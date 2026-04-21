Renta wdowia wzrośnie od stycznia 2027. ZUS przeliczy świadczenia bez żadnego wniosku. Sprawdź, ile zyskasz
Prawie milion Polaków pobierających rentę wdowią dostanie od 1 stycznia 2027 r. wyższe wypłaty – i to bez konieczności składania jakichkolwiek dokumentów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczy świadczenia z urzędu, podnosząc udział drugiego świadczenia w zbiegu z obecnych 15 do 25 proc. Dla jednych oznacza to kilkaset złotych więcej miesięcznie, dla innych – rozczarowanie, bo ustawowy limit może uciąć planowaną podwyżkę. Tłumaczymy mechanizm, pokazujemy konkretne kwoty i wskazujemy, kto może mieć problem.
Czym jest renta wdowia i skąd ta zmiana
Renta wdowia nie jest nowym, odrębnym świadczeniem – to zmiana zasad łączenia dwóch już istniejących. Przez dziesięciolecia wdowy i wdowcy musieli wybierać: albo własna emerytura, albo renta rodzinna po zmarłym małżonku (wynosząca 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu). Można było pobierać tylko jedno z nich.
Zmieniła to ustawa z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 1243). Od 1 stycznia 2025 r. obowiązują nowe przepisy pozwalające na zbieg świadczeń: można pobierać 100 proc. jednego świadczenia i 15 proc. drugiego – w wariancie korzystniejszym dla seniora. Od 1 lipca 2025 r. ZUS zaczął faktycznie wypłacać rentę wdowią osobom, które złożyły wniosek i spełniły warunki. Dziś z tego rozwiązania korzysta według danych ZUS niemal 1 mln osób.
Ustawa przewidziała dwuetapowe wdrożenie. Etap pierwszy – faza przejściowa z 15 proc. – trwa do końca 2026 r. Etap drugi zaczyna się 1 stycznia 2027 r., gdy udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc. Zmiana nastąpi automatycznie, potwierdziło to biuro prasowe centrali ZUS: „Zakład Ubezpieczeń Społecznych, realizując przepisy ustawy z dnia 26 lipca 2024 r., od 1 stycznia 2027 r. z urzędu ponownie obliczy wysokość tzw. renty wdowiej.” Wyższe przelewy trafią na konta w dotychczasowych terminach płatności, już w styczniu 2027 r.
Ile konkretnie wzrośnie renta wdowia – przykładowe wyliczenia
Wzrost z 15 do 25 proc. drugiego świadczenia oznacza różne kwoty w zależności od wysokości bazowych emerytur. Przy własnej emeryturze seniorki na poziomie 2 000 zł brutto i wyborze wariantu, w którym to właśnie ta kwota stanowi 15-procentowy dodatek, miesięczna dopłata wzrośnie ze 300 do 500 zł. Przy emeryturze 3 000 zł brutto – ze 450 do 750 zł, a przy 4 000 zł – z 600 do 1 000 zł brutto miesięcznie.
Warto jednak pamiętać o jednym istotnym błędzie w obliczeniach, który często się pojawia: 15 proc. i przyszłe 25 proc. nie jest liczone od pełnej emerytury zmarłego małżonka, lecz od renty rodzinnej. A renta rodzinna dla jednej osoby wynosi co do zasady 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Dopiero od tej kwoty oblicza się 15 lub 25 proc. wypłacane w zbiegu. Właśnie dlatego realna dopłata bywa wyraźnie niższa, niż wynikałoby z prostego liczenia od całej emerytury współmałżonka.
Limit 5 935 zł – kiedy podwyżka zniknie zanim dotrze do portfela
Ustawa wprowadziła ograniczenie, które ma chronić Fundusz Ubezpieczeń Społecznych przed wypłacaniem bardzo wysokich łącznych świadczeń. Suma obu świadczeń pobieranych w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Po waloryzacji z 1 marca 2026 r. minimalna emerytura wynosi 1 978,49 zł brutto, co oznacza, że obecny limit łącznej wypłaty to 5 935,47 zł brutto miesięcznie. Limit ten obowiązuje do 28 lutego 2027 r. – po marcowej waloryzacji 2027 r. wzrośnie proporcjonalnie do nowej minimalnej emerytury.
Jeśli nawet po podniesieniu drugiego składnika do 25 proc. suma świadczeń przekroczy ustawowy próg, ZUS pomniejszy wypłatę do tego maksimum. W skrajnym przypadku – gdy jedno świadczenie już samodzielnie osiąga lub przekracza limit 5 935,47 zł – renta wdowia w ogóle nie przysługuje i wypłacane jest tylko jedno, wyższe świadczenie. Osoby z emeryturą powyżej 6 000 zł brutto praktycznie nie odczują podwyżki z 2027 r.
Kto może skorzystać z renty wdowiej – warunki ustawowe
Prawo do renty wdowiej nie przysługuje automatycznie każdej osobie po śmierci małżonka. Warunki muszą być spełnione łącznie: osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), pozostawanie w związku małżeńskim do dnia śmierci współmałżonka, nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem własnego wieku emerytalnego, a także brak zawarcia ponownego związku małżeńskiego. Osoby, u których owdowienie nastąpiło wcześniej niż 5 lat przed wiekiem emerytalnym, zostały z tego mechanizmu wykluczone – mogą pobierać wyłącznie jedno świadczenie, najczęściej rentę rodzinną.
Ważne jest też, że świadczenie może wypłacać nie tylko ZUS. Uprawnieni do świadczeń z różnych systemów ubezpieczeniowych mogą złożyć wniosek do Wojskowego Biura Emerytalnego, Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA lub Biura Emerytalnego Służby Więziennej. Każdy organ emerytalny wypłaca przyznane przez siebie świadczenie osobno.
Co z osobami, które jeszcze nie złożyły wniosku
Podwyżka do 25 proc. od stycznia 2027 r. obejmie wyłącznie osoby, którym renta wdowia została przyznana między 1 lipca 2025 r. a 31 grudnia 2026 r. Dla nich przeliczenie nastąpi automatycznie. Osoby, które spełniają warunki, ale dotychczas nie złożyły wniosku, nie dostaną podwyżki bez własnego działania – ZUS nie wypłaca renty wdowiej z urzędu bez wniosku. Warto też wiedzieć, że w 2028 r. rząd ma przeprowadzić przegląd programu, po którym możliwe są kolejne decyzje dotyczące dalszego wzrostu wskaźnika lub zmian w zasadach – ustawa wprost przewiduje ten etap.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź na PUE ZUS i zdecyduj przed końcem roku
Jeśli pobierasz rentę wdowią – nie musisz nic robić. Podwyżka do 25 proc. od 1 stycznia 2027 r. nastąpi automatycznie, a wyższy przelew pojawi się w dotychczasowym terminie płatności. Warto jednak samodzielnie zweryfikować wyliczenia na koncie PUE ZUS (pue.zus.pl) lub przez aplikację mobilną ZUS, sprawdzając, czy suma Twojej emerytury i renty rodzinnej nie zbliża się do limitu 5 935,47 zł brutto – bo wtedy podwyżka zostanie przycięta.
Jeśli jesteś wdową lub wdowcem i jeszcze nie złożyłaś/łeś wniosku, a spełniasz warunki wiekowe i małżeńskie – złóż go jak najszybciej, najpóźniej przed końcem 2026 r., by znaleźć się w grupie objętej automatycznym przeliczeniem w 2027 r. Wniosek można złożyć w placówce ZUS, przez PUE ZUS lub listownie. Infolinia ZUS pod numerem 22 560 16 00 udzieli informacji, czy konkretna sytuacja uprawnia do świadczenia. Jeśli masz wątpliwości co do wysokości wyliczonego świadczenia – ZUS zawsze przelicza oba warianty i automatycznie wybiera korzystniejszy, ale własna weryfikacja nigdy nie zaszkodzi.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.