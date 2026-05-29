Rewolucja w prawie. Sejm zadecydował w sprawie ustawy łańcuchowej
Sejm w dniu dzisiejszym uchwalił przepisy, które całkowicie zmieniają zasady opieki nad czworonogami w Polsce. Nowe prawo wprowadza bezwzględny zakaz trzymania na uwięzi nie tylko psów, ale również kotów, co dotychczas nie było regulowane. Zmiany dotkną tysiące właścicieli zwierząt w całym kraju, a nowe, rygorystyczne normy dotyczące kojców i bud określi minister rolnictwa. Za przyjęciem ustawy głosowało 381 posłów, przeciw było 28, a 5 wstrzymało się od głosu
Koniec z łańcuchami. Nowe obowiązki dla właścicieli czworonogów
Uchwalona regulacja to drugie podejście do likwidacji tzw. psów łańcuchowych. W grudniu ubiegłego roku prezydent Karol Nawrocki zawetował poprzednią wersję ustawy, argumentując, że wpisane w nią sztywne wymogi dotyczące wielkości kojców były nierealne do spełnienia. Obecny projekt, będący efektem prac nad propozycjami prezydenckimi oraz poselskimi, przenosi obowiązek wskazania konkretnych wymiarów na Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zgodnie z nowymi przepisami, trzymanie psa w kojcu będzie legalne tylko pod warunkiem zapewnienia mu odpowiednich warunków. Konstrukcja musi być trwała, stabilna i posiadać prześwity zapewniające światło oraz powietrze na co najmniej 2 bokach.
Dodatkowo właściciel będzie musiał zagwarantować psu codzienny ruch poza kojcem, dopasowany do jego wieku oraz stanu zdrowia. Nowe prawo nakłada także obowiązek posiadania ocieplanej budy z drewna lub materiałów drewnopochodnych, która skutecznie ochroni zwierzę przed mrozem i upałem.
Nowe przepisy zyskały poparcie większości sił politycznych w parlamencie. Przeciwko zmianom opowiedziała się niemal jednomyślnie tylko jedna formacja.
Poparcie dla ustawy w podziale na ugrupowania:
Koalicja Obywatelska, PSL-TD, Lewica, Centrum, Polska 2050: 100% głosujących posłów za przyjęciem ustawy.
Prawo i Sprawiedliwość: Na 160 głosujących posłów, aż 145 poparło nowe przepisy.
Konfederacja: Wszyscy głosujący posłowie (12 osób) byli przeciw.
Wyjątki od przepisów i terminy
Ustawa przewiduje konkretne sytuacje, w których zakaz trzymania na uwięzi lub restrykcyjne wymogi kojców nie będą obowiązywały. Wyłączenia dotyczą m.in. czasu transportu zwierzęcia, udziału w wystawach oraz niezbędnych zabiegów weterynaryjnych. Przepisy nie będą obejmować również psów wykorzystywanych do celów specjalnych (np. w służbach mundurowych), zwierząt przebywających w schroniskach oraz psów w niektórych zakładach hodowlanych.
Właściciele psów i kotów mają czas na dostosowanie się do nowych regulacji. Przepisy wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.
