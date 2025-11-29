Rewolucja w stypendiach! Studenci dostaną dużo więcej? Senat daje zielone światło
Senat poparł ważną zmianę, która może realnie odmienić system stypendiów na polskich uczelniach. Od 2026 roku szkoły wyższe mają zyskać większą swobodę w wydatkowaniu funduszu stypendialnego, a najlepsi studenci – większe szanse na wyższe świadczenia. Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym wraca teraz do Sejmu, ale już dziś wiadomo, że wprowadza mechanizm, na który rektorzy czekali od lat.
Przyjęta przez Senat zmiana zakłada całkowitą przebudowę sposobu liczenia limitu na stypendia rektora. Dziś uczelnie mogą przeznaczyć na ten cel maksymalnie 60 procent środków z puli obejmującej również stypendia socjalne i zapomogi, co w praktyce często blokowało elastyczne planowanie budżetów. Rektorzy obawiali się przekroczenia limitów i zwrotów, dlatego środki na stypendia rektora przyznawali ostrożnie – często zbyt ostrożnie, by w pełni wykorzystać możliwości funduszu.
Nowelizacja odwraca logikę systemu. Po zmianach uczelnia będzie mogła przeznaczyć do 45 procent całego funduszu stypendialnego na świadczenia dla najlepszych studentów. Oznacza to realny wzrost dostępnej puli – także dlatego, że część uczelni regularnie nie wydaje pełnej kwoty funduszu, a niewykorzystane środki przechodzą na kolejny rok. W rezultacie w 2026 roku wiele szkół wyższych może dysponować rekordowo dużymi budżetami stypendialnymi.
Senat dodał jednak jedną kluczową poprawkę: nowe przepisy nie wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku, jak planowano, lecz dopiero 1 października. To ukłon w stronę uczelni, które potrzebują czasu, by przygotować nowe regulaminy świadczeń i zaplanować wydatki na rok akademicki 2026/2027.
Zmiana obejmie ponad 150 tysięcy studentów – w tym blisko 93 tysiące pobierających dziś stypendia rektora. Ministerstwo Nauki przekonuje, że reforma poprawi dostępność świadczeń dla osób z najwyższymi wynikami i uprości funkcjonowanie systemu. Rektorzy liczą z kolei, że większa elastyczność uchroni ich przed błędami budżetowymi, które mogły drogo kosztować uczelnie.
Nowelizacja wraca teraz do Sejmu. Jeśli posłowie przyjmą poprawkę Senatu, akademickie stypendia zmienią się już w kolejnym roku akademickim – i to w sposób, który może mocno odczuć zarówno środowisko naukowe, jak i sami studenci.
