Rewolucja w mediach publicznych. Abonament RTV ma zniknąć z rachunków Polaków
Abonament RTV może przejść do historii. Rząd planuje zastąpić go finansowaniem z budżetu państwa, co oznacza całkowite zwolnienie gospodarstw domowych z opłat. Choć projekt zmian jest już gotowy, reforma nie nastąpi szybko — najwcześniej w 2027 r. Kiedy dokładnie rząd podejmie decyzję i co to oznacza dla obecnych stawek?
Co się zmienia?
Opublikowane przez Rządowe Centrum Legislacji założenia projektu ustawy medialnej przewidują likwidację obecnego modelu abonamentu RTV. Ministerstwo Kultury proponuje, aby media publiczne finansować bezpośrednio z budżetu państwa. W projekcie zapisano wprost uchylenie ustawy o opłatach abonamentowych, a więc likwidację obowiązku płacenia przez obywateli.
Fakty i tło sprawy
Resort kultury chce, by w ustawie o radiofonii i telewizji pojawiła się stała, zagwarantowana kwota środków dla mediów publicznych. Ma ona odpowiadać dotychczasowym wpływom z abonamentu i rekompensat. Według założeń chodzi o zapewnienie stabilnego finansowania, które nie zależałoby od liczby zarejestrowanych odbiorników.
Zmiany są jednak odległe. Rząd planuje przyjęcie projektu dopiero w II lub III kwartale 2026 r. To oznacza, że całkowite zniesienie abonamentu możliwe jest najwcześniej w 2027 r. Do tego czasu opłaty obowiązują na dotychczasowych zasadach.
Co czeka nas wcześniej? W 2026 roku zacznie obowiązywać nowa, wyższa stawka abonamentu. Zgodnie z decyzją KRRiT radio będzie kosztować 9,50 zł miesięcznie, a telewizor lub zestaw telewizyjno-radiowy — 30,50 zł. Dostępne będzie również rozliczenie roczne: 102,60 zł za radio oraz 329,40 zł za telewizor.
Co to oznacza dla czytelnika?
Przez cały 2026 rok abonament RTV pozostaje w mocy, a stawki rosną zgodnie z taryfą KRRiT. Likwidacja opłaty jest możliwa dopiero po zakończeniu prac legislacyjnych i przyjęciu nowej ustawy. Obywatele nie muszą jednak składać żadnych wniosków — system zmieni się automatycznie, jeśli rząd doprowadzi do reformy.
Rząd pracuje nad zmianą modelu finansowania mediów publicznych. Abonament RTV ma docelowo zniknąć, a jego miejsce zajmie dotacja budżetowa. Reforma może wejść w życie najwcześniej w 2027 r. Do tego czasu opłaty obowiązują według nowych stawek na 2026 rok.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.