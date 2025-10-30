Rewolucja w finansach Polaków? Zlikwidują 800 plus i dodatki dla emerytów?
Do Sejmu trafiła zaskakująca propozycja, która może całkowicie zmienić system finansowego wsparcia rodzin i seniorów w Polsce. Obywatelska petycja zakłada zniesienie podatku PIT, ale w zamian – likwidację programów 800 plus oraz trzynastek i czternastek dla emerytów. Pomysł już wzbudza ogromne emocje i podzielił opinię publiczną.
Koniec 800 plus, koniec dodatków – w zamian brak podatku
Autorzy petycji twierdzą, że zniesienie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) pozwoliłoby Polakom zachować w kieszeniach więcej pieniędzy bez konieczności wypłacania świadczeń socjalnych. Ich zdaniem obecny system jest zbyt kosztowny i nieskuteczny.
Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi w petycji, wpływy z PIT w 2024 roku wyniosły 97,6 miliarda złotych, a łączny koszt programów 800 plus, trzynastek i czternastek – 97 miliardów złotych. Autorzy podkreślają, że gdyby zlikwidować oba systemy, budżet państwa nie straciłby ani złotówki, a Polacy zyskaliby większe dochody netto.
Co zyskają, a co stracą Polacy?
Na pierwszy rzut oka pomysł może brzmieć atrakcyjnie, bo zniesienie podatku PIT oznaczałoby brak corocznych rozliczeń i wyższe wypłaty „na rękę”. Jednak eksperci zwracają uwagę, że na zmianach najwięcej straciliby seniorzy i rodziny o niskich dochodach, które obecnie korzystają z programów socjalnych.
Likwidacja trzynastek i czternastek oznaczałaby dla emerytów utratę nawet 3200 zł rocznie. Dla wielu osób starszych to jedyne dodatkowe środki, które pozwalają przetrwać zimę czy opłacić leki. Podobnie w przypadku rodzin – zniesienie 800 plus pozbawiłoby wsparcia ponad 6 milionów dzieci w Polsce.
Argumenty zwolenników
Autorzy projektu przekonują, że ich pomysł uprościłby system podatkowy i ograniczył biurokrację. Brak PIT oznaczałby koniec wypełniania formularzy, składania zeznań rocznych i korzystania z ulg. Ich zdaniem byłoby to rozwiązanie sprawiedliwe, bo wszyscy podatnicy – zarówno pracujący, jak i emeryci – zyskaliby proporcjonalnie więcej pieniędzy.
„System stałby się prostszy, przejrzysty i równy dla wszystkich” – argumentują pomysłodawcy w uzasadnieniu.
Krytyka i obawy
Ekonomiści oraz część polityków ostrzegają jednak, że takie rozwiązanie może uderzyć w najuboższych. Likwidacja 800 plus i dodatków dla emerytów mogłaby doprowadzić do wzrostu ubóstwa wśród rodzin wielodzietnych i osób starszych. Eksperci zwracają też uwagę, że zniesienie PIT oznaczałoby zmniejszenie wpływów do samorządów, które finansują szkoły, drogi i transport lokalny.
– Brak podatku dochodowego to ogromna dziura w budżecie lokalnym. Gminy utrzymują się głównie z PIT-u – mówi ekonomista dr Marek Sokołowski. – W praktyce mogłoby to oznaczać cięcia w oświacie, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.
Co dalej z petycją?
Zgodnie z regulaminem Sejmu, dokument trafił do Komisji ds. Petycji. Posłowie zdecydują, czy propozycja zostanie skierowana do dalszych prac. Na razie nie wiadomo, czy jakakolwiek partia poprze ten pomysł – jednak już teraz widać, że dyskusja wokół niego może stać się jednym z najgorętszych tematów politycznych tej jesieni.
Czy Polska rzeczywiście zrezygnuje z 800 plus, trzynastek i czternastek w imię niższych podatków? Na odpowiedź trzeba będzie jeszcze poczekać, ale jedno jest pewne – ta petycja może rozpocząć debatę o kształcie polskiego systemu socjalnego na nowo.
