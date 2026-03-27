Rewolucja w prawie jazdy. Rząd szykuje duże zmiany. Przyszli kierowcy się ucieszą
Szykują się jedne z największych zmian w egzaminach na prawo jazdy od lat. Minister infrastruktury zapowiedział reformę, która może całkowicie zmienić sposób sprawdzania przyszłych kierowców. Najgłośniejsza decyzja? Zniknie plac manewrowy.
To coś, na co czekało wielu kursantów.
Egzamin ma być bliżej realnej jazdy
Resort infrastruktury pracuje nad nową ustawą, która ma przebudować cały system egzaminowania i szkolenia kierowców. Jak podkreślono, obecne rozwiązania nie zawsze odzwierciedlają rzeczywiste warunki na drodze.
Plan jest jasny: mniej sztucznych zadań, więcej praktyki w normalnym ruchu ulicznym.
Plac manewrowy do likwidacji
Największa zmiana dotyczy egzaminu praktycznego na kategorię B. Zgodnie z zapowiedziami, zniknie obowiązkowy etap na placu manewrowym.
To oznacza koniec takich elementów jak:
– jazda po łuku,
– ruszanie na wzniesieniu w kontrolowanych warunkach,
– wykonywanie manewrów w oderwaniu od ruchu drogowego.
Eksperci od dawna wskazywali, że tego typu zadania nie oddają realnych sytuacji, z jakimi kierowcy mierzą się na co dzień.
Zmiany także w teorii
Reforma obejmie również egzamin teoretyczny. Rząd zapowiada przebudowę systemu tworzenia pytań oraz zmianę sposobu ich przygotowywania i weryfikacji.
Możliwe zmiany:
– nowa instytucja odpowiedzialna za pytania egzaminacyjne,
– inna struktura bazy pytań,
– lepsze dopasowanie treści do rzeczywistych sytuacji drogowych.
Celem jest odejście od „uczenia się testów na pamięć” i większe skupienie na praktycznej wiedzy.
Kiedy zmiany wejdą w życie
Projekt ustawy jest już gotowy i w najbliższym czasie ma trafić do dalszych prac legislacyjnych. Szczegóły mają zostać oficjalnie przedstawione wkrótce.
Na razie nie podano konkretnej daty wejścia zmian, ale wszystko wskazuje na to, że proces może ruszyć szybko.
Dla przyszłych kierowców to duża zmiana. Egzamin może stać się mniej stresujący dla tych, którzy obawiają się placu manewrowego, ale jednocześnie bardziej wymagający w realnym ruchu.
To także sygnał, że państwo chce lepiej przygotować kierowców do prawdziwej jazdy, a nie tylko do zdania egzaminu.
Jeśli planujesz kurs prawa jazdy, warto śledzić zmiany. Nowe zasady mogą całkowicie zmienić sposób przygotowania do egzaminu.
