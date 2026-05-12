Rewolucja w handlu? Mniej niedziel handlowych i nowe godziny pracy w soboty. Znamy szczegóły propozycji.

Autorzy petycji domagają się nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Projekt zakłada zmniejszenie liczby niedziel, w których handel jest dozwolony, z obecnych siedmiu (w tekście petycji wskazano dążenie do 4 zamiast 8) do czterech dni w ciągu roku kalendarzowego.

Handel w soboty do godziny 21

Kolejnym postulatem zawartym w dokumencie jest wprowadzenie ograniczenia czasu pracy sklepów w soboty. Zgodnie z propozycją, placówki handlowe miałyby kończyć pracę najpóźniej o godzinie 21:00. Zmiana ta miałaby obowiązywać w każdą sobotę, niezależnie od tego, czy następująca po niej niedziela jest dniem z zakazem handlu.

W uzasadnieniu petycji wskazano na potrzebę zapewnienia pracownikom sektora handlowego dłuższego odpoczynku oraz poprawę balansu między życiem zawodowym a prywatnym. Autorzy argumentują, że obecne przepisy wymagają doprecyzowania, aby skuteczniej chronić prawa osób zatrudnionych w handlu detalicznym.

Procedura sejmowa

Petycja została skierowana do Komisji do Spraw Petycji, która zajmie się jej rozpatrzeniem. Posłowie ocenią zasadność postulatów oraz ich wpływ na gospodarkę i konsumentów. Jeśli komisja uzna argumenty za słuszne, może przygotować projekt ustawy, który trafi pod obrady Sejmu.

Obecnie w Polsce obowiązuje siedem niedziel handlowych w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także niedziela przed Wielkanocą i dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagają zgody większości parlamentarnej oraz podpisu prezydenta.