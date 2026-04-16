Rekordowe ceny mieszkań w Warszawie. To dopiero początek. Tanio już było
Jeszcze dwa lata temu kupujący liczyli na korektę. Rok temu mówili o „czekaniu na okazję”. Dziś płacą więcej niż kiedykolwiek. W IV kwartale 2025 roku średnia cena transakcyjna kawalerki w Warszawie po raz pierwszy w historii przekroczyła 17 tys. zł za metr kwadratowy – wynika z danych Cenatorium opublikowanych przez Bankier.pl. To nie jest rekord sprzedażowy ani statystyczna anomalia. To sygnał, że najtańszy segment rynku przestał być tani. A reszta idzie za nim.
17 tysięcy za metr kawalerki. I to dopiero początek
Przełom nastąpił cicho – bez konferencji prasowych i nagłówków o boomie. W ostatnim kwartale 2025 roku kawalerki o powierzchni do 35 metrów kwadratowych w Warszawie podrożały o 3,7 proc. względem III kwartału – i po raz pierwszy w historii przekroczyły magiczną granicę 17 tys. zł za metr. Wcześniej taka stawka była zarezerwowana dla mieszkań w topowych lokalizacjach lub na nowo otwartych inwestycjach deweloperskich przy Woli czy Żoliborzu.
Sprawdziliśmy, co to oznacza w liczbach: przeciętna kawalerka o powierzchni 28 m² kosztuje dziś w Warszawie ok. 476 tys. zł. Dwa lata temu – w I kwartale 2023 roku – ta sama kawalerka kosztowała ok. 369 tys. zł. Wzrost: 107 tys. zł w 24 miesiące. To więcej niż roczne wynagrodzenie brutto wielu pracowników. Kto czekał na taniznę – doczekał się odwrotności.
Ogólna mediana cen transakcyjnych w stolicy wynosi w kwietniu 2026 roku 15 260 zł za metr kwadratowy – wynika z danych SonarHome. Od początku roku ceny wzrosły o 268 zł na metrze, co daje zmianę o 1,79 proc. w zaledwie 3,5 miesiąca. Rynek nie galopuje – ale idzie przed siebie stabilnym krokiem, którego zatrzymania nie widać w żadnym prognozowanym scenariuszu na 2026 rok.
Śródmieście: 20 tysięcy. Wesoła: 11 tysięcy. Warszawa to nie jeden rynek
Stolica od dawna nie działa według jednej tabeli cenowej. Różnica między najtańszą a najdroższą dzielnicą sięga dziś prawie 9 tys. zł na metrze – i jest to przepaść, którą trudno sobie wyobrazić bez konkretnych przykładów.
Najdroższą dzielnicą pozostaje Śródmieście – 20 157 zł za metr. Na drugim miejscu jest Wola z 17 572 zł, na trzecim Wilanów z 17 285 zł. Na przeciwległym końcu skali znajdziemy Wesołą (11 403 zł), Rembertów (12 019 zł) i Białołękę (12 474 zł). To oznacza, że ta sama kwota – powiedzmy 550 tys. zł – kupuje 48 metrów w Śródmieściu lub prawie 48 metrów w Wesołej… ale te 48 metrów może wyglądać zupełnie inaczej: od apartamentu z widokiem na Wisłę po lokal przy drodze szybkiego ruchu.
Dane z rynku pierwotnego są jeszcze bardziej kontrastowe. Wola – dzielnica intensywnej zabudowy wysokościowej – ma nowe mieszkania deweloperskie osiągające średnio 35 tys. zł za metr, a Ochota, Śródmieście i Żoliborz przekraczają 27 tys. zł. Na Białołęce ceny nowych mieszkań startują od ok. 13,5 tys. zł za metr. Ta sama Warszawa, trzy razy drożej lub trzy razy taniej – zależnie od tego, po której stronie Wisły i której linii metra się mieszka.
Warto odnotować dzielnicę, która najmocniej drożeje z miesiąca na miesiąc – to Bielany, gdzie ceny wzrosły o 0,87 proc. tylko w ostatnim miesiącu (do 13 806 zł/m²). To nie przypadek: Bielany czerpią korzyści z rosnącego popytu na tańsze alternatywy dla zatłoczonego centrum i coraz lepszego połączenia komunikacyjnego po rozbudowie trasy tramwajowej.
66 tysięcy kredytów w jednym kwartale. Banki wróciły do gry
Prawdziwy motor napędowy obecnych wzrostów nie siedzi w biurach deweloperów – siedzi w bankach. W III kwartale 2025 roku polskie banki udzieliły 66 tys. kredytów hipotecznych – o 38,7 proc. więcej niż rok wcześniej – podaje Biuro Informacji Kredytowej. To był przełom: pierwszy kwartał od dawna, w którym liczba udzielonych kredytów wróciła do poziomów z okresu boomu.
Mechanizm jest prosty. Rada Polityki Pieniężnej przeprowadziła w 2025 roku 6 obniżek stóp procentowych – stopa referencyjna NBP spadła z 5,75 proc. na początku roku do 4,00 proc. w grudniu. Dla kredytobiorcy oznacza to konkretne pieniądze: rata kredytu hipotecznego na 400 tys. zł rozłożonego na 25 lat spadła z ok. 3 500 zł do ok. 2 900 zł miesięcznie. Różnica 600 zł na racie to dla wielu rodzin przepustka z kategorii „nie stać mnie” do kategorii „sprawdzam oferty”.
Liczba wniosków o kredyt hipoteczny w II kwartale 2025 roku wyniosła ponad 111 tys. – wzrost o 29 proc. rok do roku – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Po raz pierwszy od IV kwartału 2023 roku przekroczono próg 100 tys. wniosków kwartalnie. Co istotne – tym razem bez żadnego programu dopłat rządowych. To nie jest popyt sztucznie napompowany Bezpiecznym Kredytem 2 proc. To kupujący, którzy mają zdolność kredytową bez żadnego wsparcia państwa i po prostu wrócili na rynek, bo koszt pieniądza stał się dla nich akceptowalny.
„To wyraźny sygnał, że popyt nie zniknął, lecz został jedynie chwilowo ograniczony przez wysokie koszty finansowania oraz niepewność gospodarczą. Wraz z poprawą warunków kredytowych część kupujących zaczęła wracać na rynek, zwiększając jego płynność” – ocenia Anton Bubiel, ekspert rynku mieszkaniowego w SonarHome.pl.
Podaż hamuje, popyt przyspiesza. Ten schemat już znamy
Na koniec 2025 roku w Warszawie dostępnych było ok. 14,6 tys. nowych mieszkań deweloperskich – o 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Brzmi nieźle, dopóki nie spojrzy się na liczby z perspektywy: oferta jest o 68 proc. wyższa niż w 2023 roku – ale sprzedaż do poziomów tamtego boomu jeszcze nie wróciła. Problem tkwi jednak w tym, co deweloperzy dodają do puli. W całym 2025 roku na rynek warszawski trafiło 13,2 tys. nowych mieszkań – o 11 proc. mniej niż w 2024 roku. Deweloperzy, zniechęceni słabszą sprzedażą w I połowie roku, ograniczyli nowe projekty. Teraz te decyzje zaczynają dawać o sobie znać: oferta przestała rosnąć, a popyt rośnie.
Widać to nawet w detalach. Średni metraż oferowanych nowych mieszkań w Warszawie spadł w ciągu 2 lat z 59 do poniżej 55 metrów kwadratowych – wynika z danych Otodom. Deweloperzy kroją lokale mniejsze, bo mniejsze są łatwiej dostępne cenowo. Efekt: w liczbach bezwzględnych oferta rośnie, ale nowych dużych mieszkań przybywa mało. Rodzina szukająca 70 metrów w dobrej lokalizacji nadal ma problem.
Na rynku wtórnym liczba ofert aktywnych w Warszawie to ok. 12,5 tys. ogłoszeń – ale zainteresowanie kupujących wzrosło o 11 proc. rok do roku. Czas sprzedaży mieszkania w stolicy wynosi dziś przeciętnie 103 dni – w poprzednim miesiącu było to 110 dni. Rynek przyspiesza. Najszybciej mieszkania schodzą na Targówku (87 dni), najdłużej czeka się w Wesołej (120 dni).
Pięć lat, 64 procent drożej. Tak wyglądają transakcyjne fakty
Osoby, które kupiły mieszkanie w Warszawie w 2020 roku, mogą dziś czuć się spełnionymi inwestorami – nawet jeśli kupowały na własne potrzeby. Ceny transakcyjne na rynku wtórnym w Warszawie wzrosły od I kwartału 2020 roku do początku 2025 roku o 64 proc. – wynika z danych Narodowego Banku Polskiego analizowanych przez serwis Otodom. Ceny ofertowe urosły w tym samym czasie o 57 proc. – ale realne kwoty w aktach notarialnych rosły szybciej niż to, co widać w ogłoszeniach. Ta luka mówi wiele: rynek był przez lata rynkiem sprzedającego, gdzie kupujący płacili ile trzeba, żeby nie stracić lokalu.
Dziś ta asymetria nieco się zmniejszyła – różnica między ceną ofertową a transakcyjną wynosi ok. 9-10 proc. Jeszcze w 2020 roku sięgała 14 proc. Rynek wtórny w Warszawie w 2025 roku zanotował łącznie ponad 15,2 tys. umów sprzedaży – wzrost o 9 proc. względem 2024 roku. IV kwartał 2025 okazał się najlepszy w całym roku: zawarto blisko 4 tys. transakcji, więcej niż w jakimkolwiek wcześniejszym kwartale tego roku.
W ujęciu trzyletnim – licząc od stanu przed wprowadzeniem Bezpiecznego Kredytu 2 proc. – kawalerki w Warszawie podrożały w transakcjach o ok. 30 proc.. Mieszkania 35-60-metrowe o ok. 20-25 proc. Kto czekał trzy lata na okazję, musiał dziś dopłacić ćwierć wartości mieszkania w porównaniu z tym, co mógł zapłacić na początku 2023 roku.
Domy jednorodzinne: jedyny segment, gdzie ceny się zatrzymały
Na rynku domów jednorodzinnych w otoczeniu Warszawy IV kwartał 2025 roku przyniósł coś nieczęsto widzianego w ostatnich latach: pierwsze od kilku lat sygnały stabilizacji ze wskazaniem na drobne korekty. W Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Lublinie zanotowano pierwsze od dawna kwartalne spadki – co daje kupującym rzadką chwilę oddechu w tym segmencie.
Warszawa i jej okolice zachowują się inaczej: tu rynek domów jest wyjątkowo mało elastyczny. Ceny działek budowlanych w aglomeracji warszawskiej biją rekordy – grunty pod zabudowę drożeją niezależnie od koniunktury na rynku lokali. Dodatkowym czynnikiem napięcia jest ustawa o planowaniu przestrzennym: gminy mają czas do 30 czerwca 2026 roku na uchwalenie planów ogólnych. Jeśli gmina nie zdąży – nie będzie mogła wydawać nowych warunków zabudowy. Dla kupujących działki w podwarszawskich gminach to sygnał, że czas na decyzje jest krótki. Tereny z planem zyskają na wartości, te bez planu – stracą na pewności prawnej, co nieuchronnie odbije się na ich cenie.
Dla rodzin planujących własny dom z ogrodem w promieniu 30-40 km od centrum Warszawy oznacza to jedno: okno decyzyjne zwęża się szybciej niż myśli większość zainteresowanych.
Co to oznacza dla Ciebie? Praktyczny przewodnik po rynku, który już nie czeka
Jeśli kupujesz mieszkanie dla siebie – masz dziś do czynienia z rynkiem, który powoli ale konsekwentnie wraca do ruchu wzrostowego. Prognozy SonarHome na koniec 2026 roku wskazują medianę cen na poziomie 16 744 zł za metr – to wzrost o ok. 9,7 proc. względem cen z początku roku. Analitycy PKO BP i mFinanse wskazują na podobne tempo: umiarkowany, ale trwały wzrost. Żaden z poważnych graczy rynkowych nie prognozuje dziś korekty cenowej.
Jeśli masz zdolność kredytową i wahasz się między „teraz” a „za rok”, warto wiedzieć: każda kolejna obniżka stóp procentowych przez RPP zwiększa liczbę konkurentów. Dziś na rynku jest jeszcze stosunkowo duży wybór – 12,5 tys. aktywnych ofert wtórnych i ok. 14,6 tys. deweloperskich. Gdy popyt kredytowy nabierze pełnej prędkości, a nowe inwestycje (których jest coraz mniej ze względu na ostrożność deweloperów w 2024-2025 roku) zaczną schodzić z rynku – oferta stopnieje.
Która dzielnica daje dziś najlepszy stosunek ceny do potencjału wzrostu? Dane wskazują na Bielany (dynamika wzrostu 0,87 proc. miesięcznie, dobra komunikacja, cena na poziomie 13,8 tys. zł/m²) i Targówek (najszybszy czas sprzedaży – 87 dni, co oznacza realny popyt). Mokotów, Wilanów i Śródmieście zachowają wartość, ale przy cenach powyżej 17-20 tys. zł/m² potencjał wzrostu jest już ograniczony.
Jeśli szukasz kawalerki – nie czekaj na wersję tańszą. Historyczne dane mówią jednoznacznie: kawalerki w Warszawie drożały w ostatnich 3 latach szybciej niż jakikolwiek inny segment – o 29-30 proc. w ujęciu transakcyjnym. Ten trend ma logiczną podstawę: to mieszkania, po które sięga pierwsza zdolność kredytowa, kupujący inwestycyjni i osoby przeprowadzające się do stolicy do pracy. Popyt strukturalny nie zniknie.
Jeśli sprzedajesz – masz do dyspozycji rynek, który nie jest już boomem, ale kupujący wracają. Kluczowe jest realistyczne wycenianie: różnica między ceną ofertową a transakcyjną wynosi nadal ok. 9-10 proc. Mieszkania źle wycenione stoją miesiącami. Przy dobrze ustalonej cenie czas sprzedaży w Warszawie to ok. 3 miesiące – lub szybciej w popularnych dzielnicach.
Jeśli rozważasz dom pod Warszawą – problem z planowaniem przestrzennym do 30 czerwca 2026 roku to nie abstrakcja. Sprawdź konkretnie, czy gmina, w której patrzysz na działkę, ma już uchwalony plan ogólny. Jeśli nie – zapytaj wprost: czy zdąży do końca czerwca. Działki bez planu mogą stracić możliwość zabudowy na wiele lat, co automatycznie przekreśla ich wartość jako gruntu budowlanego. To risk, który kupujący działki pod Warszawą często pomijają, skupiając się na samej cenie metra kwadratowego gruntu.
Jedno jest pewne: kto przez ostatnie 3 lata powtarzał sobie „zaczekam, aż stanieje” – dziś płaci więcej niż czekając stracił. Rynek w 2026 roku nie oferuje okazji z poprzedniej dekady. Oferuje ceny wyższe, ale stabilniejszy rynek kredytowy i realną możliwość finansowania bez rządowych dopłat. Dla wielu to wystarczy – i właśnie dlatego popyt nie zwalnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.