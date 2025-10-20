Rewolucja w kryminalistyce! Polscy naukowcy pomagają odczytywać wiek z próbek DNA.
Polacy współautorami przełomowego narzędzia. Teraz wiek człowieka można odczytać z DNA. Polscy naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji współtworzyli międzynarodowy projekt, w ramach którego powstało jedno z najbardziej innowacyjnych narzędzi kryminalistycznych.
Nowa metoda pozwala oszacować wiek człowieka na podstawie próbki DNA z dokładnością do kilku lat.
Jak działa odczytywanie wieku z DNA
Podstawą nowej technologii jest analiza metylacji DNA, czyli chemicznych zmian w materiale genetycznym, które postępują wraz z wiekiem. Badacze stworzyli modele predykcyjne, które na podstawie markerów DNA potrafią określić wiek osoby, z której pochodzi próbka. Co istotne, metoda sprawdza się zarówno w analizie krwi, jak i kości czy wymazów z jamy ustnej.
Nowa era w kryminalistyce
Zastosowanie tej technologii może zrewolucjonizować śledztwa. Do tej pory badanie DNA pozwalało głównie na identyfikację osoby, której dane znajdowały się w bazie. Teraz możliwe będzie ustalenie przybliżonego wieku sprawcy, co pozwoli znacząco zawęzić krąg podejrzanych. Narzędzie współtworzone przez polskich ekspertów osiąga precyzję na poziomie około trzech lat, co stanowi ogromny krok naprzód w pracy organów ścigania.
Przełomowe znaczenie badań
Naukowcy podkreślają, że opracowane modele zostały zaprojektowane tak, by działały nie tylko w idealnych warunkach laboratoryjnych, ale także w trudnych sytuacjach śledczych, gdy materiał jest zdegradowany lub bardzo ograniczony. To otwiera zupełnie nowe możliwości w badaniach kryminalistycznych i daje nadzieję na rozwiązanie spraw, które do tej pory wydawały się niemożliwe do rozwikłania.
Polska nauka w światowej czołówce
Udział polskich badaczy w tym projekcie pokazuje, że krajowa nauka ma realny wkład w rozwój globalnych technologii. Narzędzie do odczytywania wieku z DNA to nie tylko przełom w kryminalistyce, ale również dowód na to, że Polska staje się ważnym graczem w dziedzinie nowoczesnych badań genetycznych.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.