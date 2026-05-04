Rewolucja w przepisach dla obywateli Ukrainy! Co zmienia się w Warszawie?
Polski rząd wprowadza istotne zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Najważniejszą nowością jest wprowadzenie specjalnej karty pobytu CUKR, która ma ułatwić legalizację statusu tysiącom osób mieszkających w stolicy i całym kraju.
Zgodnie z informacjami Business Insider, nowelizacja przepisów ma na celu uporządkowanie statusu prawnego uchodźców wojennych oraz zapewnienie im stabilniejszej przyszłości w Polsce. Dla warszawskich urzędów, które obsługują największą liczbę wniosków o legalizację pobytu, wprowadzenie nowego dokumentu oznacza zmianę dotychczasowych procedur.
Czym jest karta pobytu CUKR? Kluczowe fakty:
- Nowy status: Karta CUKR to specjalny rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy, dedykowany osobom objętym do tej pory ochroną czasową (posiadającym status UKR).
- Okres ważności: Dokument będzie wydawany na okres 3 lat, co daje uchodźcom znacznie większą przewidywalność życiową niż dotychczasowe, krótkoterminowe przedłużenia ochrony.
- Uproszczona procedura: Proces przejścia ze statusu UKR na kartę CUKR ma być realizowany za pomocą dedykowanego systemu online, co ma odciążyć warszawskie Wydziały Spraw Cudzoziemców.
Kto może ubiegać się o nowy dokument?
Jak podaje Business Insider, aby otrzymać kartę CUKR, należy spełnić konkretne wymogi. Przede wszystkim wnioskodawca musi posiadać aktywny status UKR w dniu złożenia wniosku oraz w dniu 4 marca 2024 r. Dodatkowo wymagane jest, aby dane obywatela Ukrainy w rejestrze PESEL UKR były w pełni uzupełnione i aktualne. W Warszawie, gdzie społeczność ukraińska jest najliczniejsza, urzędy już przygotowują się na dużą falę wniosków, która ma ruszyć w drugiej połowie roku.
Zmiany w świadczeniach i obowiązki szkolne
Nowelizacja przynosi również zmiany w obszarze socjalnym. Business Insider podkreśla, że wypłata popularnych świadczeń (np. 800 plus) zostanie powiązana z obowiązkiem szkolnym. Dzieci obywateli Ukrainy będą musiały realizować obowiązek nauki w polskim systemie oświaty, aby ich opiekunowie mogli nadal otrzymywać wsparcie finansowe. Jest to szczególnie istotne dla warszawskich szkół, które muszą przygotować się na przyjęcie dodatkowych uczniów od nowego roku szkolnego.
Eksperci zaznaczają, że wprowadzenie karty CUKR to krok w stronę długofalowej integracji. Osoby, które zdecydują się na tę ścieżkę, zyskają dostęp do polskiego rynku pracy na takich samych zasadach jak dotychczas, ale z silniejszym dokumentem potwierdzającym ich status rezydenta. Rząd liczy, że dzięki temu większa liczba osób podejmie stałe zatrudnienie w warszawskich firmach, zasilając lokalną gospodarkę i system podatkowy.
Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu Business Insider Polska dotyczącego zmian w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy i wprowadzenia karty CUKR (04.05.2026).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.