Rekordowa zbiórka Polaków dla Kijowa. 113 milionów złotych na ratunek przed ciemnością Polska wysyła „potężną dawkę energii” do Ukrainy. Znamy szczegóły akcji Ciepło z Polski

Skala pomocy, która ratuje życie

Akcja „Ciepło z Polski” to jedna z największych inicjatyw humanitarno-technicznych od początku kryzysu za naszą wschodnią granicą. Zebrane 113 mln zł to nie tylko suche statystyki, ale przede wszystkim realne bezpieczeństwo dla milionów mieszkańców Kijowa. W 2026 roku, gdy systemy energetyczne Ukrainy wciąż są celem ataków, stabilne źródła zasilania rezerwowego są na wagę złota.

Fundusze pochodzą z szerokiego spektrum źródeł: od wpłat indywidualnych darczyńców, przez wsparcie polskich fundacji, aż po zaangażowanie dużych przedsiębiorstw państwowych i prywatnych. Koordynacja akcji pozwoliła na wynegocjowanie korzystnych stawek u producentów, co oznacza, że za zebraną kwotę uda się kupić więcej jednostek prądotwórczych, niż pierwotnie zakładano.