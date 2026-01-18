Rewolucja w opiece nad dziećmi. Zobacz ile wolnego zyskasz w 2026 roku, jeśli planowane zmieny wejda w życie.
Koniec z poświęcaniem urlopu wypoczynkowego. Nowa propozycja resortu
Każdy pracujący rodzic doskonale zna ten moment: nagłe zamknięcie przedszkola, infekcja w żłobku lub po prostu potrzeba spędzenia czasu z dzieckiem podczas ważnego dla niego wydarzenia. Obecnie Kodeks pracy w artykule 188 oferuje jedynie 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Dla wielu rodzin jest to zdecydowanie zbyt mały wymiar, co zmusza rodziców do wykorzystywania dni z urlopu wypoczynkowego w sytuacjach czysto losowych.
Nowa inicjatywa ustawodawcza, nad którą pracuje obecnie resort pracy, zakłada wydłużenie tego okresu do 8 dni. Zmiana ta wynika z szerokiej polityki prorodzinnej państwa oraz unijnych wytycznych dotyczących równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Celem jest zapewnienie rodzicom większego spokoju oraz elastyczności w łączeniu obowiązków domowych z pracą zawodową.
Realne korzyści dla rodziców. Co zyskasz dzięki nowym przepisom?
Planowane zwiększenie limitu dni opieki to nie tylko kolejna zmiana w przepisach, ale przede wszystkim konkretne korzyści dla domowego budżetu oraz Twojego dobrostanu:
- Ochrona Twoich wakacji: Nie będziesz już musiał przeznaczać cennych dni urlopu wypoczynkowego na nieprzewidziane sytuacje związane z dziećmi.
- Pełne wynagrodzenie w portfelu: Zgodnie z założeniami, dodatkowe dni mają być w pełni płatne, co stanowi ogromną przewagę nad bezpłatnymi urlopami wychowawczymi.
- Bezpieczeństwo finansowe: Większy limit płatnego wolnego pozwala uniknąć brania zasiłku opiekuńczego, który zazwyczaj wynosi jedynie 80 procent podstawy wynagrodzenia.
- Elastyczność godzinowa: Możliwość wykorzystania wolnego w formie godzinowej pozwoli Ci wyjść na uroczystość szkolną lub wizytę u lekarza bez konieczności brania całego dnia wolnego.
Porównanie obecnych i nowych przepisów. Sprawdź co się zmieni
Aby ułatwić zrozumienie skali planowanej rewolucji, przygotowaliśmy zestawienie obecnego stanu prawnego z propozycjami, które mają wejść w życie w 2026 roku:
|Kategoria zmiany
|Obecnie (Art. 188 KP)
|Nowa propozycja (2026)
|Wymiar zwolnienia
|2 dni lub 16 godzin
|8 dni (odpowiednio więcej godzin)
|Wysokość pensji
|100 procent wynagrodzenia
|100 procent wynagrodzenia
|Wiek dziecka
|Do ukończenia 14 lat
|Do ukończenia 14 lat (z opcją wydłużenia)
|Zasady podziału
|Limit wspólny dla obojga rodziców
|Możliwy oddzielny limit dla każdego rodzica
Czy pracodawcy są gotowi na takie zmiany?
Chociaż kierunek zmian jest oceniany bardzo pozytywnie przez rodziny oraz organizacje społeczne, polscy przedsiębiorcy podchodzą do tematu z pewną ostrożnością. Eksperci rynku pracy wskazują, że tak znaczące wydłużenie płatnej nieobecności może być wyzwaniem logistycznym dla mniejszych firm. Istnieje prawdopodobieństwo, że państwo przejmie część kosztów finansowania tych dodatkowych dni, aby nie obciążać nadmiernie sektora prywatnego.
„Kluczowe jest znalezienie złotego środka między potrzebami rodziców a możliwościami firm. Osiem dni opieki to potężny impuls prorodzinny, który może realnie ułatwić powrót młodych matek na rynek pracy po przerwie związanej z macierzyństwem” – podkreślają analitycy gospodarczy.
Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?
Projekt jest obecnie na etapie intensywnych konsultacji oraz analiz finansowych. Jeśli prace legislacyjne będą przebiegać bez zakłóceń, nowelizacja Kodeksu pracy może wejść w życie w połowie 2026 roku. Warto już teraz śledzić te doniesienia, ponieważ mogą one całkowicie zrewolucjonizować sposób, w jaki planujemy czas wolny oraz opiekę nad naszymi najbliższymi w nadchodzących latach.
Źródło: forsal/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.