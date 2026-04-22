Rewolucja w Europie. Ten rocznik już nigdy nie kupi papierosów. Bezprecedensowy zakaz
To decyzja, która może zmienić przyszłość całych pokoleń. Wielka Brytania przyjęła ustawę, która wprowadza dożywotni zakaz kupowania papierosów dla części obywateli. Chodzi o osoby urodzone po 1 stycznia 2009 roku. Dla nich sprzedaż wyrobów tytoniowych ma być już na zawsze niedostępna.
Rząd mówi wprost o historycznym kroku i przełomie, jakiego w Europie jeszcze nie było.
Nowe prawo zmieni zasady raz na zawsze
Ustawa znana jako Tobacco and Vapes Bill została przyjęta przez brytyjski parlament i czeka na formalne zatwierdzenie. Jej główny cel to stworzenie tzw. „pokolenia wolnego od dymu”.
W praktyce oznacza to, że:
– osoby urodzone po 1 stycznia 2009 roku nigdy nie będą mogły legalnie kupić papierosów
– zakaz będzie obowiązywał przez całe życie, bez wyjątków
– przepisy będą zaostrzane wraz z kolejnymi latami
To rozwiązanie różni się od dotychczasowych regulacji, które opierały się wyłącznie na minimalnym wieku. Tutaj granica będzie się przesuwać wraz z kolejnymi rocznikami.
Zakaz obejmie także e-papierosy i nowe regulacje
Nowe przepisy nie ograniczają się tylko do tradycyjnych papierosów. Rząd zyska szerokie uprawnienia do regulowania także:
– e-papierosów i produktów nikotynowych
– smaków i aromatów
– opakowań i sposobu sprzedaży
Dodatkowo rozszerzone zostaną strefy wolne od dymu. Zakaz używania e-papierosów obejmie m.in.:
– samochody przewożące dzieci
– okolice szkół i place zabaw
– tereny przy szpitalach
Jednocześnie pozostawiono wyjątki, np. w prywatnych domach czy wybranych przestrzeniach na świeżym powietrzu.
Rząd mówi o przełomie. Branża ma wątpliwości
Przedstawiciele rządu podkreślają, że to jedna z najważniejszych decyzji zdrowotnych od lat. Ich zdaniem nowe przepisy mają realnie ograniczyć liczbę chorób i zgonów związanych z paleniem.
Nie brakuje jednak krytyki. Część środowisk zwraca uwagę na możliwe skutki gospodarcze i uderzenie w handel. Pojawiają się też głosy, że sama regulacja to za mało bez szerokiej edukacji i wsparcia dla osób uzależnionych.
Czy Polska pójdzie tą drogą?
Decyzja Wielkiej Brytanii może mieć wpływ na całą Europę. W tym także na Polskę. Temat ograniczania sprzedaży wyrobów tytoniowych wraca regularnie, ale tak radykalnych rozwiązań jeszcze nie wprowadzono.
Eksperci nie wykluczają, że podobne propozycje mogą pojawić się w przyszłości także w innych krajach Unii Europejskiej.
Co to oznacza dla Ciebie?
– Wielka Brytania wprowadza pierwszy taki zakaz na świecie
– młodsze roczniki nigdy nie kupią papierosów legalnie
– regulacje obejmą także e-papierosy i produkty nikotynowe
– możliwe kolejne zmiany w Europie, także w Polsce
– temat walki z paleniem wchodzi w nową fazę
To nie jest zwykła zmiana przepisów. To próba całkowitego odcięcia przyszłych pokoleń od papierosów. Skutki tej decyzji zobaczymy dopiero za kilka lat, ale już teraz wiadomo, że to jeden z najbardziej radykalnych kroków w historii walki z paleniem.
Podstawa prawna: projekt ustawy Tobacco and Vapes Bill przyjęty przez parlament Wielkiej Brytanii.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.