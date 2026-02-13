Rekordowy lód na Bałtyku! To największy od 15 lat rekord zlodowacenia.
Zima 2026 roku zapisze się w kronikach meteorologicznych jako jedna z najsurowszych dla żeglugi na Morzu Bałtyckim. Fiński Instytut Meteorologiczny poinformował 11 lutego 2026 roku o rekordowym zlodowaceniu akwenu. Tak dużej ilości lodu nie widziano na północy od przeszło 15 lat co wywołuje spore utrudnienia w transporcie morskim i stawia w gotowości całą flotę lodołamaczy.
Zatoka Botnicka i Zatoka Fińska pod grubym pancerzem
Sytuacja na północnych krańcach Bałtyku stała się krytyczna dla mniejszych jednostek. Dane satelitarne z 11 lutego 2026 roku wskazują na niemal całkowite zamarznięcie Zatoki Botnickiej oraz znacznych obszarów Zatoki Fińskiej. Pokrywa lodowa osiągnęła powierzchnię około 175 000 kilometrów kwadratowych co jest wynikiem nienotowanym od surowej zimy z 2011 roku. Silne mrozy które uderzyły w Skandynawię na początku lutego sprawiły że proces zamarzania wody postępował w tempie kilkunastu kilometrów na dobę.
Polska Agencja Prasowa powołując się na fińskich synoptyków wskazuje że lód w niektórych miejscach ma grubość przekraczającą 70 centymetrów. To potężna przeszkoda nawet dla dużych statków handlowych które bez wsparcia ciężkich jednostek technicznych nie są w stanie dotrzeć do portów w Oulu czy Kemi. W 2026 roku natura przypomniała o swojej potędze zmuszając armatorów do zmiany tras oraz doliczania dodatkowych dni do harmonogramów dostaw towarów.
Porty walczą o drożność a lodołamacze pracują bez przerwy
Służby morskie Finlandii oraz Szwecji zmobilizowały wszystkie dostępne jednostki do kruszenia lodu. W 2026 roku koszty utrzymania żeglugi na Bałtyku wzrosły drastycznie ponieważ lodołamacze muszą asystować niemal każdemu statkowi płynącemu na północ od Sztokholmu. *Obecna zima pokazuje że mimo ocieplenia klimatu ekstremalne zjawiska mrozowe wciąż potrafią sparaliżować kluczowe szlaki handlowe Europy Północnej.
Utrudnienia dotyczą nie tylko Finlandii. Także w rejonie Zatoki Ryskiej oraz wzdłuż wybrzeży Estonii lód staje się coraz grubszy co wymusza na kapitanach zachowanie szczególnej ostrożności. Ryzyko uszkodzenia kadłuba lub śruby napędowej przy próbie samodzielnego przebijania się przez zatory jest w 2026 roku bardzo wysokie. Sytuacja ta wpływa bezpośrednio na ceny surowców energetycznych oraz drewna których transport drogą morską stał się o wiele droższy i bardziej skomplikowany.
Bałtyk południowy bezpieczny ale pod wpływem mroźnych mas powietrza
Chociaż u wybrzeży Polski nie widzimy jeszcze tak grubego lodu jak na północy to niska temperatura wody w lutym 2026 roku sprzyja powstawaniu lodu brzegowego. Synoptycy ostrzegają przed dryfującymi krami które mogą pojawiać się w rejonie Zalewu Wiślanego oraz Zatoki Puckiej. Stabilność pogody w 2026 roku jest bardzo niska i nagłe zmiany kierunku wiatru mogą spychać masy lodu w stronę torów wodnych prowadzących do portów w Gdańsku oraz Gdyni.
Żegluga na południowym Bałtyku odbywa się obecnie bez większych przeszkód ale kapitanowie jednostek o słabszej klasie lodowej otrzymują codzienne alerty o narastającym zagrożeniu. 11 lutego 2026 roku był dniem w którym temperatura wody w wielu miejscach spadła do poziomu bliskiego zeru stopni Celsjusza co zwiastuje dalszy przyrost pokrywy jeśli mroźna aura utrzyma się przez kolejne 2 tygodnie.
Jak dbać o bezpieczeństwo nad zamarzniętym morzem w 2026 roku
Zima na Bałtyku to nie tylko problemy transportowe ale też ogromne niebezpieczeństwo dla turystów oraz mieszkańców nadmorskich miejscowości:
Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód na morzu ponieważ prądy wodne oraz wiatr mogą w każdej chwili oderwać krę i wywieźć Cię na otwarty akwen.
Jeśli uprawiasz sporty zimowe w rejonie zatok zawsze sprawdzaj aktualne mapy lodowe publikowane przez służby ratownicze w 2026 roku.
Żeglarze korzystający z mniejszych jednostek powinni sprawdzić szczelność kadłubów oraz stan systemów grzewczych ponieważ awaria na mroźnym morzu w 2026 roku może skończyć się tragicznie w ciągu kilku minut.
Właściciele psów muszą zachować czujność podczas spacerów brzegiem morza bo zwierzęta często wbiegają na kruchy lód z którego nie potrafią samodzielnie wrócić.
Śledź komunikaty wydawane przez porty morskie w 2026 roku bo niektóre odcinki plaż mogą zostać zamknięte ze względu na niebezpieczne spiętrzenia lodu nazywane torosami.
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.