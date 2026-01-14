Rekordowa podwyżka minimalnej krajowej! O ile wzrosną Twoje składki ZUS jako przedsiębiorcy?

14 stycznia 2026 16:52 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Początek 2026 roku przynosi przedsiębiorcom kolejną dawkę finansowych wyzwań. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, płaca minimalna wzrosła do poziomu 4806 zł brutto. Choć dla pracowników oznacza to wyższe przelewy, dla właścicieli firm – zarówno tych na „dużym ZUS-ie”, jak i korzystających z ulg – oznacza to najwyższe w historii koszty ubezpieczeń. Wyjaśniamy, o ile więcej pieniędzy zniknie z Twojego konta co miesiąc

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Nowa płaca minimalna i stawka godzinowa w 2026 roku

Od 1 stycznia 2026 roku w Polsce obowiązuje nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia. W przeciwieństwie do lat ubiegłych, rząd zdecydował się na jednokrotną podwyżkę w ciągu roku (brak zmiany w lipcu).

  • Płaca minimalna: 4806 zł brutto (wzrost o 140 zł względem 2025 r.).
  • Minimalna stawka godzinowa: 31,40 zł brutto (wzrost z 30,50 zł).

Choć sama podwyżka płacy minimalnej o 3% wydaje się niewielka, jej wpływ na składki ZUS – zwłaszcza te powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem – jest dla biznesu dotkliwy.

Zobacz również:

Składki ZUS 2026: Ile zapłaci przedsiębiorca?

Wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców zależy od wybranego modelu rozliczania. Poniżej przedstawiamy faktyczne wyliczenia na styczeń 2026 roku.

1. Duży ZUS (Ryczałtowy) – Skok powyżej 1900 zł

Dla przedsiębiorców opłacających standardowe składki społeczne, podstawa wymiaru wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W budżecie na 2026 rok kwotę tę ustalono na poziomie 9420 zł. Oznacza to, że podstawa składek wzrosła do 5652 zł.

  • Suma składek społecznych (bez zdrowotnej): ok. 1926,76 zł miesięcznie.
  • Dla porównania: w 2025 roku było to ok. 1774 zł. To wzrost o ponad 150 zł miesięcznie.

2. ZUS Preferencyjny (Pas startowy)

Przedsiębiorcy w pierwszych 24 miesiącach działalności płacą składki od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Nowa podstawa to 1441,80 zł.

  • Suma składek społecznych: ok. 456,18 zł miesięcznie (wzrost o ok. 13 zł).

3. Składka zdrowotna – najpoważniejsza zmiana od lutego

To tutaj kryje się największa pułapka finansowa. Od roku składkowego zaczynającego się 1 lutego 2026 r., minimalna składka zdrowotna jest liczona od 100% płacy minimalnej (wcześniej, w ramach przepisów przejściowych, było to 75%).

  • Minimalna składka zdrowotna 2026: 9% z 4806 zł = 432,54 zł.
  • Wzrost z poziomu 314,96 zł oznacza podwyżkę o blisko 37% dla osób o najniższych dochodach lub rozliczających się kartą podatkową.

Tabela porównawcza: Obciążenia 2025 vs 2026

Rodzaj składki    2025 rok (podstawa 4666 zł)     2026 rok (podstawa 4806 zł)  
Płaca minimalna (brutto)    4666,00 zł    4806,00 zł
Stawka godzinowa    30,50 zł    31,40 zł
Duży ZUS (społeczne + FP)    ok. 1773,96 zł    ok. 1926,76 zł
ZUS Preferencyjny    ok. 442,90 zł    ok. 456,18 zł
Min. składka zdrowotna    314,96 zł    432,54 zł

Co to oznacza dla Twojej firmy?

Wzrost płacy minimalnej do 4806 zł to nie tylko wyższe składki właściciela. To także wyższy całkowity koszt zatrudnienia pracownika na pełny etat, który w 2026 roku wynosi ok. 5790 zł. Przedsiębiorcy muszą przygotować się na mniejszą rentowność lub konieczność podniesienia cen usług, aby zrównoważyć rosnące o blisko 2000 zł rocznie koszty samej „daniny” do ZUS (w przypadku Dużego ZUS).

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl