Rekordowe przelewy z ZUS. Ci seniorzy dostają nawet 6590 zł miesięcznie. Wzrost o ponad 1050 zł!
Rok 2025 przyniósł historyczną zmianę dla najstarszych polskich seniorów. Nowe przepisy, które weszły w życie na początku roku, wprowadziły jednolite i znacznie wyższe świadczenie honorowe dla wszystkich stulatków. Dzięki waloryzacji marcowej, kwota ta osiągnęła aż 6590 zł brutto miesięcznie, co oznacza wzrost o ponad 1050 zł w porównaniu do wcześniejszych wypłat.
Ujednolicone świadczenie dla wszystkich stulatków
Dotychczas wysokość dodatku dla osób, które ukończyły 100 lat, zależała od tzw. kwoty bazowej obowiązującej w roku urodzin beneficjenta. W praktyce oznaczało to, że seniorzy z różnych roczników otrzymywali różne kwoty – jedni dostawali nieco ponad 5 tys. zł, inni nawet ponad 6 tys. zł. Nowa regulacja to zmieniła.
Od 1 stycznia 2025 roku świadczenie honorowe zostało zrównane dla wszystkich i ustalone na poziomie 6246,13 zł brutto. Jednocześnie ustawodawca zagwarantował jego coroczną waloryzację, tak jak w przypadku standardowych emerytur i rent. Dzięki temu dodatek ten nie traci realnej wartości wraz z rosnącymi kosztami życia.
Marcowa waloryzacja przyniosła rekordowe podwyżki
W marcu 2025 roku świadczenia wzrosły o 5,5 proc., co w przypadku dodatku dla stulatków oznaczało wzrost do 6589,67 zł brutto miesięcznie. W praktyce – w zaokrągleniu – to 6590 zł, czyli jeden z najwyższych transferów z ZUS w historii.
Najwięcej zyskali ci seniorzy, którzy pobierali świadczenie od kilku lat. Stulatkowie, którzy otrzymywali jeszcze starą, niewaloryzowaną kwotę 5540 zł, mogą teraz liczyć na przelew większy aż o ponad 1050 zł. Dla wielu z nich to największa poprawa sytuacji finansowej od lat.
Premia dla nielicznych, ale wyjątkowa
Dodatek honorowy przyznawany jest niezależnie od tego, czy senior kiedykolwiek pracował, czy też pobiera tradycyjną emeryturę. To nagroda za długowieczność, a nie za staż pracy. Jeśli stulatek już otrzymuje świadczenie z ZUS lub KRUS, nie musi składać żadnych dokumentów – dodatek zostanie przyznany automatycznie.
W przypadku osób, które nie mają prawa do żadnej emerytury, konieczne jest złożenie wniosku do ZUS. Wymagane jest jedynie polskie obywatelstwo oraz potwierdzenie, że przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia miało się ośrodek życia w Polsce.
Coraz więcej stulatków w Polsce
Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce żyje obecnie ponad 6 tysięcy osób, które przekroczyły setkę. Z kolei prognozy demograficzne wskazują, że do 2040 roku liczba ta wzrośnie do ponad 20 tysięcy, a do 2060 roku nawet do 70 tysięcy.
ZUS wypłaca obecnie to wyjątkowe świadczenie około 3,8 tysiącom osób, choć wielu stulatków wciąż nie złożyło wniosków. Eksperci apelują, by rodziny pomagały seniorom w dopełnieniu formalności – bo w grę wchodzą niemałe pieniądze.
Symboliczny gest i realna pomoc
Świadczenie honorowe ma charakter symboliczny, ale dla wielu osób w tym wieku stanowi realne wsparcie finansowe. Dodatkowe kilka tysięcy złotych miesięcznie może znacząco poprawić komfort życia, pokryć koszty opieki lub leczenia.
Nowe zasady nie tylko ujednoliciły system, ale także przywróciły poczucie sprawiedliwości wśród najstarszych obywateli. Dzięki nim wszyscy stulatkowie – niezależnie od roku urodzenia – otrzymują takie samo, wysokie świadczenie, a jego wartość jest chroniona przed inflacją.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.