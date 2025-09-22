Rekonstrukcja rządu 2025. Informatorzy zdradzają, co wydarzy się w najbliższych dniach!
Rekonstrukcja rządu Donalda Tuska wchodzi w decydującą fazę. Jeszcze w tym tygodniu premier ma ogłosić zmiany na szczeblu wiceministrów, a w kuluarach pojawiają się sugestie, że zamiast redukcji stanowisk możemy być świadkami ich zwiększenia.
Rekonstrukcja rządu wchodzi w finałową fazę. Tusk szykuje decyzje
Jeszcze w tym tygodniu może zapaść decyzja o dokończeniu rekonstrukcji rządu Donalda Tuska – informuje Radio ZET, powołując się na źródła zbliżone do Kancelarii Premiera. Zmiany mają objąć przede wszystkim szczebel wiceministrów, a w kuluarach mówi się nawet o „rekonstrukcji przez powiększenie”.
Ostatni etap zmian personalnych
Według doniesień stacji, premier planuje w najbliższych dniach domknąć proces przebudowy swojego gabinetu. – Wymiana wiceministrów w tym tygodniu jest bardzo możliwa – miał powiedzieć jeden z członków rządu. Inny informator dodał, że skala zmian może być zaskakująca, ponieważ nie chodzi wyłącznie o redukcję stanowisk. Niewykluczone, że liczba wiceministrów wzrośnie.
Poprzednie roszady
To nie pierwsza odsłona rekonstrukcji. W lipcu doszło do zmian na poziomie ministrów – do rządu weszli Waldemar Żurek, Marcin Kierwiński, Marta Cieńkowska, Miłosz Motyka i Jolanta Sobieraj-Grenda. Częściowa wymiana objęła również resorty zdrowia i sprawiedliwości, gdzie doszło do roszad wiceministrów.
Rekonstrukcja przez powiększenie?
W otoczeniu premiera mówi się o potrzebie wzmocnienia rządu dodatkowymi osobami, które mają wesprzeć realizację kluczowych projektów w drugiej połowie kadencji. – To może być rekonstrukcja przez powiększenie – słyszymy w kuluarach.
Ostateczne decyzje należą do Donalda Tuska, a ich szczegóły mają być ogłoszone jeszcze w tym tygodniu. To finał procesu, który – jak wskazują komentatorzy – ma ułatwić premierowi sprawne zarządzanie rządem i przygotowanie do kolejnych politycznych wyzwań.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.