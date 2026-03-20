Replika granatu znaleziona w szatni! Z liceum ewakuowano blisko pół tysiąca osób
Chwile grozy przeżyli w piątek uczniowie i pracownicy Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Radzyminie. Po znalezieniu w szkolnej szatni przedmiotu przypominającego granat, dyrekcja podjęła natychmiastową decyzję o ewakuacji. Na miejscu interweniowały wyspecjalizowane służby oraz zespół saperów
Zagrożenie zgłoszono w godzinach przedpołudniowych. Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, budynek musiało opuścić ponad 400 uczniów oraz 70 pracowników placówki. Akcja przebiegła sprawnie, a teren wokół szkoły został zabezpieczony przez policję do czasu przyjazdu pirotechników.
Saperzy w akcji: To była replika
Wezwani na miejsce saperzy poddali znalezisko szczegółowym oględzinom. Po profesjonalnym sprawdzeniu przedmiotu okazało się, że w szatni znajdowała się jedynie wierna replika granatu. Przedmiot ten nie posiadał właściwości wybuchowych i nie stanowił realnego zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających w szkole.
Mimo że alarm okazał się fałszywy, policja nie bagatelizuje sprawy. Obecnie trwa dochodzenie mające na celu ustalenie właściciela atrapy oraz wyjaśnienie okoliczności, w jakich znalazła się ona w ogólnodostępnej szatni. Funkcjonariusze sprawdzają zapisy z monitoringu oraz przesłuchują świadków.
Recydywa w Norwidzie? Historia lubi się powtarzać
Piątkowy incydent przywołał wspomnienia sprzed kilku lat, które budzą jeszcze większy niepokój. Dokładnie pięć lat temu w tej samej placówce doszło do znacznie groźniejszej sytuacji – wówczas jeden z uczniów przyniósł do szkoły autentyczny pocisk moździerzowy pochodzący z czasów II wojny światowej. Tamto zdarzenie również zakończyło się ewakuacją i wielogodzinną akcją służb mundurowych.
Służby ratunkowe przypominają, że wnoszenie do szkół przedmiotów przypominających broń lub materiały wybuchowe, nawet jeśli są to tylko zabawki lub repliki, wiąże się z ogromną odpowiedzialnością karną i dyscyplinarną, a także generuje ogromne koszty akcji ratunkowych.
