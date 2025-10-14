Remonty, podróże, pensje. Kancelaria Prezydenta ujawnia, na co idą setki milionów złotych!
Kancelaria Prezydenta wyda w 2026 roku rekordową kwotę – ponad 325 milionów złotych. Po medialnych doniesieniach o rosnących kosztach urzędowania Karola Nawrockiego, Pałac Prezydencki wydał oficjalne oświadczenie. Tłumaczy, że wzrost wydatków to efekt inwestycji, remontów i intensywnej aktywności międzynarodowej, a nie rozrzutności nowego prezydenta.
Kancelaria Prezydenta odpowiada na zarzuty o rekordowe wydatki. „To efekt inwestycji i remontów, nie rozrzutności”
Po publikacjach „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Gazety Prawnej” dotyczących rekordowych wydatków Kancelarii Prezydenta, instytucja wydała oficjalne oświadczenie. W komunikacie opublikowanym we wtorek KPRP tłumaczy, że wzrost kosztów to wynik trwających inwestycji, remontów oraz dostosowywania budynków do przepisów BHP i przeciwpożarowych. Urzędnicy podkreślają również, że wyższe nakłady na politykę międzynarodową są naturalne w pierwszym roku urzędowania nowego prezydenta.
Więcej pieniędzy, ale – jak tłumaczy Kancelaria – z uzasadnionych powodów
„Wzrost wydatków związany jest przede wszystkim z kontynuacją inwestycji i remontów wynikających z regulacji prawnych, celem dostosowania obiektów do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP” – przekazała Kancelaria Prezydenta. Jak dodano, modernizacje obejmują również poprawę efektywności energetycznej i obniżenie kosztów eksploatacji budynków.
Znaczna część środków ma zostać przeznaczona na konserwację obiektów zabytkowych i dóbr kultury narodowej – takich jak Pałac Prezydencki czy rezydencja w Wiśle – które stanowią ponad połowę majątku zarządzanego przez KPRP.
Więcej wyjazdów, więcej wydatków – ale nie o 50%
W oświadczeniu zaznaczono, że wzrost kosztów w obszarze polityki międzynarodowej jest naturalny w pierwszym roku urzędowania prezydenta Karola Nawrockiego. „Początek prezydentury zawsze wiąże się z większą aktywnością – zarówno wizyt głów innych państw w Polsce, jak i podróży zagranicznych prezydenta” – napisano.
Kancelaria zwróciła uwagę, że rzeczywisty wzrost wydatków na podróże krajowe i zagraniczne wynosi nie 50%, jak podawały media, lecz niespełna 26%, jeśli uwzględnić przesunięcia budżetowe. Urzędnicy wyjaśnili też, że zmiana w finansowaniu Biura Polityki Międzynarodowej wynika z potrzeby „uporządkowania klasyfikacji budżetowej” i zapewnienia większej przejrzystości wydatków.
Kancelaria podkreśla: pensje ministrów bez zmian
W komunikacie znalazło się również odniesienie do kwestii wynagrodzeń. „Wynagrodzenia prezydenckich ministrów są jawne i pozostają na poziomie identycznym jak w rządzie” – zapewnia KPRP. Dodano, że w projekcie budżetu na 2026 rok nie przewidziano żadnych podwyżek dla urzędników.
Rekordowy budżet, rekordowe wydatki
Według doniesień medialnych, w 2026 roku budżet Kancelarii Prezydenta ma wynieść 325,5 mln zł, co oznacza wzrost o kilkadziesiąt milionów złotych w porównaniu z rokiem poprzednim. Oznacza to, że urząd prezydenta będzie wydawał średnio 892 tysiące złotych dziennie – ponad dwukrotnie więcej niż w początkach kadencji Andrzeja Dudy, kiedy budżet wynosił 140 mln zł.
Z kolei wydatki na podróże prezydenta i delegacje mają wzrosnąć do 4,8 mln zł – o 1,6 mln zł więcej niż w 2025 roku. Kancelaria tłumaczy jednak, że jest to nieuniknione w związku z intensywną aktywnością międzynarodową nowej głowy państwa.
Mimo rekordowych liczb, KPRP zapewnia, że jej budżet na 2026 rok wciąż będzie niższy niż ten Kancelarii Premiera, Sejmu czy Senatu.
