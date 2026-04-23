Remont ulicy i zmiana w organizacji ruchu na Mokotowie. Drogowcy rozpoczną prace już jutro

23 kwietnia 2026 16:10 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) w Warszawie przystępuje do drugiego etapu wiosennych prac konserwacyjnych. Kluczowym punktem harmonogramu jest ulica Idzikowskiego na Mokotowie, gdzie zaplanowano szybką wymianę nawierzchni (frezowanie). Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy na jednym z ważniejszych ciągów komunikacyjnych dzielnicy

Znaki drogowe przy ruchliwej ulicy. Fot. Pixabay
Prace zostaną przeprowadzone w systemie weekendowym, co ma zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców w dni robocze. Cała operacja wymiany asfaltu na odcinku od Alei Witosa do ulicy Powsińskiej potrwa 54 godziny.

Harmonogram i zakres prac

Drogowcy wejdą na plac budowy w piątek, 24 kwietnia o godzinie 22:00. Przywrócenie pełnej przejezdności zaplanowano na poniedziałek, 27 kwietnia do godziny 4:00 rano. W tym czasie stara, zużyta warstwa asfaltu zostanie usunięta, a w jej miejsce położona zostanie nowa masa bitumiczna.

Oprócz samej jezdni, zmiany obejmą infrastrukturę towarzyszącą. Zamknięte zostanie przejście dla pieszych oraz przejazd rowerowy przez ulicę Idzikowskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Czerniakowską (po stronie zbiornika Bernardyńska Woda). Na skrzyżowaniu z Wisłostradą wygrodzony zostanie jeden pas jezdni w kierunku Wilanowa.

Objazdy i parkowanie

Kierowcy muszą przygotować się na całkowite wyłączenie z ruchu odcinka od Alei Witosa do ulicy Powsińskiej. Zalecane trasy alternatywne prowadzą przez:

  • Aleję Witosa i ulicę Czerniakowską,

  • Ulicę Powsińską i ulicę św. Bonifacego,

  • Ulicę Limanowskiego (jako dojazd do ulicy Powsińskiej).

Ważne ostrzeżenie: Na remontowanym odcinku obowiązywać będzie bezwzględny zakaz parkowania. Służby miejskie zapowiedziały, że każdy pojazd pozostawiony w strefie prac zostanie odholowany na koszt właściciela.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

