Rewolucja w rozwodach! Już wkrótce rozstaniesz się bez sądu i bez stresu.

22 października 2025 12:21 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

W Polsce może dojść do największej zmiany w historii prawa rodzinnego. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada wprowadzenie ekspresowych rozwodów, które będzie można przeprowadzić nie w sądzie, lecz w urzędzie stanu cywilnego.

Nowe przepisy mają skrócić czas oczekiwania nawet z wielu miesięcy do kilku dni. Z takiej opcji będą mogli skorzystać małżonkowie, którzy zgodnie chcą się rozstać i nie mają wspólnych małoletnich dzieci.

Celem reformy jest uproszczenie procedur, zmniejszenie obciążenia sądów i ograniczenie kosztów, które dziś sięgają tysięcy złotych. Zamiast żmudnego procesu i emocjonalnych rozpraw, decyzja o rozstaniu ma przyjąć formę administracyjnego aktu, który potwierdzi urzędnik.

Pomysł wzbudza jednak kontrowersje. Krytycy ostrzegają, że zbyt łatwy rozwód może prowadzić do pochopnych decyzji i osłabić trwałość małżeństw. Zwolennicy przekonują, że w dobie nowoczesnego społeczeństwa państwo nie powinno zmuszać ludzi do trwania w związku tylko dlatego, że procedura jest skomplikowana.

Jeśli zmiany wejdą w życie, Polska dołączy do grupy krajów europejskich, w których rozwód można uzyskać szybko, tanio i bez konieczności orzekania o winie. To może całkowicie zmienić sposób, w jaki Polacy postrzegają rozstanie i instytucję małżeństwa.

 

 

Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl 

