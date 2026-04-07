Rewolucja w nieruchomościach. Nowe prawo zmieni Warszawę i otworzy centra miast
Szykuje się jedna z największych zmian w prawie własności od lat. Rząd finalizuje przepisy, które mogą całkowicie odmienić sposób budowania w Polsce. Szczególnie w dużych miastach, takich jak Warszawa. Jak informuje „Rzeczpospolita”, chodzi o wprowadzenie tzw. własności warstwowej.
Nowe prawo: własność nie tylko „na ziemi”
Dziś w Polsce obowiązuje prosta zasada – kto ma grunt, ten ma wszystko, co na nim i pod nim. Nowe przepisy mają to zmienić.
Własność warstwowa pozwoli rozdzielić prawo do gruntu od tego, co znajduje się nad nim lub pod nim. W praktyce oznacza to, że różne podmioty będą mogły mieć prawa do różnych „poziomów” tej samej przestrzeni.
To rozwiązanie funkcjonuje już w wielu krajach Europy i w USA.
Warszawa może się zmienić nie do poznania
Największe skutki nowych przepisów mogą być widoczne właśnie w stolicy. Jak podaje „Rzeczpospolita”, nowe prawo umożliwi budowę m.in. nad torami kolei średnicowej czy Trasą Łazienkowską.
To ogromna zmiana. Mówimy o terenach w samym centrum miasta, które dziś są praktycznie niedostępne dla inwestorów.
Eksperci wskazują, że chodzi o przestrzeń liczona nawet w setkach tysięcy metrów kwadratowych.
Nowe możliwości dla inwestorów
Dzięki zmianom inwestor będzie mógł postawić budynek nad istniejącą infrastrukturą i mieć do niego pełne prawo własności. To samo dotyczy przestrzeni pod ziemią.
Jak tłumaczy w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski, wybór takiego modelu poprzedziły szerokie analizy i doświadczenia z wcześniejszych projektów.
Z kolei przedstawiciele branży deweloperskiej podkreślają, że gdyby takie przepisy obowiązywały wcześniej, centra miast wyglądałyby dziś zupełnie inaczej.
Co to oznacza dla mieszkańców
Dla zwykłych ludzi ta zmiana może mieć bardzo konkretne skutki. Z jednej strony pojawią się nowe inwestycje w atrakcyjnych lokalizacjach. Z drugiej – może to wpłynąć na ceny nieruchomości i sposób zagospodarowania przestrzeni.
W praktyce możemy zobaczyć budynki powstające tam, gdzie dziś biegną tory lub drogi. To szansa na lepsze wykorzystanie przestrzeni, ale też wyzwanie urbanistyczne.
Przełom, na który czekano latami
Jak przypomina „Rzeczpospolita”, o wprowadzeniu własności warstwowej mówi się w Polsce od dekad. Do tej pory jednak żaden projekt nie wszedł w życie.
Teraz wszystko wskazuje na to, że zmiany są już na finiszu. Jeśli przepisy zostaną przyjęte, mogą uruchomić zupełnie nowy etap rozwoju miast – szczególnie Warszawy.
