Rewolucja na autostradach już od 2026 roku. Rząd ujawnia szczegóły
Ministerstwo Infrastruktury szykuje istotne zmiany w przepisach drogowych. Od 2026 roku ciężarówki mają odzyskać możliwość wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych, ale wyłącznie w wyznaczonych godzinach nocnych. Nowe regulacje budzą skrajne emocje i już teraz wywołują debatę o bezpieczeństwie na polskich drogach.
Rewolucja na autostradach i drogach ekspresowych. Ciężarówki dostaną nocne „okno czasowe”
Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje istotne zmiany w przepisach dotyczących ruchu drogowego. Nowelizacja prawa ma wprowadzić tzw. okno czasowe, w którym samochody ciężarowe ponownie będą mogły wyprzedzać na autostradach i drogach ekspresowych. Zmiany mają obowiązywać od 2026 roku i już teraz budzą duże emocje wśród kierowców oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Nocne wyprzedzanie wróci na drogi
Zgodnie z planami resortu infrastruktury, ciężarówki będą mogły wyprzedzać inne pojazdy w godzinach nocnych, od 23:00 do 5:00. To właśnie w tym przedziale ruch na drogach szybkiego ruchu jest najmniejszy, co – zdaniem autorów projektu – pozwoli ograniczyć uciążliwości i poprawić płynność transportu towarów.
Nowe przepisy mają zmienić art. 24 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Poza wskazanym „oknem nocnym” nadal będzie obowiązywał zakaz wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku.
Zakaz w dzień pozostaje. Kary bez zmian
Ministerstwo podkreśla, że w ciągu dnia nic się nie zmieni. Kierowcy ciężarówek, którzy złamią zakaz wyprzedzania poza wyznaczonymi godzinami, nadal muszą liczyć się z wysokimi sankcjami. Mandat wynosi 1000 zł, a w przypadku recydywy – 2000 zł. Do tego dochodzi nawet 15 punktów karnych, co dla kierowców zawodowych może oznaczać realne ryzyko utraty prawa jazdy i pracy.
Sprzeciw MSWiA i obawy o bezpieczeństwo
Planowane zmiany spotkały się z krytyką ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort zwraca uwagę, że nocne warunki jazdy, ograniczona widoczność oraz trudności w ocenie prędkości pojazdów mogą zwiększać ryzyko wypadków, nawet przy mniejszym natężeniu ruchu.
Zdaniem MSWiA, wyprzedzanie dużych pojazdów nocą na drogach o wysokich dopuszczalnych prędkościach nadal stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.
Ministerstwo Infrastruktury: tak jest w innych krajach
Resort infrastruktury odpiera zarzuty, wskazując na rozwiązania stosowane w innych państwach Unii Europejskiej. Przykładem są Niemcy, gdzie zakazy wyprzedzania ciężarówek często obowiązują tylko w określonych porach dnia i są uzależnione od natężenia ruchu.
Ministerstwo zapowiada również dwuletni okres pilotażowy. W tym czasie wpływ nocnego wyprzedzania na bezpieczeństwo i płynność ruchu ma być dokładnie monitorowany. Jeśli dane pokażą wzrost liczby zdarzeń drogowych, przepisy mogą zostać ponownie zmienione.
Branża transportowa zadowolona
Planowana zmiana jest pozytywnie oceniana przez przedstawicieli sektora transportu i logistyki. Przewoźnicy od dawna wskazywali, że całodobowy zakaz wyprzedzania prowadzi do zatorów, wydłużania czasu przejazdów i zwiększania kosztów działalności.
Zdaniem branży nocne „okno czasowe” może poprawić organizację transportu bez istotnego pogorszenia bezpieczeństwa, zwłaszcza przy mniejszym ruchu na drogach.
Kiedy zmiany wejdą w życie?
Projekt nowelizacji znajduje się na etapie prac legislacyjnych i ma trafić do Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów. Jeśli proces legislacyjny przebiegnie bez opóźnień, nowe zasady mogą zacząć obowiązywać w 2026 roku.
Do tego czasu kierowców ciężarówek nadal obowiązują obecne przepisy, a kontrole prowadzone przez policję i Inspekcję Transportu Drogowego pozostają bez zmian.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.