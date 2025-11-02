Rewolucja w mObywatelu. Polska jako pierwsza w UE to udostępnia

2 listopada 2025

Polacy zyskali nową, przełomową funkcję w aplikacji mObywatel – od teraz mogą bezpłatnie korzystać z podpisu kwalifikowanego, który ma pełną moc prawną i jest uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dzięki temu wiele spraw urzędowych i prywatnych można załatwić zdalnie, bez konieczności drukowania dokumentów czy wizyt w instytucjach.

Polska przeciera szlaki w Unii Europejskiej

To pierwsze takie rozwiązanie w UE. Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, Polska stała się pionierem w udostępnieniu bezpłatnego podpisu kwalifikowanego w rządowej aplikacji.
– To ogromny krok w kierunku cyfrowej administracji. Dzięki tej funkcji można bezpiecznie podpisać dokumenty urzędowe, umowy czy oświadczenia bez wychodzenia z domu. W aplikacji mObywatel można bezpłatnie podpisać do pięciu dokumentów miesięcznie – wyjaśnił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Jak to działa

Aby skorzystać z podpisu, wystarczy zaktualizowana wersja mObywatela i dowód osobisty z warstwą elektroniczną.
Użytkownik wybiera w aplikacji usługę „Podpis kwalifikowany” z kategorii Sprawy urzędowe, a następnie wybiera jednego z czterech certyfikowanych dostawców: Cencert, SimplySign, SIGILLUM lub mSzafir.
Proces obejmuje potwierdzenie tożsamości przy użyciu mDowodu i funkcji NFC w telefonie, a następnie automatyczne złożenie podpisu na cyfrowym dokumencie.

Wygoda i bezpieczeństwo

Podpis kwalifikowany to rozwiązanie o najwyższym poziomie bezpieczeństwa, równoważne podpisowi własnoręcznemu. Ma zastosowanie m.in. w:

  • podpisywaniu umów najmu i sprzedaży,

  • składaniu wniosków urzędowych,

  • akceptowaniu dokumentów firmowych i administracyjnych,

  • sprawach sądowych i notarialnych.

Co ważne, dokument podpisany w ten sposób jest uznawany nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej.

Nowa era e-administracji

Resort cyfryzacji zapowiada, że to dopiero początek cyfrowych udogodnień. W planach są kolejne funkcje, które pozwolą obywatelom obsługiwać coraz więcej spraw online.
Nowy podpis w mObywatelu to nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale też symbol postępu technologicznego, dzięki któremu Polska staje się liderem cyfrowych innowacji w Europie.

