraz wszystko jest już gotowe, a bilety trafiły do sprzedaży.
Nowe pociągi RegioJet połączą stolicę z Poznaniem dwa razy dziennie w każdym kierunku. Składy będą wyjeżdżać z Warszawy Wschodniej o godz. 6:13 oraz 14:09, a do Poznania Głównego dotrą odpowiednio o 8:44 i 16:45. W stronę Warszawy pociągi odjadą z Poznania o 10:11 i 18:11, kończąc bieg na stacjach Warszawa Centralna i Warszawa Wschodnia.
Przewoźnik zapowiadał początkowo sześć par połączeń dziennie, jednak na starcie zdecydował się na ograniczony rozkład. Jak tłumaczyła spółka, opóźnienie było związane m.in. z wydłużającą się organizacją zaplecza operacyjnego w Polsce oraz negocjacjami dotyczącymi dostępu do infrastruktury kolejowej.
Jednym z głównych atutów nowego połączenia są ceny. Najtańsze bilety w klasie ekonomicznej kosztują od 27 zł. W tej opcji pasażerowie otrzymują miejsce siedzące oraz bezpłatną butelkę wody. Standardowe bilety zaczynają się od 49 zł i obejmują dodatkowe udogodnienia, takie jak darmowa kawa oraz możliwość wyboru miejsca w wagonie otwartym lub w przedziale.
Dla osób oczekujących wyższego komfortu przygotowano oferty Relax i Business w cenach od 69 do 79 zł. W tych wariantach podróżni mogą liczyć m.in. na większą przestrzeń, spokojniejszą strefę podróży oraz priorytetową obsługę personelu pokładowego.
Wejście RegioJet na trasę Warszawa–Poznań zwiększa konkurencję na jednym z najważniejszych kolejowych połączeń w kraju. Dla pasażerów oznacza to większy wybór godzin, standardów podróży i cen. Jeśli zainteresowanie nową ofertą okaże się wysokie, niewykluczone, że w przyszłości liczba kursów zostanie zwiększona.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.