Rewolucja w prawie. Sejm zadecydował w sprawie ustawy łańcuchowej

29 maja 2026 13:40 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Sejm w dniu dzisiejszym uchwalił przepisy, które całkowicie zmieniają zasady opieki nad czworonogami w Polsce. Nowe prawo wprowadza bezwzględny zakaz trzymania na uwięzi nie tylko psów, ale również kotów, co dotychczas nie było regulowane. Zmiany dotkną tysiące właścicieli zwierząt w całym kraju, a nowe, rygorystyczne normy dotyczące kojców i bud określi minister rolnictwa. Za przyjęciem ustawy głosowało 381 posłów, przeciw było 28, a 5 wstrzymało się od głosu

Uroczy szczeniak z szeroko otwartymi ustami, stoi na żywym zielonym trawniku. Uosabia czystą radość i duchową naturę zwierząt towarzyszących. Fot. Shutterstock

Koniec z łańcuchami. Nowe obowiązki dla właścicieli czworonogów

Uchwalona regulacja to drugie podejście do likwidacji tzw. psów łańcuchowych. W grudniu ubiegłego roku prezydent Karol Nawrocki zawetował poprzednią wersję ustawy, argumentując, że wpisane w nią sztywne wymogi dotyczące wielkości kojców były nierealne do spełnienia. Obecny projekt, będący efektem prac nad propozycjami prezydenckimi oraz poselskimi, przenosi obowiązek wskazania konkretnych wymiarów na Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgodnie z nowymi przepisami, trzymanie psa w kojcu będzie legalne tylko pod warunkiem zapewnienia mu odpowiednich warunków. Konstrukcja musi być trwała, stabilna i posiadać prześwity zapewniające światło oraz powietrze na co najmniej 2 bokach.

Dodatkowo właściciel będzie musiał zagwarantować psu codzienny ruch poza kojcem, dopasowany do jego wieku oraz stanu zdrowia. Nowe prawo nakłada także obowiązek posiadania ocieplanej budy z drewna lub materiałów drewnopochodnych, która skutecznie ochroni zwierzę przed mrozem i upałem.

Nowe przepisy zyskały poparcie większości sił politycznych w parlamencie. Przeciwko zmianom opowiedziała się niemal jednomyślnie tylko jedna formacja.

Poparcie dla ustawy w podziale na ugrupowania:

  • Koalicja Obywatelska, PSL-TD, Lewica, Centrum, Polska 2050: 100% głosujących posłów za przyjęciem ustawy.

  • Prawo i Sprawiedliwość: Na 160 głosujących posłów, aż 145 poparło nowe przepisy.

  • Konfederacja: Wszyscy głosujący posłowie (12 osób) byli przeciw.

Wyjątki od przepisów i terminy

Ustawa przewiduje konkretne sytuacje, w których zakaz trzymania na uwięzi lub restrykcyjne wymogi kojców nie będą obowiązywały. Wyłączenia dotyczą m.in. czasu transportu zwierzęcia, udziału w wystawach oraz niezbędnych zabiegów weterynaryjnych. Przepisy nie będą obejmować również psów wykorzystywanych do celów specjalnych (np. w służbach mundurowych), zwierząt przebywających w schroniskach oraz psów w niektórych zakładach hodowlanych.

Właściciele psów i kotów mają czas na dostosowanie się do nowych regulacji. Przepisy wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

