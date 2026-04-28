Rewolucja w 800 plus? Rząd szykuje zmianę, która może zaskoczyć miliony rodzin
Rząd pracuje nad zmianami w jednym z najważniejszych świadczeń dla rodzin. Nowe przepisy mogą całkowicie zmienić sposób przyznawania 800 plus. Wszystko wskazuje na to, że formalności, które dziś powtarzają się co roku, wkrótce mogą zniknąć.
Nowy pomysł na 800 plus
Do konsultacji trafił projekt zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Kluczowa propozycja zakłada odejście od obowiązku corocznego składania wniosku przez rodziców.
Dziś, aby otrzymać świadczenie, trzeba co roku ponownie wypełniać dokumenty, nawet jeśli sytuacja rodziny się nie zmieniła. W praktyce oznacza to powielanie tych samych danych, które instytucje państwowe już mają.
Automatyczne przedłużenie świadczenia
Planowana zmiana ma to uprościć. Jeśli dane rodziny pozostaną bez zmian, prawo do 800 plus będzie odnawiane automatycznie.
Wnioski nadal będą wymagane, ale tylko w konkretnych przypadkach. Dotyczyć to będzie głównie nowych sytuacji, takich jak narodziny dziecka lub zmiany w rodzinie.
Skąd ten pomysł?
Nowe rozwiązanie wpisuje się w szerszy plan ograniczania biurokracji. To element pakietu deregulacyjnego, który ma uprościć relacje obywateli z administracją.
Chodzi o przyspieszenie działania urzędów i zmniejszenie liczby formalności. W tym przypadku zmiana może dotknąć milionów rodzin w całej Polsce.
Kiedy zmiany wejdą w życie?
Zgodnie z projektem nowe zasady miałyby zacząć obowiązywać od 1 lutego 2027 roku. To właśnie wtedy rozpoczyna się co roku składanie wniosków na kolejny okres świadczeniowy.
Jeśli przepisy wejdą w życie, wielu rodziców może w ogóle nie zauważyć momentu odnowienia świadczenia.
Co to oznacza dla rodzin?
Zmiana może znacząco ułatwić życie. Zniknie konieczność pilnowania terminów i ponownego składania dokumentów.
Z drugiej strony pojawia się pytanie o szczegóły działania systemu. Kluczowe będzie to, jak sprawnie administracja poradzi sobie z automatycznym przyznawaniem świadczeń i czy nie pojawią się błędy.
