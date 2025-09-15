Reparacje wojenne wracają na agendę! Nawrocki z wizytą w Niemczech i Francji
Prezydent Karol Nawrocki wyruszył do Berlina i Paryża na serię kluczowych spotkań z przywódcami Niemiec i Francji. W rozmowach ze Steinmeierem, Merzem i Macronem poruszy temat reparacji wojennych oraz przyszłości unijnej umowy handlowej z Mercosurem.
Prezydent Nawrocki w Berlinie i Paryżu. Rozmowy o reparacjach i przyszłości Europy
Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął w poniedziałek wizytę w Berlinie i Paryżu, gdzie spotka się z kluczowymi liderami Europy. W planach są rozmowy z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem, kanclerzem Friedrichem Merzem oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Tematy rozmów obejmują zarówno kwestie historyczne, jak reparacje wojenne, jak i przyszłe wyzwania Unii Europejskiej, w tym negocjacje umowy handlowej z krajami Mercosuru.
Berlin: rozmowy o reparacjach wojennych
We wtorek w Berlinie Karol Nawrocki spotka się z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem. Na liście rozmów znajduje się również spotkanie z kanclerzem Friedrichem Merzem. Głównym tematem rozmów będą reparacje wojenne, o które Polska zamierza się dopominać od Niemiec.
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że Polska nie może przejść do porządku dziennego nad ustaleniami z konferencji pokojowej w Poczdamie z 1945 roku. – To zobowiązanie wobec historii i wobec ofiar II wojny światowej – zaznaczył.
Paryż: umowa Mercosur i relacje z UE
Po zakończeniu wizyty w Niemczech, prezydent Nawrocki uda się do Paryża, gdzie w Pałacu Elizejskim spotka się z Emmanuelem Macronem. Rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim negocjowanej od lat umowy handlowej między Unią Europejską a krajami Mercosuru.
Planowane są zarówno rozmowy plenarne, jak i spotkanie „w cztery oczy”, co ma podkreślić rangę wizyty i otwartość obu stron na szczerą wymianę poglądów.
Wzmocnienie relacji z kluczowymi partnerami
Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Berlinie i Paryżu ma podwójny cel. Z jednej strony Polska chce powrócić do dyskusji o reparacjach wojennych, z drugiej – budować silniejsze więzi z kluczowymi państwami Europy Zachodniej.
Po zakończeniu rozmów prezydent spotka się z polskimi dziennikarzami w Ambasadzie RP w Paryżu, gdzie ma podsumować wyniki swojej podróży.
