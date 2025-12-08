Rewolucja w mediach publicznych. Abonament RTV ma zniknąć z rachunków Polaków

8 grudnia 2025 19:46 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

 

Abonament RTV może przejść do historii. Rząd planuje zastąpić go finansowaniem z budżetu państwa, co oznacza całkowite zwolnienie gospodarstw domowych z opłat. Choć projekt zmian jest już gotowy, reforma nie nastąpi szybko — najwcześniej w 2027 r. Kiedy dokładnie rząd podejmie decyzję i co to oznacza dla obecnych stawek?

Fot. Shutterstock

Co się zmienia?

Opublikowane przez Rządowe Centrum Legislacji założenia projektu ustawy medialnej przewidują likwidację obecnego modelu abonamentu RTV. Ministerstwo Kultury proponuje, aby media publiczne finansować bezpośrednio z budżetu państwa. W projekcie zapisano wprost uchylenie ustawy o opłatach abonamentowych, a więc likwidację obowiązku płacenia przez obywateli.

Fakty i tło sprawy

Resort kultury chce, by w ustawie o radiofonii i telewizji pojawiła się stała, zagwarantowana kwota środków dla mediów publicznych. Ma ona odpowiadać dotychczasowym wpływom z abonamentu i rekompensat. Według założeń chodzi o zapewnienie stabilnego finansowania, które nie zależałoby od liczby zarejestrowanych odbiorników.

Zmiany są jednak odległe. Rząd planuje przyjęcie projektu dopiero w II lub III kwartale 2026 r. To oznacza, że całkowite zniesienie abonamentu możliwe jest najwcześniej w 2027 r. Do tego czasu opłaty obowiązują na dotychczasowych zasadach.

Co czeka nas wcześniej? W 2026 roku zacznie obowiązywać nowa, wyższa stawka abonamentu. Zgodnie z decyzją KRRiT radio będzie kosztować 9,50 zł miesięcznie, a telewizor lub zestaw telewizyjno-radiowy — 30,50 zł. Dostępne będzie również rozliczenie roczne: 102,60 zł za radio oraz 329,40 zł za telewizor.

Co to oznacza dla czytelnika?

Przez cały 2026 rok abonament RTV pozostaje w mocy, a stawki rosną zgodnie z taryfą KRRiT. Likwidacja opłaty jest możliwa dopiero po zakończeniu prac legislacyjnych i przyjęciu nowej ustawy. Obywatele nie muszą jednak składać żadnych wniosków — system zmieni się automatycznie, jeśli rząd doprowadzi do reformy.

Rząd pracuje nad zmianą modelu finansowania mediów publicznych. Abonament RTV ma docelowo zniknąć, a jego miejsce zajmie dotacja budżetowa. Reforma może wejść w życie najwcześniej w 2027 r. Do tego czasu opłaty obowiązują według nowych stawek na 2026 rok.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl