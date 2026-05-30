Rekordowa emerytura w Polsce ujawniona. Kwota przekracza 50 tys. zł

Najwyższa emerytura w Polsce robi wrażenie. ZUS ujawnił kwoty i rekordowe staże pracy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ujawnił, ile wynoszą najwyższe emerytury wypłacane obecnie w Polsce. Rekordzista otrzymuje ponad 54 tys. zł brutto miesięcznie, a rekordzistka ponad 42 tys. zł. Tak wysokie świadczenia nie są jednak dziełem przypadku. Oboje pracowali przez ponad 60 lat i zdecydowali się przejść na emeryturę znacznie później niż większość Polaków.
ZUS podał wysokość rekordowych emerytur
Dane przekazał rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim Wojciech Ściwiarski. Jak wynika z informacji Zakładu, najwyższe świadczenie wypłacane obecnie mężczyźnie wynosi około 54 tys. zł brutto miesięcznie.
Rekordzista mieszka na Śląsku i przeszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat. Przez całe życie zawodowe zgromadził imponujący staż pracy wynoszący ponad 67 lat.
To właśnie bardzo długi okres aktywności zawodowej oraz późne zakończenie pracy miały kluczowy wpływ na wysokość jego świadczenia.
Najwyższa emerytura kobiety przekracza 42 tys. zł
Równie imponująco wygląda rekord wśród kobiet.
Najwyższą emeryturę otrzymuje mieszkanka regionu obsługiwanego przez oddział ZUS w Bydgoszczy. Jej świadczenie przekracza 42 tys. zł brutto miesięcznie.
Kobieta zakończyła aktywność zawodową w wieku 81 lat i może pochwalić się stażem pracy wynoszącym 61 lat.
To pokazuje, jak duże znaczenie dla przyszłej emerytury ma długość odprowadzania składek oraz moment zakończenia pracy zawodowej.
Coraz więcej emerytów nadal pracuje
Z danych ZUS wynika, że liczba aktywnych zawodowo emerytów stale rośnie.
Jeszcze w 2015 roku pracowało nieco ponad 575 tys. emerytów. Pod koniec 2025 roku było ich już niemal 880 tys.
Oznacza to wzrost o ponad 300 tys. osób w ciągu dekady.
Choć tempo wzrostu w ostatnim roku nie było już tak wysokie jak wcześniej, trend pozostaje wyraźny. Coraz więcej osób po osiągnięciu wieku emerytalnego decyduje się pozostać na rynku pracy.
Każdy dodatkowy rok może znacząco zwiększyć świadczenie
Eksperci ZUS podkreślają, że późniejsze przejście na emeryturę może wyraźnie zwiększyć wysokość przyszłego świadczenia.
Według szacunków każdy dodatkowy rok pracy może podnieść emeryturę nawet o 8-12 proc.
Powód jest prosty. Osoba pracująca dłużej nadal odprowadza składki, a jednocześnie skraca okres, przez który zgromadzony kapitał będzie dzielony przy wyliczaniu świadczenia.
To właśnie dlatego rekordowe emerytury najczęściej otrzymują osoby, które pozostawały aktywne zawodowo przez kilkadziesiąt lat.
Pracujący emeryci są coraz starsi
ZUS zwraca uwagę, że średni wiek emerytów pozostających na rynku pracy jest coraz wyższy.
Dla mężczyzn wynosi obecnie 69 lat i 5 miesięcy, a dla kobiet 66 lat i 6 miesięcy.
W praktyce oznacza to, że wielu seniorów pracuje jeszcze kilka lat po uzyskaniu prawa do emerytury.
Powody są różne. Dla części osób jest to sposób na zwiększenie świadczenia, inni chcą zachować aktywność zawodową lub poprawić swoją sytuację finansową.
Warszawa także stawia na aktywność zawodową seniorów
W Warszawie liczba pracujących emerytów również systematycznie rośnie. Stolica oferuje największy rynek pracy w kraju, a doświadczeni pracownicy są coraz częściej poszukiwani przez pracodawców.
W wielu branżach seniorzy znajdują zatrudnienie jako specjaliści, doradcy czy eksperci wykorzystujący wieloletnie doświadczenie zawodowe.
Eksperci podkreślają, że starzenie się społeczeństwa sprawia, iż rola starszych pracowników będzie w kolejnych latach jeszcze większa.
Co to oznacza dla Ciebie? Dłuższa praca może oznaczać wyższą emeryturę
1. Najwyższa emerytura w Polsce wynosi obecnie około 54 tys. zł brutto miesięcznie.
2. Rekordzistka otrzymuje ponad 42 tys. zł brutto.
3. Oboje pracowali ponad 60 lat i przeszli na emeryturę znacznie później niż większość Polaków.
4. Każdy dodatkowy rok pracy może zwiększyć przyszłe świadczenie nawet o 8-12 proc.
5. Liczba pracujących emerytów w Polsce wzrosła w ciągu 10 lat o ponad 50 proc.
6. Coraz więcej seniorów decyduje się pozostać aktywnymi zawodowo także po osiągnięciu wieku emerytalnego.
