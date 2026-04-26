Rewolucja w segregacji śmieci. Nowe białe worki trafią do domów. Sprawdź, co będziesz do nich wrzucać
To zmiana, która wielu osobom może w końcu ułatwić życie. Do gospodarstw domowych zaczną trafiać nowe worki na odpady – w zupełnie innym kolorze niż dotychczas. Białe worki mają rozwiązać problem, z którym Polacy mierzą się od początku 2025 roku.
Właśnie wtedy tekstylia zostały wydzielone jako osobna frakcja odpadów. Od tego momentu nie można już wrzucać ubrań i tkanin do śmieci zmieszanych. W teorii rozwiązanie miało poprawić segregację. W praktyce dla wielu osób stało się kłopotem.
Zużyte ubrania zaczęły zalegać w szafach, piwnicach i na strychach. Wyjazd do PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów, okazał się dla wielu zbyt uciążliwy. Szczególnie dla seniorów i osób bez samochodu.
Samorządy zaczęły więc szukać prostszego rozwiązania. I właśnie tutaj pojawiają się białe worki.
Nowy system polega na tym, że mieszkańcy będą mogli zbierać tekstylia bezpośrednio w domu, a następnie oddać je podczas regularnego odbioru odpadów. Bez konieczności wywożenia ich na własną rękę.
Do białych worków trafią przede wszystkim zużyte ubrania, stare tkaniny, ręczniki, pościel czy inne materiały tekstylne, które nie nadają się już do użytku. To właśnie te odpady do tej pory sprawiały najwięcej problemów.
Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie rzeczy można tam wrzucić. Odzież w dobrym stanie nadal powinna trafiać do kontenerów na zbiórkę lub organizacji charytatywnych.
Co ważne, kolor worków nie jest jeszcze jednolity w całym kraju. Każda gmina może zdecydować inaczej. W niektórych miejscach funkcjonują już worki pomarańczowe, fioletowe czy nawet czerwone. Białe to jedno z kolejnych rozwiązań wprowadzanych lokalnie.
W przyszłości ma się to zmienić. Unia Europejska pracuje nad ujednoliceniem systemu oznaczeń. Wstępne założenia mówią o wprowadzeniu jednego koloru dla tekstyliów – różowego. Jednak to nadal etap planów, a nie obowiązujących przepisów.
Skala problemu jest ogromna. Statystyczny Europejczyk produkuje rocznie około 11 kg odpadów tekstylnych. W Polsce oznacza to setki tysięcy ton rocznie.
Nowe worki to próba uporządkowania tego chaosu. I jednocześnie sygnał, że system segregacji wciąż się zmienia.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli w domu zalegają stare ubrania, wkrótce ich pozbycie się będzie znacznie prostsze. Zamiast planować wyjazd do PSZOK-u, wystarczy spakować je do odpowiedniego worka i wystawić przed dom.
To niewielka zmiana. Ale dla wielu osób może zrobić ogromną różnicę.
