Rewolucja w ogrzewaniu domów. Co w praktyce oznacza nowa dyrektywa UE dla Polaków?
Unia Europejska stawia sprawę jasno: era tradycyjnego ogrzewania paliwami kopalnymi powoli dobiega końca. Nowa dyrektywa budynkowa (EPBD) wprowadza szereg zmian, które wpłyną na portfele milionów Polaków. Choć w sieci huczy od plotek o „zakazie pieców gazowych”, rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona. Sprawdźmy, co nas czeka w najbliższych latach.
Koniec dopłat do „samotnych” pieców gazowych
Pierwszy przełom następuje już teraz. Od 1 stycznia 2025 roku państwa członkowskie mają zakaz oferowania zachęt finansowych (takich jak dotacje z programu „Czyste Powietrze” czy ulgi termomodernizacyjne) na zakup indywidualnych kotłów zasilanych wyłącznie paliwami kopalnymi (gazem, olejem, węglem).
Ważne: Jeśli planujesz wymianę pieca na gazowy i liczysz na wsparcie państwa, musisz pomyśleć o systemie hybrydowym (np. piec gazowy współpracujący z pompą ciepła lub kolektorami słonecznymi). Takie zestawy wciąż będą mogły liczyć na dofinansowanie.
2030: Standard „Zero Emisji” dla każdego nowego domu
Dyrektywa (UE) 2024/1275 wyznacza konkretne daty dla nowych inwestycji:
-
Od 2028 r. – wszystkie nowe budynki użyteczności publicznej muszą być bezemisyjne.
-
Od 2030 r. – standard ten obejmie wszystkie nowe budynki mieszkalne.
Co to oznacza? Nowo budowany dom po 2030 roku będzie musiał posiadać bardzo wysoką charakterystykę energetyczną i korzystać z energii odnawialnej (OZE) generowanej na miejscu lub w pobliżu.
Czy muszę wyrzucić obecny piec gazowy?
To najważniejsze pytanie, na które odpowiedź brzmi: NIE. Dyrektywa nie nakazuje demontażu sprawnie działających urządzeń w istniejących domach. Jeśli Twój piec gazowy działa, możesz z niego korzystać bez obaw.
Zmiana dotyczy raczej przyszłości paliwa. Unia promuje przejście z gazu ziemnego na:
-
Biometan i biogaz.
-
Wodór odnawialny.
-
Systemy hybrydowe.
Urządzenia przystosowane do spalania tych „zielonych” paliw będą traktowane jako zgodne z nowymi wymogami środowiskowymi.
Modernizacja starszych budynków
Dyrektywa kładzie duży nacisk na tzw. głęboką renowację. Przy dużych remontach właściciele będą zachęcani (a w niektórych przypadkach zobligowani) do poprawy efektywności energetycznej budynku. Celem jest całkowite wyeliminowanie paliw kopalnych z ogrzewania budynków do 2040–2050 roku.
Podsumowanie: Plan na nadchodzące lata
-
2025: Koniec czystych dotacji na gaz.
-
2030: Nowe domy wyłącznie bezemisyjne.
-
2040: Planowane wycofanie paliw kopalnych z ogrzewania.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych. Akty prawne omawiane w tekście:
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (art. 17 ust. 15 – dotyczący zachęt finansowych).
