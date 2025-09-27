Rewolucja w budownictwie od lutego 2026. Bez tego nie zbudujesz domu
Od lutego 2026 roku każdy nowy dom jednorodzinny w Polsce będzie musiał być wyposażony w infrastrukturę światłowodową. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało nowelizację przepisów, która uczyni Internet światłowodowy czwartym obowiązkowym medium – obok wody, prądu i kanalizacji. Czy wiesz, ile będzie Cię to kosztować?
Koniec z wolnym Internetem na wsi – państwo wymusza światłowód
Rząd postanowił definitywnie zakończyć cyfrowe wykluczenie Polski. Nowelizacja tzw. megaustawy, przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji, wprowadza obowiązek instalacji infrastruktury światłowodowej we wszystkich nowych i remontowanych domach jednorodzinnych.
Zmiany mają wejść w życie 12 lutego 2026 roku i będą dotyczyć każdego, kto otrzyma pozwolenie na budowę po tej dacie. Deweloperzy budujący domy szeregowe, bliźniaki czy całe osiedla jednorodzinne będą zobowiązani do zapewnienia infrastruktury światłowodowej oraz przyłącza do granicy działki.
Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji: „Ważnym rozwiązaniem, które proponujemy jest to, że zobowiążemy deweloperów, do tego, by wyposażali budynki jednorodzinne w infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przyłącze do granicy działki. Dzięki temu łatwiej, prościej i taniej będzie można je włączyć do sieci światłowodowej na etapie budowlanym.”
Obecnie podobny obowiązek istnieje już od 12 lat, ale dotyczy wyłącznie budynków wielorodzinnych. Od 23 lutego 2013 roku deweloperzy budujący bloki muszą instalować infrastrukturę umożliwiającą dostęp do szybkiego Internetu.
Unia Europejska wymusza cyfryzację
Nowe polskie przepisy to efekt wdrażania unijnego rozporządzenia GIA (Gigabit Infrastructure Act) z kwietnia 2024 roku. Unia Europejska postanowiła przyspieszyć rozwój sieci gigabitowych w całej Europie, aby zmniejszyć koszty ich budowy.
Rozporządzenie wymaga, aby wszystkie państwa członkowskie dostosowały swoje prawo do nowych standardów. Każdy nowy budynek oraz budynek poddawany gruntownemu remontowi musi być technicznie przystosowany do podłączenia światłowodu.
Polska ma jednak pewną swobodę w interpretacji przepisów. Podczas gdy unijne rozporządzenie „nie zapewnia pełnej harmonizacji w zakresie wdrażania infrastruktury telekomunikacyjnej”, nasze ministerstwo zdecydowało się na najszerszą możliwą interpretację. Tym samym Polska może stać się jednym z liderów cyfryzacji w Europie.
Projekt powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów w ostatnim kwartale 2025 roku, po zakończeniu prekonsultacji i konsultacji publicznych.
Kto zapłaci za światłowód w nowym domu?
Kluczowe pytanie dotyczy kosztów instalacji. Zgodnie z projektem, deweloperzy będą zobowiązani do zapewnienia nowoczesnych usług telekomunikacyjnych bez dodatkowych kosztów dla nabywców. To oznacza, że cena światłowodu zostanie wliczona w cenę domu lub mieszkania.
Dla osób budujących dom we własnym zakresie sytuacja będzie jednak inna. Będą musieli sami pokryć koszty przygotowania infrastruktury światłowodowej, co może oznaczać dodatkowy wydatek rzędu kilku tysięcy złotych.
Ministerstwo Cyfryzacji przewiduje także ustalenie maksymalnych stawek za umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w drogach wewnętrznych:
- Maksymalnie 1 zł za rok za 1 metr kwadratowy
- Maksymalnie 20 groszy za dzień zajęcia 1 metra kwadratowego podczas robót
Ma to zapobiec nadmiernym kosztom dla inwestorów i przyspieszyć rozwój infrastruktury.
Drastyczne uproszczenie procedur – koniec z biurokracją
Jednym z głównych problemów rozwoju sieci światłowodowych w Polsce była skomplikowana biurokracja. Nowe przepisy wprowadzają rewolucyjne uproszczenia:
Likwidacja obowiązku uzgadniania decyzji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z innymi urzędami ma skrócić formalności o co najmniej 30 dni.
Zasada milczącej zgody UKE w sprawach dotyczących lokalizacji infrastruktury – jeśli urząd nie wypowie się w terminie, oznacza to automatyczną zgodę.
Decyzje lokalizacyjne będzie wydawał wojewoda, a inne organy będą przedstawiać jedynie opinię lub uzgodnienie, co ma znacznie przyspieszyć inwestycje.
Koordynacja robót budowlanych będzie dotyczyć zarówno projektów publicznych, jak i prywatnych, co pozwoli na jednoczesne układanie różnych sieci.
Rozszerzone przepisy planistyczne uniemożliwią blokowanie inwestycji telekomunikacyjnych przez lokalne akty planistyczne.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz budowę domu po lutym 2026 roku, musisz przygotować się na nową rzeczywistość. Światłowód stanie się czwartym obowiązkowym medium obok wody, prądu i kanalizacji.
Sprawdź swoje plany budowlane – czy projekt przewiduje infrastrukturę telekomunikacyjną? Jeśli nie, będzie trzeba go uzupełnić.
Przygotuj się na dodatkowe koszty jeśli budujesz dom we własnym zakresie. Instalacja infrastruktury światłowodowej może kosztować kilka tysięcy złotych.
Rozważ przyspieszenie inwestycji – jeśli masz już gotowy projekt i finansowanie, może warto zdążyć przed lutym 2026 roku, aby uniknąć nowego obowiązku.
Wybierz odpowiedniego wykonawcę – nie każda firma budowlana ma doświadczenie w instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Warto to sprawdzić już na etapie wyboru.
Pamiętaj też, że przy odbiorze budynku będziesz musiał załączyć oświadczenie o instalacjach telekomunikacyjnych. To nowy dokument, który potwierdzi zgodność infrastruktury z przepisami.
Wyjątki od obowiązku – zabytki będą chronione
Ministerstwo Cyfryzacji przewiduje pewne wyjątki od nowego obowiązku. Budynki zabytkowe będą zwolnione z konieczności instalacji światłowodu przy okazji remontów. Ma to na celu ochronę wartości historycznych i architektonicznych.
Nie wszystkie remonty będą także objęte obowiązkiem. Nowe przepisy dotyczą wyłącznie gruntownych remontów, które wymagają pozwolenia na budowę. Drobne prace wykończeniowe czy modernizacje nie będą wymagały instalacji światłowodu.
Pozostaje otwarte pytanie, jak dokładnie zostaną zdefiniowane „gruntowne remonty”. Od tej interpretacji będzie zależeć, czy właściciele starszych domów będą musieli instalować światłowód przy większych modernizacjach.
Polska ma szansę zostać liderem cyfryzacji
Statystyki pokazują, że Polska już teraz dynamicznie rozwija infrastrukturę światłowodową. Ponad 4,5 miliona Polaków korzysta z tej technologii, a zasięg sieci przekroczył 80 procent gospodarstw domowych.
Pandemia COVID-19 dodatkowo przyspieszyła zapotrzebowanie na szybki internet. Praca zdalna, nauka online, telemedycyna, streaming w jakości 4K czy 8K oraz rozwój inteligentnych domów wymagają stabilnych łączy o wysokiej przepustowości.
Eksperci są zgodni – nieruchomość bez dostępu do światłowodu będzie traciła na wartości i atrakcyjności rynkowej. W dobie cyfrowej transformacji szybki internet stał się podstawową potrzebą, jak dostęp do wody czy prądu.
Nowe przepisy mogą sprawić, że Polska stanie się jednym z najlepiej zinformatyzowanych krajów Europy. Obowiązkowa instalacja światłowodu w każdym nowym domu oznacza, że za kilka lat praktycznie każde gospodarstwo domowe będzie miało dostęp do ultraszybkiego internetu.
Branża telekomunikacyjna z nadzieją patrzy w przyszłość
Orange Polska, największy operator światłowodowy w Europie Środkowej, od lat realizuje program budowy nowoczesnych sieci. Nowe przepisy znacznie ułatwią rozwój infrastruktury i obniżą koszty inwestycji.
Według ekspertów, obowiązkowa instalacja światłowodu w nowych budynkach to krok w stronę społeczeństwa gigabitowego. Już dziś urządzenia takie jak smartfony stają się naszymi osobistymi asystentami, a praca zdalna stała się normą.
Coraz więcej usług multimedialnych wymaga wysokiej przepustowości. Rozwój sztucznej inteligencji, rzeczywistości wirtualnej czy internetu rzeczy będzie potrzebował jeszcze szybszych łączy.
Neutralność technologiczna nowych przepisów oznacza, że infrastruktura będzie przystosowana do świadczenia usług bez konieczności jej modernizacji w przyszłości. To inwestycja w cyfrową przyszłość Polski.
Praktyczne porady dla budujących
Jeśli planujesz budowę domu, już teraz możesz przygotować się na nowe przepisy:
Skonsultuj projekt z operatorem telekomunikacyjnym – sprawdź, jak najlepiej poprowadzić infrastrukturę w Twoim domu.
Zaplanuj trasy kablowe podczas projektowania – łatwiej będzie je przewidzieć na etapie planowania niż dodawać później.
Rozważ instalację rur osłonowych o średnicy co najmniej 16 mm – to standard rekomendowany przez operatorów.
Sprawdź dostępność sieci w okolicy – jeśli w Twojej miejscowości nie ma jeszcze światłowodu, może warto poczekać na jego budowę.
Zadbaj o dokumentację – przy odbiorze budynku będziesz musiał przedstawić oświadczenie o instalacjach telekomunikacyjnych.
Pamiętaj, że nowe przepisy to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim inwestycja w przyszłość Twojego domu i jego wartość rynkową.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.