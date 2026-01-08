Remontowałeś dom? Sprawdź, jak odzyskać tysiące złotych z podatku w 2026 roku dzięki popularnej uldze
Styczeń 2026 roku to dla wielu Polaków czas podwójnego wyzwania finansowego. Z jednej strony mierzymy się z wysokimi kosztami ogrzewania w szczycie sezonu zimowego, z drugiej – rozpoczynamy przygotowania do rocznego rozliczenia podatkowego PIT za rok 2025. W gąszczu przepisów łatwo przeoczyć jedną z najbardziej opłacalnych preferencji podatkowych, jaką oferuje polskie prawo: ulgę termomodernizacyjną. To mechanizm, który pozwala zamienić wydatki poniesione na remont domu w potężny zwrot podatku, sięgający nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Jeśli w minionym roku wymieniłeś okna, ociepliłeś dach, zainstalowałeś pompę ciepła lub panele fotowoltaiczne, Urząd Skarbowy może „zwrócić” Ci znaczną część tych kosztów. Warunkiem jest jednak poprawne udokumentowanie inwestycji i znajomość limitów. Jakie faktury można odliczyć? Czy ulga łączy się z dotacją „Czyste Powietrze” lub „Mój Prąd”? I najważniejsze – jak nie popełnić błędu, który zamknie drogę do pieniędzy? Oto kompletny przewodnik podatkowy dla właścicieli domów.
Dla kogo jest ta ulga? Tylko „stare” domy
Kluczowym warunkiem skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest status nieruchomości. Przepisy są tutaj bezwzględne i stanowią pułapkę dla osób budujących nowe domy. Ulga przysługuje wyłącznie właścicielom lub współwłaścicielom budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który został już oddany do użytku.
Co to oznacza w praktyce? Jeśli w 2025 roku montowałeś pompę ciepła w domu, który jest w trakcie budowy (nie ma jeszcze formalnego odbioru końcowego lub zawiadomienia o zakończeniu budowy), nie masz prawa do odliczenia ani złotówki. Z punktu widzenia fiskusa, wydatki na etapie budowy nie są „modernizacją” (ulepszeniem istniejącego stanu), lecz procesem inwestycyjnym. Prawo do ulgi nabywasz dopiero po formalnym zakończeniu budowy.
Ulga dotyczy:
- domów wolnostojących,
- bliźniaków,
- szeregówek,
- domów w zabudowie grupowej.
Nie dotyczy natomiast mieszkań w blokach (nawet jeśli wymieniłeś w nich okna), domków letniskowych (chyba że są budynkami mieszkalnymi w świetle prawa budowlanego) oraz budynków gospodarczych.
Limit 53 000 zł – jak go podwoić?
Maksymalna kwota odliczenia jest bardzo wysoka. Każdy podatnik może odliczyć od dochodu maksymalnie 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których jest właścicielem lub współwłaścicielem.
Magia wspólnego rozliczenia małżonków:
Limit ten jest przypisany do osoby, a nie do domu. Oznacza to, że jeśli dom stanowi współwłasność małżeńską, każde z małżonków ma swój własny limit 53 000 zł. Razem daje to potężną kwotę 106 000 zł wydatków, które można odjąć od podstawy opodatkowania. Dzięki temu, przy dużej inwestycji (np. kompleksowa termomodernizacja ze zmianą źródła ciepła i fotowoltaiką), można znacząco obniżyć podatek lub nawet sprowadzić go do zera, uzyskując zwrot wszystkich zaliczek wpłaconych przez pracodawcę w ciągu roku.
Co dokładnie można odliczyć? Katalog wydatków
Nie każdy remont jest termomodernizacją. Wymiana płytek w łazience czy malowanie elewacji (bez ocieplenia) nie kwalifikują się do ulgi. Katalog wydatków uprawniających do odliczenia jest ściśle określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. W rozliczeniu składanym w 2026 roku (za 2025) najpopularniejsze pozycje to:
Materiały budowlane i urządzenia:
- Materiały do ocieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów (styropian, wełna, kleje, tynki).
- Węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury.
- Kocioł gazowy kondensacyjny (wraz z osprzętem i sterowaniem).
- Kocioł olejowy kondensacyjny.
- Zbiornik na gaz lub olej.
- Pompa ciepła (powietrzna, gruntowa) wraz z osprzętem.
- Przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej.
- Kolektor słoneczny.
- Ogniwa fotowoltaiczne (panele PV) wraz z osprzętem.
- Stolarka okienna i drzwiowa (okna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe).
- Materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja).
Usługi:
- Wykonanie audytu energetycznego (dokument często wymagany przy dotacjach).
- Wykonanie analizy termograficznej budynku.
- Wykonanie dokumentacji projektowej.
- Wykonanie ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych (rzadkie, ale możliwe).
- Montaż ww. urządzeń (np. montaż pompy ciepła, montaż okien).
- Demontaż źródła ciepła na paliwo stałe (starego pieca).
Ważne: Od 2022 roku z ulgi wyłączone są kotły na paliwo stałe (węgiel, ekogroszek), nawet te nowoczesne klasy 5 czy Ecodesign. Promowana jest tylko czysta energia i gaz.
Faktura VAT – jedyny dowód dla fiskusa
Podstawą do odliczenia jest faktura VAT wystawiona na podatnika. Paragony (nawet te z NIP), umowy cywilnoprawne z sąsiadem „złotą rączką” czy kosztorysy nie są honorowane. Faktura musi zawierać stawkę VAT (8% lub 23%).
Jeżeli faktura jest wystawiona na oboje małżonków, odliczenia może dokonać każde z nich (dowolnie, do wysokości limitu) lub jedno z nich. Jeżeli faktura jest tylko na męża, a dom jest wspólny – co do zasady odlicza mąż, choć orzecznictwo bywa tu liberalne, przyjmując, że wydatek z majątku wspólnego dotyczy obojga. Dla bezpieczeństwa warto jednak prosić wykonawców o wpisywanie danych obojga małżonków na fakturze.
Ulga a dotacje (Czyste Powietrze, Mój Prąd) – jak nie popełnić oszustwa?
To punkt, w którym podatnicy najczęściej popełniają błędy. Złota zasada brzmi: nie można odliczyć wydatków, które zostały Ci zwrócone w jakiejkolwiek formie.
Przykład obliczeń:
Inwestycja: Montaż pompy ciepła i fotowoltaiki.
Koszt całkowity na fakturach: 60 000 zł.
Otrzymana dotacja z programu „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”: 25 000 zł.
Ile wpisujesz do PIT?
60 000 zł (koszt) – 25 000 zł (dotacja) = 35 000 zł. Tylko tę kwotę (tzw. wkład własny) możesz odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.
Jeśli odliczysz pełne 60 000 zł, mimo że dostałeś zwrot na konto, narażasz się na odpowiedzialność karnoskarbową za zaniżenie podatku. Co ważne, jeśli dotację otrzymasz dopiero w 2026 roku (po złożeniu PIT za 2025, w którym odliczyłeś całą kwotę), będziesz musiał doliczyć kwotę dotacji do dochodu w rozliczeniu za rok 2026.
Ile realnie zyskasz? Policzmy to
Ulga termomodernizacyjna działa poprzez odliczenie wydatków od dochodu (podstawy opodatkowania). Twój realny zysk zależy więc od tego, w jakiej stawce podatkowej się znajdujesz (12% lub 32% dla skali, 19% dla liniówki, stawki ryczałtu dla ryczałtowców).
Scenariusz 1: Skala podatkowa (12%)
Wydałeś 30 000 zł na ocieplenie domu.
Odliczasz 30 000 zł od dochodu.
Zyskujesz (zwrot podatku): 30 000 zł x 12% = 3 600 zł.
Scenariusz 2: Drugi próg podatkowy (32%)
Zarabiasz dobrze i „wpadłeś” w drugi próg. Wydałeś 40 000 zł na fotowoltaikę.
Dzięki odliczeniu Twoja podstawa opodatkowania spada, „uciekasz” spod stawki 32%.
Zyskujesz: 40 000 zł x 32% = 12 800 zł.
Dla ryczałtowców ulga odliczana jest od przychodu. Jeśli płacisz ryczałt np. 12% (branża IT) czy 8,5% (najem), zyskujesz analogicznie procent wydanej kwoty.
Co jeśli zarabiam za mało? Przeniesienie na 6 lat
Inwestycje termomodernizacyjne są drogie, a nasze roczne dochody nie zawsze pozwalają na odliczenie całej kwoty jednorazowo (np. emeryt, który wydał 50 000 zł na pompę ciepła, a jego roczna emerytura to 30 000 zł).
Ustawodawca przewidział taką sytuację. Kwotę odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie za dany rok podatkowy, można odliczać w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Czas ucieka, a termin składania zeznań PIT (do 30 kwietnia) zbliża się nieuchronnie. Oto co musisz zrobić teraz, w styczniu 2026 roku, aby zmaksymalizować swój zwrot:
1. Zrób przegląd „papierów”
Wyciągnij teczkę z remontu. Ułóż faktury chronologicznie. Sprawdź, czy na pewno są to faktury VAT (a nie zamówienia czy proformy). Sprawdź daty – do rozliczenia za 2025 rok kwalifikują się tylko wydatki z datą sprzedaży w 2025 roku.
2. Zweryfikuj datę odbioru domu
Jeśli Twój dom jest nowy, znajdź dokument odbioru. Jeśli data odbioru jest późniejsza niż data na fakturze za ocieplenie – niestety, tej faktury nie odliczysz. To częsty powód korekt ze strony Urzędu Skarbowego.
3. Porozmawiaj z małżonkiem
Ustalcie strategię. Jeśli jedno z Was zarabia dużo (32% podatku), a drugie mało (12%), zazwyczaj bardziej opłaca się odliczyć wydatki od dochodu osoby lepiej zarabiającej (o ile faktury na to pozwalają lub są na oboje), by zyskać wyższy zwrot procentowy.
4. Nie spiesz się z wysłaniem PIT
Usługa „Twój e-PIT” często nie zaciąga automatycznie ulgi termomodernizacyjnej (urząd nie wie o Twoim remoncie). Musisz wpisać te kwoty ręcznie w załączniku PIT/O. Wysłanie PIT-u bez tego załącznika to strata pieniędzy. Jeśli już wysłałeś – zrób korektę zeznania.
