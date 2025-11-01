Rewolucja w szkołach od minister Nowackiej! Lekcje po nowemu, uczniowie nie uwierzą, co się zmieni
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje się do jednej z największych reform ostatnich lat. Projekt „Reforma26. Kompas Jutra” ma całkowicie odmienić sposób nauczania w polskich szkołach podstawowych. Jak zapowiada minister Barbara Nowacka, zmiany obejmą zarówno podstawy programowe, jak i sposób prowadzenia lekcji.
Powrót przyrody, ale w zupełnie nowej formie
Po kilkuletniej przerwie do planu zajęć ma powrócić przyroda — jednak nie w tradycyjnej formie. MEN chce, by uczniowie klas IV–VI zamiast 45-minutowych lekcji mieli trzygodzinne bloki tematyczne. Nowe zajęcia mają pozwolić dzieciom na prowadzenie doświadczeń, pracę w grupach i naukę w terenie.
– Chcemy, by dzieci uczyły się przez odkrywanie, a nie tylko przez zapamiętywanie – tłumaczy wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
Nowa podstawa programowa: więcej praktyki, mniej teorii
Instytut Badań Edukacyjnych przekazał ministerstwu gotowe propozycje zmian w podstawach programowych dla przedmiotów ścisłych. Przyroda ma połączyć w sobie elementy biologii, fizyki, geografii i chemii. Nauczyciele mają wprowadzić m.in. moduł klimatyczny i praktyczne zajęcia badawcze.
Uczniowie w klasach VII–VIII mają poznać m.in. tajniki funkcjonowania ludzkiego organizmu, zasady pracy komórek i ich specjalizacji. W nowym programie znalazł się również blok poświęcony rozmnażaniu człowieka — przedstawiony w kontekście biologicznym i edukacyjnym.
Geografia, fizyka i chemia po nowemu
Eksperci chcą, by geografia stała się bardziej praktyczna i pokazywała uczniom powiązania między lokalnymi i globalnymi zjawiskami. Uczniowie mają lepiej rozumieć, jak położenie Polski wpływa na gospodarkę, klimat i relacje międzynarodowe.
Z kolei podczas lekcji fizyki uczniowie będą brali udział w debatach o nauce, technice i technologii, analizując ich wpływ na społeczeństwo. Chemia również ma nabrać nowego wymiaru — uczniowie będą prowadzić własne dzienniki laboratoryjne i odwiedzać laboratoria, by zobaczyć, jak nauka przekłada się na codzienne życie.
Co to oznacza dla uczniów i rodziców
Nowy system nauczania ma przygotować uczniów do bardziej świadomego funkcjonowania w świecie technologii i nauki. Dłuższe zajęcia, interdyscyplinarne projekty i więcej praktyki mają sprawić, że nauka stanie się ciekawsza i bliższa realnemu życiu.
Według zapowiedzi MEN pierwsze zmiany mogą wejść w życie już w 2026 roku.
