Rekordowo wysoki ZUS w 2027 roku! Przedsiębiorców czeka szok tak drogich składek jeszcze nie było.
To już pewne, rok 2027 przyniesie historyczny wzrost obciążeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Według najnowszych prognoz opartych na założeniach budżetowych, składki ZUS wystrzelą do poziomów, których polski biznes jeszcze nie doświadczył. Dla tysięcy przedsiębiorców w Warszawie, mierzących się z wysokimi kosztami najmu i usług, będzie to potężny cios finansowy.
Jak wynika z analizy Business Insider, podstawą wyliczenia składek na rok 2027 jest prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Gwałtowny wzrost płac, który cieszy pracowników, dla właścicieli firm oznacza drastyczne podwyżki danin na rzecz państwa. Składki na ubezpieczenia społeczne są bowiem bezpośrednio powiązane z kondycją płacową w kraju.
Ile wyniesie „duży ZUS” w 2027 roku? Kluczowe liczby:
- Składki społeczne (bez zdrowotnej): Według prognoz przekroczą barierę 1850 zł miesięcznie.
- Wzrost o blisko 150 zł: To przewidywana miesięczna różnica w stosunku do i tak wysokich stawek z roku 2026.
- Suma z ubezpieczeniem zdrowotnym: Przy uwzględnieniu składki zdrowotnej, łączny koszt „utrzymania” jednoosobowej działalności może zbliżyć się do niebotycznej kwoty 2300-2500 zł miesięcznie (zależnie od formy opodatkowania).
Warszawski biznes pod ścianą
W stolicy, gdzie zarejestrowanych jest najwięcej mikrofirm w Polsce, podwyżka ta uderzy szczególnie mocno w sektor usług. Fryzjerzy, programiści na kontraktach B2B czy właściciele kawiarni na Mokotowie i w Śródmieściu będą musieli wypracować dodatkowe kilka tysięcy złotych czystego zysku rocznie tylko po to, by pokryć same różnice w składkach ZUS.
Eksperci cytowani przez Business Insider podkreślają, że tak gwałtowny skok obciążeń może doprowadzić do kolejnej fali zawieszania działalności lub ucieczki w szarą strefę. System ryczałtowego ZUS-u staje się dla wielu małych podmiotów barierą nie do przejścia, niezależnie od tego, czy w danym miesiącu firma zanotowała wysokie przychody, czy walczyła o przetrwanie.
Co składa się na rekordową kwotę?
Na ostateczny rachunek, który przedsiębiorcy zobaczą w styczniu 2027 roku, składają się:
- Składka emerytalna: Lwia część podwyżki, rosnąca proporcjonalnie do średniej płacy.
- Składka rentowa i chorobowa: Obowiązkowe daniny, które również idą w górę.
- Fundusz Pracy: Kolejna składowa, która powiększa miesięczny przelew do ZUS.
Przedsiębiorcy mają jeszcze czas na przygotowanie strategii finansowej na nadchodzący rok, jednak prognozy nie pozostawiają złudzeń: era relatywnie taniego prowadzenia działalności w Polsce definitywnie się kończy. Warto już teraz zweryfikować rentowność swoich usług pod kątem nadchodzącego „szoku składkowego”.
Źródło: Opracowanie na podstawie analizy Business Insider Polska dotyczącej prognozowanych stawek składek ZUS dla przedsiębiorców na rok 2027 (01.05.2026).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.