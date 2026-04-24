Rekordowy stream Łatwoganga. Ostatnie minuty walki o rekord. Brakuje 300 tys. zł, zegar tyka – zostało tylko 10 minut
To są sekundy, które przejdą do historii polskiego internetu. Trwa finał rekordowego streama Łatwoganga dla fundacji Cancer Fighters. Emocje sięgają zenitu, a widzowie wstrzymują oddech. Na godzinę 23:50 sytuacja jest jasna – do kolejnego symbolicznego progu brakuje jeszcze około 300 tys. zł. Problem w tym, że czasu praktycznie nie ma. Do zakończenia transmisji zostało zaledwie 10 minut.
To moment, w którym wszystko może się wydarzyć.
Przez ostatnie dni stream przyciągał tysiące widzów i przyniósł niewyobrażalne efekty. Zebrana kwota przekroczyła już 20 milionów złotych, a każda kolejna minuta przynosi nowe wpłaty. Teraz jednak stawka jest jeszcze większa – chodzi o domknięcie wyniku w wielkim stylu.
Czat dosłownie płonie. Kolejne wpłaty wpadają co kilka sekund. Widzowie mobilizują się nawzajem, udostępniają linki i zachęcają do ostatnich przelewów. To już nie jest zwykły stream – to wspólna akcja tysięcy ludzi.
Cała inicjatywa zaczęła się od prostego pomysłu, który szybko przerodził się w coś ogromnego. Dziś oglądamy jej kulminację.
Zostało 10 minut. Brakuje 300 tys. zł.
Wszystko rozstrzygnie się dosłownie za chwilę.
