Rewolucja w kryminalistyce! Polscy naukowcy pomagają odczytywać wiek z próbek DNA.

20 października 2025 10:24 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Polacy współautorami przełomowego narzędzia. Teraz wiek człowieka można odczytać z DNA. Polscy naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji współtworzyli międzynarodowy projekt, w ramach którego powstało jedno z najbardziej innowacyjnych narzędzi kryminalistycznych.

Nowa metoda pozwala oszacować wiek człowieka na podstawie próbki DNA z dokładnością do kilku lat.

Jak działa odczytywanie wieku z DNA

Podstawą nowej technologii jest analiza metylacji DNA, czyli chemicznych zmian w materiale genetycznym, które postępują wraz z wiekiem. Badacze stworzyli modele predykcyjne, które na podstawie markerów DNA potrafią określić wiek osoby, z której pochodzi próbka. Co istotne, metoda sprawdza się zarówno w analizie krwi, jak i kości czy wymazów z jamy ustnej.

Nowa era w kryminalistyce

Zastosowanie tej technologii może zrewolucjonizować śledztwa. Do tej pory badanie DNA pozwalało głównie na identyfikację osoby, której dane znajdowały się w bazie. Teraz możliwe będzie ustalenie przybliżonego wieku sprawcy, co pozwoli znacząco zawęzić krąg podejrzanych. Narzędzie współtworzone przez polskich ekspertów osiąga precyzję na poziomie około trzech lat, co stanowi ogromny krok naprzód w pracy organów ścigania.

Przełomowe znaczenie badań

Naukowcy podkreślają, że opracowane modele zostały zaprojektowane tak, by działały nie tylko w idealnych warunkach laboratoryjnych, ale także w trudnych sytuacjach śledczych, gdy materiał jest zdegradowany lub bardzo ograniczony. To otwiera zupełnie nowe możliwości w badaniach kryminalistycznych i daje nadzieję na rozwiązanie spraw, które do tej pory wydawały się niemożliwe do rozwikłania.

Polska nauka w światowej czołówce

Udział polskich badaczy w tym projekcie pokazuje, że krajowa nauka ma realny wkład w rozwój globalnych technologii. Narzędzie do odczytywania wieku z DNA to nie tylko przełom w kryminalistyce, ale również dowód na to, że Polska staje się ważnym graczem w dziedzinie nowoczesnych badań genetycznych.

 

 

 

 

