Rewolucja na lotnisku Chopina! Koniec z gigantycznymi kolejkami?
Pasażerowie podróżujący z największego polskiego portu lotniczego mogą odetchnąć z ulgą. Na Lotnisku Chopina w Warszawie właśnie stanęło 15 fabrycznie nowych bramek automatycznej odprawy granicznej (ABC). Inwestycja opiewająca na blisko 10 milionów złotych (dokładnie 9,7 mln zł) ma raz na zawsze rozwiązać problem zatorów przy kontroli paszportowej
Dlaczego wymieniono sprzęt?
Dotychczasowe bramki, służące podróżnym od 2019 roku, nie wytrzymały próby czasu. Mjr SG Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przyznaje wprost: urządzenia były skrajnie wyeksploatowane. Rosnąca awaryjność i częste przerwy w pracy zmuszały pasażerów do stania w długich kolejkach. Nowy system to zupełnie inna liga – urządzenia są szybsze, bardziej wytrzymałe i wyposażone w najnowocześniejsze systemy weryfikacji dokumentów.
Gdzie i dla kogo nowe urządzenia?
Nowoczesna technologia została rozmieszczona strategicznie:
-
10 bramek obsługuje pasażerów wylatujących z Polski.
-
5 bramek zamontowano na kierunku wjazdowym do kraju.
Kto może skorzystać z błyskawicznej odprawy biometrycznej? System jest intuicyjny – wystarczy przyłożyć dokument do czytnika. Należy jednak spełnić konkretne wymogi:
-
Mieć ukończone 12 lat.
-
Mieć co najmniej 140 cm wzrostu.
-
Być obywatelami Unii Europejskiej lub Szwajcarii.
-
Posiadać biometryczny dokument (paszport lub dowód osobisty).
Wspólny front dla wygody pasażerów
Ten technologiczny skok to efekt współpracy wielu podmiotów: Wojewody Mazowieckiego, Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Polskich Portów Lotniczych. Za wykonanie inwestycji odpowiada firma Enigma. Dzięki nim podróże poza strefę Schengen mają stać się płynne i bezstresowe.
