Rewolucja w opiece nad dziećmi. Zobacz ile wolnego zyskasz w 2026 roku, jeśli planowane zmieny wejda w życie.

Koniec z poświęcaniem urlopu wypoczynkowego. Nowa propozycja resortu

Każdy pracujący rodzic doskonale zna ten moment: nagłe zamknięcie przedszkola, infekcja w żłobku lub po prostu potrzeba spędzenia czasu z dzieckiem podczas ważnego dla niego wydarzenia. Obecnie Kodeks pracy w artykule 188 oferuje jedynie 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Dla wielu rodzin jest to zdecydowanie zbyt mały wymiar, co zmusza rodziców do wykorzystywania dni z urlopu wypoczynkowego w sytuacjach czysto losowych.

Nowa inicjatywa ustawodawcza, nad którą pracuje obecnie resort pracy, zakłada wydłużenie tego okresu do 8 dni. Zmiana ta wynika z szerokiej polityki prorodzinnej państwa oraz unijnych wytycznych dotyczących równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Celem jest zapewnienie rodzicom większego spokoju oraz elastyczności w łączeniu obowiązków domowych z pracą zawodową.