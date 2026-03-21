Restauracje masowo usuwają tę pozycję z menu. Powód zaskakuje
Łosoś przez lata był jednym z najczęściej wybieranych dań w restauracjach i symbolem zdrowej kuchni. Dziś jednak coraz więcej lokali zaczyna po cichu rezygnować z tej ryby, a zmiana staje się zauważalna w całej Europie. Jak informuje horecatrends.pl Powodem są nie tylko nowe trendy w gastronomii, ale przede wszystkim rosnące wątpliwości dotyczące sposobu produkcji i jego wpływu na środowisko.
Restauracje rezygnują z łososia. Zmiana widoczna w menu
Coraz więcej restauracji w Europie i Ameryce Północnej ogranicza lub całkowicie usuwa łososia hodowlanego ze swoich menu. To efekt rosnącej presji ze strony organizacji ekologicznych oraz zmieniających się oczekiwań klientów.
Co się zmienia?
W wielu lokalach gastronomicznych łosoś hodowlany przestaje być standardową pozycją w karcie. Zmiana dotyczy przede wszystkim restauracji w Wielkiej Brytanii, ale trend stopniowo rozszerza się także na inne kraje.
W miejsce łososia pojawiają się alternatywne gatunki ryb, takie jak dorsz, makrela czy sardynki. Są one postrzegane jako bardziej zrównoważone środowiskowo i łatwiej dostępne w sposób mniej obciążający ekosystem.
Fakty i tło sprawy
Zmiana jest związana z kampanią „Off the Table”, prowadzoną przez organizację Wild Fish. Jej celem jest zwrócenie uwagi na skutki produkcji łososia hodowlanego.
Według danych przywoływanych przez organizację, zdecydowana większość łososia atlantyckiego dostępnego na rynku pochodzi z hodowli w morskich klatkach. Ten model produkcji budzi wątpliwości ze względu na jego wpływ na środowisko.
Wskazywane są m.in. problemy związane z zanieczyszczeniem wód, rozprzestrzenianiem chorób oraz oddziaływaniem na dzikie populacje ryb. Dodatkowo produkcja paszy dla łososia wymaga wykorzystania innych gatunków ryb, co zwiększa presję na zasoby naturalne.
Dlaczego restauracje podejmują takie decyzje
Decyzje o wycofaniu łososia z menu wynikają zarówno z działań kampanii, jak i zmiany podejścia w branży gastronomicznej. Coraz większą rolę odgrywa kwestia zrównoważonego rozwoju oraz transparentności źródeł pochodzenia produktów.
W inicjatywę zaangażowali się znani szefowie kuchni, którzy promują alternatywne rozwiązania. Restauracje starają się odpowiadać na rosnącą świadomość klientów dotyczącą wpływu produkcji żywności na środowisko.
Co to oznacza dla konsumentów?
Dla konsumentów oznacza to przede wszystkim większą różnorodność w menu. Coraz częściej można spotkać dania oparte na innych gatunkach ryb, które wcześniej były mniej popularne.
Zmiana może również wpłynąć na ceny oraz dostępność niektórych produktów. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do trwałych zmian w ofercie gastronomicznej.
Podsumowanie
Rezygnacja z łososia hodowlanego w restauracjach to element szerszego trendu związanego ze zrównoważoną produkcją żywności. Wpływ kampanii ekologicznych oraz rosnąca świadomość klientów sprawiają, że branża gastronomiczna stopniowo dostosowuje swoją ofertę do nowych oczekiwań.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.