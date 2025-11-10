Revolut wpłaca zwroty na konta. Niektórzy dostali kilkaset złotych, sprawdź swoją aplikację
Sprawdzałeś ostatnio saldo w aplikacji Revolut? Jeśli nie, to najwyższy czas. Bank rozpoczął automatyczne zwroty pieniędzy klientom po przegranej batalii z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To nie żadna promocja ani błąd systemu – to obowiązek wynikający z decyzji regulatora, który przyłapał firmę na nieprawidłowościach w komunikacji ze swoimi użytkownikami.
Co zrobił Revolut i dlaczego musi oddawać pieniądze
Historia zaczęła się od prostego, ale kluczowego problemu. Przez trzy lata, od października 2020 do grudnia 2023 roku, Revolut informował klientów o zmianach w regulaminie i cennikach w sposób, który łamał prawo. Zamiast wysyłać dokumenty na trwałym nośniku, jak wymaga tego ustawa o usługach płatniczych, firma przesyłała maile z linkami do swojej strony internetowej. Tam dopiero można było pobrać nową wersję regulaminu jako plik PDF.
Problem w tym, że link to nie to samo co załącznik. Dokument na stronie może zostać zmieniony w każdej chwili, więc klient nie ma gwarancji, że pobiera dokładnie tę samą wersję, którą bank miał na myśli w dniu wysłania wiadomości. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wyjaśnił, że prawdziwy trwały nośnik musi dawać konsumentowi bezpośredni dostęp do treści bez ograniczeń czasowych i chronić przed ingerencją przedsiębiorcy. Strona internetowa tych warunków nie spełnia, jak podaje Telepolis.
Dodatkowo Revolut wprowadzał zmiany bez odpowiednich klauzul modyfikacyjnych w umowach. Oznacza to, że bank zmieniał warunki współpracy, nie mając do tego prawnej podstawy w zawartych z klientami umowach. UOKiK uznał takie praktyki za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i nakazał naprawienie szkód.
Kto dostanie zwrot i ile to będzie
Siódmego listopada 2025 roku Revolut rozpoczął automatyczne przelewy na konta uprawnionych klientów. Nie musisz składać żadnego wniosku, dzwonić na infolinię ani wypełniać formularzy. Bank sam wyliczył kwoty i przelał je na salda. Niektórzy użytkownicy informują w mediach społecznościowych, że otrzymali nawet kilkaset złotych zwrotu.
Wysokość zwrotu zależy od tego, ile nadpłaciłeś w wyniku wprowadzonych zmian. Revolut nie zwraca całych opłat, tylko różnicę między tym, co zapłaciłeś po zmianie cennika, a tym, co byś zapłacił według starego cennika. Jeśli więc płaciłeś dwa złote za operację, która wcześniej kosztowała złotówkę, dostaniesz zwrot jednego złotego za każdą taką transakcję. Zwroty dotyczą konkretnych kategorii opłat wprowadzonych w spornym okresie.
Co ważne, prawo do zwrotu mają nie tylko obecni klienci Revolut. Jeśli zamknąłeś konto w ciągu ostatnich lat, ale w przeszłości płaciłeś podwyższone opłaty, również otrzymasz pieniądze. Bank wysyła maile na ostatni znany adres i daje dwa miesiące na skontaktowanie się w sprawie wypłaty środków.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli jesteś użytkownikiem Revolut, zaloguj się do aplikacji i sprawdź historię transakcji oraz powiadomienia. Bank informuje klientów również przez e-mail, ale uważaj na oszustów. Pojawili się już przestępcy podszywający się pod firmę i próbujący wyłudzić dane osobowe pod pretekstem weryfikacji zwrotu. Oficjalne wiadomości przychodzą wyłącznie z zweryfikowanych adresów Revolut lub jako powiadomienia push w aplikacji. Nigdy nie klikaj podejrzanych linków ani nie podawaj haseł, kodów SMS czy danych karty osobom dzwoniącym z rzekomej infolinii.
Oprócz zwrotu pieniędzy Revolut oferuje dodatkową rekompensatę w postaci cashbacku. Możesz otrzymać 0,2 procent zwrotu od wszystkich kwalifikujących się zakupów przez dwa miesiące. To nie jest dużo, ale przy regularnych płatnościach kartą uzbiera się kilkadziesiąt złotych. Żeby skorzystać z tej oferty, musisz wyrazić zgodę w aplikacji lub przez link w mailu. Masz na to miesiąc od otrzymania powiadomienia.
Bank wysłał również do klientów propozycję podpisania aneksu do umowy. Masz na to trzy miesiące od otrzymania wiadomości. Jeśli podpiszesz, zaakceptujesz wszystkie wprowadzone przez lata zmiany i dostaniesz w nagrodę bezpłatny miesiąc wyższego planu. Użytkownicy standardowych planów mogą przez miesiąc korzystać z funkcji Premium, a osoby mające już najdroższe pakiety Metal lub Ultra otrzymają zwrot równowartości miesięcznej opłaty.
Co jeśli nie podpiszesz aneksu
Możesz też zdecydować się nie podpisywać niczego. W takim przypadku wrócisz do wersji umowy sprzed wszystkich zakwestionowanych zmian. Brzmi dobrze? Niekoniecznie. Oznacza to, że stracisz dostęp do wszystkich nowych funkcji, ulepszeń i produktów, które Revolut wprowadził w ostatnich trzech latach. Bank oferuje dziś znacznie więcej niż w 2020 roku – od kryptowalut po produkty inwestycyjne. Jeśli nie zaakceptujesz zmian, te możliwości znikną z twojego konta.
Dla większości użytkowników sensowniejsze będzie podpisanie aneksu. Dostajesz zwrot nadpłaconych opłat niezależnie od tej decyzji, więc tracisz tylko dostęp do nowoczesnych funkcji. To trochę jak odmowa aktualizacji systemu operacyjnego w telefonie – technicznie możesz tak zrobić, ale szybko poczujesz skutki.
Podobna sytuacja w innych firmach
Revolut nie jest jedyną firmą, która wpadła na tym samym błędzie. UOKiK wydał identyczną decyzję wobec mPay, dostawcy płatności mobilnych. Oni również informowali klientów o zmianach przez linki zamiast na trwałym nośniku i musieli wprowadzić analogiczne zwroty oraz rekompensaty. W przypadku mPay uprawnieni użytkownicy dostają bezpłatny miesięczny plan subskrypcyjny Gold.
Ten przypadek pokazuje szerszy problem w branży fintech. Młode firmy technologiczne często działają szybko, wprowadzają zmiany regularnie i komunikują się głównie przez aplikacje mobilne. Czasem w pośpiechu zapominają o wymogach prawnych, które były pisane dla tradycyjnej bankowości z papierowymi dokumentami. Polskie prawo nadal wymaga, żeby najważniejsze informacje trafiały do klientów w formie, która gwarantuje ich niezmienność. Mail z załącznikiem PDF spełnia ten warunek, link do strony internetowej już nie.
Jak sprawdzić czy ci się należy
Najbardziej prawdopodobne, że dostajesz zwrot, jeśli korzystałeś z Revolut między rokiem 2020 a 2023 i płaciłeś za któreś z następujących usług: wypłaty gotówki powyżej limitu darmowych transakcji, wymiana walut w weekendy, przelewy międzynarodowe, niektóre rodzaje przelewów krajowych. Dokładna lista kategorii zależy od tego, kiedy i jakie zmiany cennika cię dotyczyły.
Jeśli nie masz już konta w Revolut, ale miałeś je w przeszłości, sprawdź swoją skrzynkę mailową. Bank próbuje dotrzeć do byłych klientów, żeby zwrócić im należne pieniądze. Masz dwa miesiące od otrzymania wiadomości na skontaktowanie się z firmą i podanie numeru konta, na który ma trafić zwrot.
Ta historia to dobry przykład na to, jak działa ochrona konsumentów w praktyce. UOKiK nie nałożył kary finansowej, ale zmusił firmę do naprawienia błędów i wprowadzenia systemowych zmian. Klienci dostają swoje pieniądze z powrotem, a Revolut musi poprawić sposób komunikacji. To wygrana dla wszystkich zainteresowanych – poza może działami prawnymi firm fintech, które teraz przepisują swoje procedury.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.