Rekordowa podwyżka minimalnej krajowej! O ile wzrosną Twoje składki ZUS jako przedsiębiorcy?
Początek 2026 roku przynosi przedsiębiorcom kolejną dawkę finansowych wyzwań. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, płaca minimalna wzrosła do poziomu 4806 zł brutto. Choć dla pracowników oznacza to wyższe przelewy, dla właścicieli firm – zarówno tych na „dużym ZUS-ie”, jak i korzystających z ulg – oznacza to najwyższe w historii koszty ubezpieczeń. Wyjaśniamy, o ile więcej pieniędzy zniknie z Twojego konta co miesiąc
Nowa płaca minimalna i stawka godzinowa w 2026 roku
Od 1 stycznia 2026 roku w Polsce obowiązuje nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia. W przeciwieństwie do lat ubiegłych, rząd zdecydował się na jednokrotną podwyżkę w ciągu roku (brak zmiany w lipcu).
- Płaca minimalna: 4806 zł brutto (wzrost o 140 zł względem 2025 r.).
- Minimalna stawka godzinowa: 31,40 zł brutto (wzrost z 30,50 zł).
Choć sama podwyżka płacy minimalnej o 3% wydaje się niewielka, jej wpływ na składki ZUS – zwłaszcza te powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem – jest dla biznesu dotkliwy.
Składki ZUS 2026: Ile zapłaci przedsiębiorca?
Wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców zależy od wybranego modelu rozliczania. Poniżej przedstawiamy faktyczne wyliczenia na styczeń 2026 roku.
1. Duży ZUS (Ryczałtowy) – Skok powyżej 1900 zł
Dla przedsiębiorców opłacających standardowe składki społeczne, podstawa wymiaru wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W budżecie na 2026 rok kwotę tę ustalono na poziomie 9420 zł. Oznacza to, że podstawa składek wzrosła do 5652 zł.
- Suma składek społecznych (bez zdrowotnej): ok. 1926,76 zł miesięcznie.
- Dla porównania: w 2025 roku było to ok. 1774 zł. To wzrost o ponad 150 zł miesięcznie.
2. ZUS Preferencyjny (Pas startowy)
Przedsiębiorcy w pierwszych 24 miesiącach działalności płacą składki od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Nowa podstawa to 1441,80 zł.
- Suma składek społecznych: ok. 456,18 zł miesięcznie (wzrost o ok. 13 zł).
3. Składka zdrowotna – najpoważniejsza zmiana od lutego
To tutaj kryje się największa pułapka finansowa. Od roku składkowego zaczynającego się 1 lutego 2026 r., minimalna składka zdrowotna jest liczona od 100% płacy minimalnej (wcześniej, w ramach przepisów przejściowych, było to 75%).
- Minimalna składka zdrowotna 2026: 9% z 4806 zł = 432,54 zł.
- Wzrost z poziomu 314,96 zł oznacza podwyżkę o blisko 37% dla osób o najniższych dochodach lub rozliczających się kartą podatkową.
Tabela porównawcza: Obciążenia 2025 vs 2026
|Rodzaj składki
|2025 rok (podstawa 4666 zł)
|2026 rok (podstawa 4806 zł)
|Płaca minimalna (brutto)
|4666,00 zł
|4806,00 zł
|Stawka godzinowa
|30,50 zł
|31,40 zł
|Duży ZUS (społeczne + FP)
|ok. 1773,96 zł
|ok. 1926,76 zł
|ZUS Preferencyjny
|ok. 442,90 zł
|ok. 456,18 zł
|Min. składka zdrowotna
|314,96 zł
|432,54 zł
Co to oznacza dla Twojej firmy?
Wzrost płacy minimalnej do 4806 zł to nie tylko wyższe składki właściciela. To także wyższy całkowity koszt zatrudnienia pracownika na pełny etat, który w 2026 roku wynosi ok. 5790 zł. Przedsiębiorcy muszą przygotować się na mniejszą rentowność lub konieczność podniesienia cen usług, aby zrównoważyć rosnące o blisko 2000 zł rocznie koszty samej „daniny” do ZUS (w przypadku Dużego ZUS).
