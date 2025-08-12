Rewolucja w polskich szkołach! Miliony uczniów dostaną dostęp do sztucznej inteligencji
Polskie szkoły czeka technologiczny skok – jeszcze w tym roku szkolnym trafi do nich 16 tysięcy nowoczesnych pracowni sztucznej inteligencji i STEM. Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczy na ten cel ponad 2,39 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy, obejmując inwestycją także szkolenia nauczycieli i materiały dydaktyczne.
Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna największy w historii program doposażenia polskich szkół w nowoczesny sprzęt. Do placówek w całym kraju trafi 16 tysięcy pracowni sztucznej inteligencji i STEM. Wartość inwestycji przekracza 2,39 miliarda złotych i jest finansowana z Krajowego Planu Odbudowy.
Nowe pracownie od września
Przetarg obejmuje dostawę kompletnych stanowisk dydaktycznych, które pojawią się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych już w nadchodzącym roku szkolnym. Na pracownie AI przeznaczono 1,86 miliarda złotych, a na wyposażenie STEM – 533 miliony. Sprzęt ma umożliwiać prowadzenie zajęć z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, w tym algorytmów uczenia maszynowego, robotyki czy symulacji naukowych.
Wsparcie dla nauczycieli
Projekt zakłada nie tylko zakup urządzeń, lecz także przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy z nowymi narzędziami. Nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia, a szkoły otrzymają materiały edukacyjne pozwalające na pełne wykorzystanie potencjału nowych pracowni.
Krok w stronę nowoczesnej edukacji
Według resortu cyfryzacji, inwestycja ma wyrównać szanse edukacyjne i przygotować uczniów do funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy i nowych technologiach. Pracownie będą służyć zarówno do zajęć obowiązkowych, jak i dodatkowych projektów rozwijających talenty w obszarach przyszłości.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.