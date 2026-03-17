Rewolucja w spadkach! Nowe prawo już działa, sprawdź, jak szybciej przejąć majątek.
Śmierć bliskiej osoby to zawsze trudny czas, który dodatkowo komplikowały dotąd zawiłe formalności spadkowe. Jednak od marca 2026 roku Polacy mogą odetchnąć z ulgą. Nowe przepisy, które właśnie weszły w życie, radykalnie upraszczają proces przejmowania majątku. Koniec z wielomiesięcznym czekaniem na rozprawy o stwierdzenie nabycia spadku i skomplikowanym poszukiwaniem dalszych krewnych. Nowe prawo stawia na szybkość, cyfryzację i zdrowy rozsądek.
Kluczowa zmiana: Krótsza kolejka do spadku
Największą rewolucją jest zawężenie kręgu spadkobierców ustawowych w sytuacji, gdy zmarły nie zostawił testamentu ani najbliższej rodziny. Do tej pory sądy musiały poszukiwać dalekich kuzynów czy wnuków rodzeństwa dziadków, co trwało latami. Teraz ten proces został ucięty. Jeśli nie ma najbliższych, spadek szybciej trafi do gminy lub Skarbu Państwa, co paradoksalnie chroni rodziny przed „wiszącymi” latami sprawami o długi spadkowe.
|Obszar zmiany
|Jak było dawniej?
|Jak jest teraz (od 2026 r.)
|Krąg spadkobierców
|Bardzo szeroki (dalecy kuzyni)
|Zawężony do najbliższej rodziny
|Odrzucenie spadku w imieniu dziecka
|Zawsze wymagana zgoda sądu
|Wystarczy oświadczenie u notariusza *
|Terminy zawite
|Często przekraczane przez sądy
|Priorytetowa ścieżka dla spraw zgodnych
|Formalności
|Głównie papierowe
|Elektroniczny Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia
* O ile rodzice są zgodni i dziecko nie dziedziczy po nich bezpośrednio.
Odrzucasz spadek? Teraz zrobisz to u notariusza!To zmiana, na którą czekały tysiące rodziców. Jeśli dziedziczysz długi i chcesz chronić przed nimi swoje niepełnoletnie dzieci:
- Brak sądu: Jeśli oboje rodzice zgadzają się na odrzucenie spadku w imieniu dziecka, nie muszą już prosić sądu rodzinnego o zgodę.
- Szybka wizyta: Całą procedurę załatwisz podczas jednej wizyty w kancelarii notarialnej.
- Oszczędność czasu: Zamiast pół roku czekania na termin w sądzie, sprawę zamykasz w kilka dni.
Spadek bez wychodzenia z domu? Cyfryzacja postępuje
Nowe prawo mocno stawia na bazy elektroniczne. Notariusze zyskali szersze uprawnienia do przeszukiwania rejestrów testamentów, a proces poświadczenia dziedziczenia jest automatycznie odnotowywany w systemach skarbowych. Dzięki temu unikniemy kar za nieterminowe zgłoszenie nabycia majątku do Urzędu Skarbowego – system w wielu przypadkach zrobi to za nas lub przypomni o takim obowiązku drogą elektroniczną.
