Rewolucja w świadczeniach. Ukraińcy dostaną 800 plus, ale pod jednym warunkiem
Rząd szykuje zmiany w zasadach wypłaty świadczenia 800 plus dla Ukraińców. Po wecie prezydenta Karola Nawrockiego, który sprzeciwił się wypłatom dla osób niepracujących, Ministerstwo Obrony i Rada Ministrów zapowiadają projekt ograniczający wsparcie wyłącznie do tych, którzy pracują i płacą podatki w Polsce.
800 plus dla Ukraińców. Rząd i prezydent chcą zmian w zasadach wypłat
Świadczenie 800 plus dla obywateli Ukrainy znów wzbudza polityczne emocje. Rząd kończy prace nad nowym projektem ustawy, który ma powiązać wypłaty z pracą i płaceniem podatków w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki zawetował wcześniejszą nowelizację, podkreślając, że wsparcie nie może trafiać do osób nieaktywnych zawodowo.
Prezydenckie weto i zapowiedź własnego projektu
Karol Nawrocki podkreślił, że świadczenie powinno być dostępne wyłącznie dla Ukraińców pracujących w Polsce. Zapowiedział też przedstawienie własnej inicjatywy ustawodawczej. Jego stanowisko pokrywa się z planami rządu, który przygotowuje przepisy ograniczające dostęp do 800 plus dla osób nieodprowadzających podatków.
Premier Donald Tusk poparł propozycję prezydenta i zapewnił, że rząd już pracuje nad rozwiązaniem. Do 8 września, czyli kolejnego posiedzenia Sejmu, Rada Ministrów ma przedstawić projekt ustawy w tej sprawie.
Rząd stawia warunki
Wiceszef MON Cezary Tomczyk wyjaśnił, że nowe przepisy mają zapobiec sytuacji, w której Polska powtórzyłaby błędy części państw zachodnich. – Nie możemy dopuścić do tego, żeby opłacało się przyjechać i nie pracować – powiedział. Jednocześnie zaznaczył, że w szczególnych przypadkach, np. samotnych matek wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, decyzje powinny być podejmowane indywidualnie.
Tomczyk podkreślił, że Ukraińcy, którzy płacą w Polsce podatki i mają takie same obowiązki jak obywatele RP, powinni mieć dostęp do świadczeń. – Dokładają swoją cegiełkę do życia społecznego i mogą liczyć na te same benefity – zaznaczył.
Kolejne zmiany w prawie
Nowy projekt ma również regulować zasady przyznawania świadczeń społecznych wszystkim cudzoziemcom – z naciskiem na powiązanie ich z aktywnością zawodową w Polsce. Równolegle obowiązuje jeszcze nowelizacja podpisana w 2024 r. przez Andrzeja Dudę, która przedłużyła legalny pobyt ukraińskich uchodźców do 30 września 2025 r. i powiązała wypłaty 800 plus z obowiązkiem szkolnym dzieci.
