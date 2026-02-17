Rekordowy zwrot PIT w 2026 roku. Sprawdź, jak odzyskać niemal 5000 złotych dzięki jednej decyzji
Sezon rozliczeń podatkowych za rok 2025 to dla wielu Polaków okazja do odzyskania niebagatelnych kwot, które mogą sfinansować nawet egzotyczne wakacje. Choć polski system podatkowy bywa skomplikowany, istnieje proste narzędzie, które działa jak potężna tarcza finansowa, pozwalając na odliczenie od dochodu ponad 15 tysięcy złotych. Mimo że mechanizm ten funkcjonuje od lat, statystyki są nieubłagane: masowo ignorujemy tę formę optymalizacji, dosłownie wyrzucając pieniądze w błoto. W sprzyjających warunkach na Twoje konto może wrócić dokładnie 4995,65 zł czystej gotówki.
Kluczem do tak wysokiego zwrotu jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), które w przeciwieństwie do innych form oszczędzania, daje korzyść „tu i teraz”. Wpłacone na nie środki urząd skarbowy traktuje tak, jakbyś ich nigdy nie zarobił, co drastycznie obniża podstawę opodatkowania w rocznym zeznaniu PIT.
Nowe limity na 2025 rok: Rekordowe kwoty do odliczenia
Wartości odliczeń są ściśle powiązane z prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniem, co w 2025 roku wywindowało limity wpłat na nienotowane dotąd poziomy. Wysokość ulgi zależy od Twojej formy zatrudnienia oraz progu podatkowego, w którym się znajdujesz.
Dla pracowników (etat, zlecenia): Limit wpłat wynosi 1,2-krotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli 10 407,60 zł. Osoba w drugim progu podatkowym (32 proc.) odzyska dzięki temu ponad 3300 zł.
Dla przedsiębiorców: Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą wpłacić aż 1,8-krotność wynagrodzenia, co daje kwotę 15 611,40 zł.
Maksymalny zwrot: To właśnie przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej mogą liczyć na najwyższy zwrot przekraczający 4900 zł.
Podwójny zysk: Pieniądze na IKZE nie leżą bezczynnie – możesz je inwestować w akcje, obligacje czy fundusze, wypracowując dodatkową stopę zwrotu.
Tarcza przed drugim progiem podatkowym
System podatkowy w Polsce jest bezlitosny dla osób zarabiających powyżej 120 tysięcy złotych rocznie – każda nadwyżka jest obciążona stawką 32 proc.. IKZE jest najprostszym sposobem, by legalnie „uciec” przed tym wysokim opodatkowaniem.
- Natychmiastowy efekt: Wpłacona kwota zostaje odjęta od dochodu jeszcze przed naliczeniem podatku.
- Emerytura z bonusem: Budujesz kapitał na przyszłość, jednocześnie otrzymując od państwa gwarantowany zwrot podatku w roku bieżącym.
- Preferencyjna stawka: Przy wypłacie środków po 65. roku życia zapłacisz jedynie 10 proc. zryczałtowanego podatku, co jest znacznie korzystniejsze niż obecne daniny.
W 2026 roku, rozliczając PIT za rok ubiegły, sprawdź dokładnie historię swoich wpłat na IKZE – jeśli dobiłeś do limitu 15 611,40 zł jako przedsiębiorca, Twoja nadpłata podatku może być rekordowa. Jeżeli do tej pory nie korzystałeś z tej ulgi, rok 2026 to idealny moment, by otworzyć konto i zacząć wpłacać choćby niewielkie sumy. Pamiętaj, że każdy tysiąc złotych przelany na IKZE to w praktyce od 120 zł do 320 zł (zależnie od Twojego progu), które zamiast do skarbu państwa, wrócą bezpośrednio do Twojej kieszeni. To jedna z niewielu sytuacji, w których państwo realnie dopłaca Ci do budowania Twoich prywatnych oszczędności.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.